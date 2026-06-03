Thomas Tuchel precisa seguir o exemplo do Barcelona e escalar Anthony Gordon, avaliado em 80 milhões de euros, como titular da Inglaterra na Copa do Mundo, em vez de Marcus Rashford

A transferência de Gordon para o Camp Nou foi cara e surpreendente. O desejo de Gordon de deixar o Newcastle, a necessidade dos Magpies de vender e a determinação do Barça em fechar o negócio antes do Bayern de Munique fizeram com que tudo fosse resolvido em menos de 24 horas de atualizações nas redes sociais. O valor da transação pode chegar a impressionantes 80 milhões de euros (69 milhões de libras/93 milhões de dólares).

Essa transferência adicionou uma dinâmica interessante a um dos poucos debates sobre a seleção que cercam a equipe da Inglaterra rumo à Copa do Mundo de 2026. Gordon e Rashford, cujo próprio futuro ficou em dúvida após o grande investimento do Barça em um jogador com características semelhantes às suas, estão disputando uma vaga na ala esquerda, com Thomas Tuchel provavelmente dando a ambos a chance de impressionar durante os próximos amistosos contra a Nova Zelândia e a Costa Rica.

Rashford é o favorito no momento e seria a escolha mais atraente. Seu futebol é mais agradável aos olhos e ele já marcou gols pela Inglaterra, incluindo três na Copa do Mundo de 2022. Ele é, em seus dias bons, um atacante de elite que já provou seu valor repetidas vezes no mais alto nível.

No entanto, Gordon pode ser a escolha mais inteligente. Ele não marca tantos gols, nem é tão fluido com a bola, mas o recém-contratado do Barça é o jogador-tipo de Tuchel, se encaixa perfeitamente neste elenco e deve ser uma aposta certa para começar jogando pelos Três Leões, que embarcam na busca para acabar com 60 anos de sofrimento.