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Gordon should start over RashfordGetty
Thomas Hindle

Traduzido por

Thomas Tuchel precisa seguir o exemplo do Barcelona e escalar Anthony Gordon, avaliado em 80 milhões de euros, como titular da Inglaterra na Copa do Mundo, em vez de Marcus Rashford

Opinion
Inglaterra
A. Gordon
M. Rashford
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Especiais e Opinião
Inglaterra x Nova Zelândia

Quando Marcus Rashford tentou falar espanhol pela primeira vez, Lamine Yamal caiu na gargalhada. Isso aconteceu durante o primeiro treino do jogador emprestado pelo Manchester United na Catalunha — ou, pelo menos, o primeiro que foi divulgado — e, depois de correr atrás de sombras em um rondo, Rashford disse algo praticamente ininteligível para o favorito ao Ballon d'Or. Compare isso, então, com a primeira impressão causada pela mais recente contratação inglesa do Barça, Anthony Gordon, cujo espanhol quase fluente surpreendeu quem assistia à sua coletiva de imprensa de apresentação.

A transferência de Gordon para o Camp Nou foi cara e surpreendente. O desejo de Gordon de deixar o Newcastle, a necessidade dos Magpies de vender e a determinação do Barça em fechar o negócio antes do Bayern de Munique fizeram com que tudo fosse resolvido em menos de 24 horas de atualizações nas redes sociais. O valor da transação pode chegar a impressionantes 80 milhões de euros (69 milhões de libras/93 milhões de dólares).

Essa transferência adicionou uma dinâmica interessante a um dos poucos debates sobre a seleção que cercam a equipe da Inglaterra rumo à Copa do Mundo de 2026. Gordon e Rashford, cujo próprio futuro ficou em dúvida após o grande investimento do Barça em um jogador com características semelhantes às suas, estão disputando uma vaga na ala esquerda, com Thomas Tuchel provavelmente dando a ambos a chance de impressionar durante os próximos amistosos contra a Nova Zelândia e a Costa Rica.

Rashford é o favorito no momento e seria a escolha mais atraente. Seu futebol é mais agradável aos olhos e ele já marcou gols pela Inglaterra, incluindo três na Copa do Mundo de 2022. Ele é, em seus dias bons, um atacante de elite que já provou seu valor repetidas vezes no mais alto nível.

No entanto, Gordon pode ser a escolha mais inteligente. Ele não marca tantos gols, nem é tão fluido com a bola, mas o recém-contratado do Barça é o jogador-tipo de Tuchel, se encaixa perfeitamente neste elenco e deve ser uma aposta certa para começar jogando pelos Três Leões, que embarcam na busca para acabar com 60 anos de sofrimento.

  • Marcus Rashford Barcelona 2025-26Getty Images

    O renascimento de Rashford

    Vale a pena lembrar, antes de tudo, o excelente jogador de futebol que Rashford é. Outrora o herói formado nas categorias de base do United, ele parecia bastante desanimado há menos de dois anos, após um desentendimento com Ruben Amorim que levou Rashford a insistir que estava “pronto para um novo desafio”. A transferência por empréstimo para o Aston Villa deu alguns sinais de que ele estava voltando à sua melhor forma, mas estava claro que Rashford precisava de um novo clube definitivo para realmente colocar sua carreira de volta nos trilhos.

    O Barça só estava disposto a contratá-lo por empréstimo, mas a opção de compra de € 30 milhões (£ 26 milhões/$ 35 milhões) incluída no acordo estava longe de ser proibitiva. Embora tivesse que disputar minutos com Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski e Ferran Torres, Rashford teve a chance de que precisava para recomeçar.

    “[O diretor esportivo do Barça] Deco e eu conversamos antes da temporada sobre o que precisávamos. Precisamos de um jogador como ele. Estou muito feliz por tê-lo aqui em Barcelona”, disse Hansi Flick sobre Rashford em setembro, e o inglês retribuiu a confiança do técnico com 14 gols e 11 assistências, incluindo uma cobrança de falta notável no Clássico de maio que ajudou a garantir o título da La Liga com estilo.

    Desde então, Rashford tem falado sobre seu desejo de permanecer no Camp Nou, enquanto vários companheiros de equipe têm instado o clube a tornar sua contratação definitiva. Sua boa fase garantiu que a chance que Tuchel lhe deu em março de 2025 permanecesse intacta até o que será seu quinto grande torneio.

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  • Anthony Gordon Newcastle 2025-26Getty

    Decepcionante

    Os números absolutos de Gordon não foram tão impressionantes quanto os de Rashford durante a temporada 2025-26. Gordon conseguiu marcar 17 gols, incluindo 10 na Liga dos Campeões, mas jogou mais minutos do que seu colega de seleção e deu apenas cinco assistências.

    Seu fraco desempenho na Premier League contribuiu significativamente para que os Magpies caíssem para a 12ª colocação na Premier League e, ao final da temporada, Gordon foi deixado de fora, enquanto todas as partes se preparavam para uma inevitável separação.

  • Anthony Gordon Newcastle 2025-26Getty Images

    Atributos subjacentes

    Mas o que Gordon pode oferecer e Rashford não se reflete nos números de gols ou assistências que eles produzem. O futebol tem se tornado cada vez mais uma questão de sistemas, em vez de talentos individuais imprevisíveis, e isso é particularmente evidente no futebol internacional, onde os jogadores estrela precisam ser apoiados por um elenco disposto de corredores e coadjuvantes para manter tudo funcionando.

    Gordon é o companheiro de equipe perfeito — literalmente. Em campo, ele raramente para de se movimentar, esteja sua equipe com ou sem a posse de bola. Ele costuma fazer corridas pelas laterais para receber um passe em profundidade e, embora muitos desses esforços acabem sem resultado, ele continua a se mostrar disposto repetidas vezes.

    Sem a bola, Gordon é um pressionador incansável, constantemente incomodando e pressionando a zaga adversária. Em uma jogada particularmente notável durante a temporada 2023-24, Gordon roubou a bola do lateral-direito do Liverpool, Trent Alexander-Arnold, passou correndo por três defensores e mandou para o fundo da rede.

    As estatísticas sugerem basicamente o mesmo. Gordon correu mais por jogo — 7,43 quilômetros — do que Rashford na última temporada. De acordo com o Statsbomb, ele ficou no 96º percentil em ações defensivas, no 98º em pressões e no 94º em contra-pressões na Premier League. Esses números são praticamente os melhores possíveis.

  • Thomas Tuchel Anthony Gordon England 2025Getty Images

    Ajuste perfeito

    E, do ponto de vista tático, a escolha de Gordon faz todo o sentido. Embora Phil Foden e Cole Palmer sejam jogadores de futebol mais talentosos do que o jogador de Liverpool, nenhum dos dois se encaixa no estilo de jogo de Tuchel tão bem quanto Gordon, razão pela qual ficaram de fora nesta pré-temporada.

    A Inglaterra é estruturada em torno de Harry Kane, e Tuchel tem se mostrado disposto a acomodar os instintos de movimentação do capitão, incentivando-o a criar jogadas de áreas mais recuadas, desde que saiba que tem um jogador disposto a correr pelas laterais e preencher os espaços que Kane deixa vagos. Gordon é exatamente esse jogador.

    Embora tenha atuado como camisa 9 em algumas ocasiões tanto pelo Everton quanto pelo Newcastle, e possa voltar a fazê-lo pelo Barcelona dependendo de quem mais for contratado para preencher a lacuna deixada pela saída de Lewandowski, Gordon foi formado e desenvolvido como um ala tradicional que faz a mesma jogada repetidamente — e acerta na maioria das vezes.

    Ele é, portanto, o complemento perfeito para Kane quando a Inglaterra está com a posse de bola. E sem ela, sua dedicação deve permitir que o capitão tenha algum tempo para descansar as pernas cansadas. Os dois também se entrosaram bem em campo, tendo passado 528 minutos jogando juntos em 12 partidas. A Inglaterra venceu nove delas, com destaque para a goleada de 5 a 0 sobre a Letônia, na qual tanto Kane quanto Gordon marcaram.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Risco tático

    É claro que isso sempre representa um risco ao tomar essa decisão, mas foi exatamente por isso que a Inglaterra contratou Tuchel. O alemão é o mestre dos esquemas táticos e não tem problema em deixar grandes nomes no banco em prol de uma formação tática coerente.

    Ao deixar Rashford no banco para dar lugar a Gordon, Tuchel parece dar continuidade a essa tendência — a de priorizar os sistemas em detrimento do talento individual. Basta olhar para os fracassos da Inglaterra de Sir Gareth Southgate na Euro 2024 para entender por que o alemão pode pensar dessa forma, já que o ex-técnico se agarrou rigidamente a certos jogadores, apesar de suas atuações não justificarem uma nova convocação.

    Não é que Gordon não consiga emocionar com a bola nos pés — ele completou mais dribles por 90 minutos do que qualquer outro jogador do Newcastle na última temporada —, mas são os aspectos de seu jogo que não ganham as manchetes que o tornam mais adequado para esta seleção inglesa. Rashford pode ser mais empolgante e menos previsível, mas Tuchel precisa correr esse risco se os Três Leões quiserem chegar longe na América do Norte.

  • Marcus Rashford England 2026Getty Images

    Uma verdadeira revolução

    Mesmo que Rashford não comece como titular, isso não significa que ele não terá um papel importante neste torneio. Considerando as temperaturas escaldantes que a Inglaterra deve enfrentar ao longo do torneio, Tuchel precisará fazer uso de seu elenco para garantir que os titulares não fiquem exaustos.

    E com Palmer, Foden e outros indisponíveis para o técnico, Rashford se destaca como um dos poucos jogadores capazes de mudar o jogo, que poderia ser colocado em campo vindo do banco e trazer uma dimensão adicional ao ataque da Inglaterra, caso seja necessário. Por outro lado, é difícil imaginar Gordon sendo tão eficaz, especialmente se Tuchel estiver precisando virar o jogo.

    E assim, embora ainda reste saber se o Barça optará por tornar a transferência de Rashford definitiva e colocá-lo em competição direta com Gordon por minutos em nível de clube, a decisão que Tuchel precisa tomar é clara: escalar Gordon — ele custou € 80 milhões por um motivo!

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