Thomas Tuchel quase foi ridicularizado por essa indicação! Um herói inglês totalmente inesperado faz história na Copa do Mundo contra o México

Também por isso sua convocação pegou alguns de surpresa, já que Maguire teve um segundo turno excelente no Manchester United e, no fim das contas, não poupou críticas a Tuchel por tê-lo deixado de fora. Burn, por sua vez, é um dos favoritos absolutos de Tuchel. Quando o alemão convocou o jogador, então com 32 anos, pela primeira vez para a seleção dos Three Lions em março, muitos ficaram bastante surpresos. Tuchel não demonstrou nenhuma compreensão quanto a isso. “Fiquei surpreso por ele nunca ter sido convocado antes; ele é um jogador tão alto, mas, aparentemente, mesmo assim é fácil ignorá-lo”, disse Tuchel na época, durante a coletiva de imprensa, sobre Burn.

Pouco depois, ele relatou que o zagueiro central o havia “impressionado muito” em várias conversas por telefone: “Depois disso, me senti muito seguro com minha decisão. Agora temos um excelente jogador de equipe que nos ajudará a montar o time certo”, elogiou Tuchel, literalmente encantado com Burn.

Tuchel até se permitiu fazer uma brincadinha com seu estreante. Burn contou certa vez que esperou muito tempo pela ligação do novo técnico da seleção para saber se realmente seria convocado pela primeira vez. Como não tinha recebido nenhuma notícia até as seis da noite, ele já havia perdido as esperanças, quando Tuchel mandou uma mensagem às dez horas perguntando se Burn ainda estava acordado. Burn confirmou que estava e logo recebeu uma reprimenda de Tuchel: “Ele disse que era muito pouco profissional da minha parte ainda estar acordado depois das dez.”

Desde então, Burn tem sido praticamente sempre parte da seleção inglesa. Ele só ficou de fora do elenco em uma única partida. Foi durante a fase de amistosos, quando Tuchel convocou um elenco XXL. Metade do time disputou a primeira partida contra o Uruguai, e a outra metade, a segunda contra o Japão, poucos dias depois.