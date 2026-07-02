Thomas Tuchel pede aos pais que “escrevam uma justificativa” e deixem as crianças ficarem acordadas até tarde para assistir ao confronto das oitavas de final da Copa do Mundo entre Inglaterra e México, que será disputado à 1h da manhã

Tuchel não está deixando nada ao acaso enquanto sua equipe se prepara para um confronto decisivo nas oitavas de final contra o México, um dos países anfitriões. Com o jogo marcado para começar à 1h da manhã de segunda-feira (horário de Londres), o técnico alemão sugeriu, de forma bem-humorada, que os pais priorizem a seleção nacional em vez da rotina escolar noturna tradicional.

“Escrevam uma justificativa para a escola e deixem as crianças assistirem ao futebol”, disse o técnico da Inglaterra após a partida. “Elas têm muito tempo de aula pela frente, mas a Copa do Mundo acontece a cada quatro anos. Deixem-nas assistir, haverá um grande, grande jogo daqui a quatro dias e precisamos do apoio de todos, especialmente das crianças.”