Quando Thomas Tuchel divulgou publicamente sua convocação para a Copa do Mundo em maio, não foram apenas as ausências de estrelas como Cole Palmer, Phil Foden, Harry Maguire ou Trent Alexander-Arnold que geraram muita discussão. A convocação do gigante da defesa Dan Burn, de 34 anos, do Newcastle United, também foi analisada com olho crítico — e até mesmo ridicularizada.
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Thomas Tuchel quase foi ridicularizado por essa indicação! Um herói inglês totalmente inesperado faz história na Copa do Mundo contra o México
Nas redes sociais, rapidamente circularam os chamados vídeos de memes, que zombavam da lentidão do zagueiro central de dois metros de altura. Dava para ver, por exemplo, um boneco gigante correndo sem sucesso atrás de crianças, sem conseguir pegá-las — acompanhado da legenda: “Dan Burn contra a Espanha na Copa do Mundo”.
Ora, o México não é a Espanha, mas, mesmo assim, já dá para afirmar, após essa absurda partida das oitavas de final dos Three Lions contra o co-anfitrião, que Tuchel acertou em cheio, sem exceção, ao escalar Burn. Pois, no decorrer daquela loucura no lendário Estádio Azteca, surgiu de fato um dos poucos cenários em que Burn pode ser um trunfo absoluto para a Inglaterra.
Quando Raúl Jiménez diminuiu o placar para 2 a 3 com um pênalti aos 69 minutos, e a campeã mundial de 1966 visivelmente perdia forças após o cartão vermelho recebido por Jarrell Quansah aos 54 minutos, Tuchel sabia exatamente o que seus jogadores enfrentariam nos últimos 20 minutos mais o tempo de acréscimo. Um cruzamento atrás do outro voava para a área inglesa; então, Tuchel colocou em campo o jogador cuja convocação ainda havia sido motivo de zombaria há poucos meses.
Dan Burn se torna um herói na Copa do Mundo: uma “Missão Impossível” da 5ª divisão
Aos 75 minutos, Burn entrou em campo no lugar de Elliott Anderson e revelou-se uma peça fundamental na batalha defensiva inglesa. O veterano se lançou em cada finalização, esteve presente em quase todas as bolas aéreas e, ao final dessa luta abnegada, chegou até a fazer história na Copa do Mundo. Burn registrou seis intervenções defensivas, além de dois bloqueios importantes. Nenhum outro jogador em uma fase final da Copa do Mundo, desde o início do registro detalhado de dados em 1966, conseguiu tantos em tão pouco tempo de jogo, segundo a Opta.
No final, com o generoso tempo de acréscimos, foram quase 28 minutos em que Burn pôde ajudar a fechar o gol inglês. O que seu mentor e torcedor, Tuchel, lhe disse antes de sua primeira entrada em campo nesta Copa do Mundo? “Apenas o que ele espera de mim. Ele sabe do meu tamanho. O importante era bloquear, defender os cruzamentos e simplesmente me manter firme.”
Pode-se afirmar com toda a razão: tarefa cumprida. Missão cumprida. Que Dan Burn se tornasse profissional, muito menos jogasse uma Copa do Mundo pela Inglaterra, era algo impensável por muito tempo, uma “Missão Impossível”. Quando jovem, ele foi dispensado pelo Newcastle, jogou aos 18 anos pelo Darlington, entre outros times amadores, e trabalhava paralelamente para uma rede de supermercados.
Passando pelo Fulham, Birmingham, Wigan e Brighton, a carreira profissional com que sonhava acabou se concretizando. Aos 30 anos, Burn, já um experiente zagueiro da Premier League, voltou para onde antes havia sido rejeitado: o Newcastle United. Nos Magpies, ele é titular há anos, embora, na última temporada abaixo da média, os erros também tenham se acumulado para Burn.
- IMAGO / IPS
Thomas Tuchel elogia Dan Burn: “Um excelente jogador de equipe”
Também por isso sua convocação pegou alguns de surpresa, já que Maguire teve um segundo turno excelente no Manchester United e, no fim das contas, não poupou críticas a Tuchel por tê-lo deixado de fora. Burn, por sua vez, é um dos favoritos absolutos de Tuchel. Quando o alemão convocou o jogador, então com 32 anos, pela primeira vez para a seleção dos Three Lions em março, muitos ficaram bastante surpresos. Tuchel não demonstrou nenhuma compreensão quanto a isso. “Fiquei surpreso por ele nunca ter sido convocado antes; ele é um jogador tão alto, mas, aparentemente, mesmo assim é fácil ignorá-lo”, disse Tuchel na época, durante a coletiva de imprensa, sobre Burn.
Pouco depois, ele relatou que o zagueiro central o havia “impressionado muito” em várias conversas por telefone: “Depois disso, me senti muito seguro com minha decisão. Agora temos um excelente jogador de equipe que nos ajudará a montar o time certo”, elogiou Tuchel, literalmente encantado com Burn.
Tuchel até se permitiu fazer uma brincadinha com seu estreante. Burn contou certa vez que esperou muito tempo pela ligação do novo técnico da seleção para saber se realmente seria convocado pela primeira vez. Como não tinha recebido nenhuma notícia até as seis da noite, ele já havia perdido as esperanças, quando Tuchel mandou uma mensagem às dez horas perguntando se Burn ainda estava acordado. Burn confirmou que estava e logo recebeu uma reprimenda de Tuchel: “Ele disse que era muito pouco profissional da minha parte ainda estar acordado depois das dez.”
Desde então, Burn tem sido praticamente sempre parte da seleção inglesa. Ele só ficou de fora do elenco em uma única partida. Foi durante a fase de amistosos, quando Tuchel convocou um elenco XXL. Metade do time disputou a primeira partida contra o Uruguai, e a outra metade, a segunda contra o Japão, poucos dias depois.
- Getty Images
Erling Haaland está à espera: será que a Inglaterra enfrentará o próximo “cenário Dan Burn”?
No fim das contas, não foi tão surpreendente assim que Tuchel, naturalmente, também vá contar com seu líder não oficial ao lado de Harry Kane, Declan Rice, Jude Bellingham e Jordan Pickford na Copa do Mundo. Talvez não em uma função relevante do ponto de vista esportivo, mas, como jogador que “une” o time, aparentemente ainda mais importante para o espírito de equipe. Um papel semelhante também foi atribuído ao ex-líder da equipe e agora infelizmente lesionado Jordan Henderson, que, para surpresa de muitos, também conseguiu entrar no elenco depois de ter sido deixado de fora pelo antecessor de Tuchel, Gareth Southgate.
Burn passou os primeiros quatro jogos nos 90 minutos no banco de reservas, antes de ter sua chance de 15 minutos contra o México. “Nunca vou esquecer aquela noite. Foi simplesmente surreal”, disse ele após a dramática classificação para as quartas de final, onde agora a Noruega aguarda com o poderoso cabeceador Erling Haaland. Uma ocasião, na verdade, perfeita para dar confiança a Burn mais uma vez, pelo menos em uma fase final potencialmente acirrada. Afinal, eles se conhecem muito bem por causa dos inúmeros confrontos na Premier League.
Pelo menos contra o México, ele retribuiu essa confiança de Tuchel de forma impressionante. E não se pode descartar que ainda haja outros momentos de destaque de Burn ao longo da Copa do Mundo.
Dan Burn: Estatísticas da carreira como jogador
Clube Jogos Gols Assistências Cartões amarelos Expulsões Newcastle United 193 10 10 37 1 Wigan Athletic 111 7 2 22 - Brighton & Hove 85 2 - 15 - Fulham 69 2 2 17 - Yeovil Town 41 3 - 9 1 Birmingham 28 1 1 3 - Darlington 14 - - - -
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