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Thomas Tuchel pede aos pais que “escrevam uma justificativa” e deixem as crianças ficarem acordadas até tarde para assistir ao confronto das oitavas de final da Copa do Mundo entre Inglaterra e México, que será disputado à 1h da manhã
Tuchel pede apoio nacional
Tuchel não está deixando nada ao acaso enquanto sua equipe se prepara para um confronto decisivo nas oitavas de final contra o México, um dos países anfitriões. Com o jogo marcado para começar à 1h da manhã de segunda-feira (horário de Londres), o técnico alemão sugeriu, de forma bem-humorada, que os pais priorizem a seleção nacional em vez da rotina escolar noturna tradicional.
“Escrevam uma justificativa para a escola e deixem as crianças assistirem ao futebol”, disse o técnico da Inglaterra após a partida. “Elas têm muito tempo de aula pela frente, mas a Copa do Mundo acontece a cada quatro anos. Deixem-nas assistir, haverá um grande, grande jogo daqui a quatro dias e precisamos do apoio de todos, especialmente das crianças.”
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Kane é o herói da virada histórica
Os Três Leões garantiram sua vaga na próxima fase graças ao instinto de artilheiro de Harry Kane. Depois que Brian Cipenga deu à República Democrática do Congo uma vantagem surpreendente aos sete minutos, o capitão marcou duas vezes nos últimos 15 minutos para garantir a vitória por 2 a 1. A virada foi histórica, marcando apenas a segunda vez na história em que a Inglaterra venceu uma partida da Copa do Mundo da FIFA após sofrer o primeiro gol, depois da final de 1966.
Kane, que agora soma 13 gols em Copas do Mundo, falou sobre a resistência mental necessária nas fases eliminatórias. “Conversamos sobre as pessoas terem seus momentos de herói. Pode ser qualquer um do time, seja eu, uma defesa, um bloqueio dos zagueiros, quem quer que seja. Temos momentos de herói e, para mim, foi hoje”, disse o atacante do Bayern. “É preciso ter paciência nessas partidas. Os últimos jogos foram parecidos e, obviamente, quando se chega às fases eliminatórias, a pressão é maior, o risco é maior.”
A altitude de Azteca representa uma grande ameaça
A recompensa pela resiliência da Inglaterra é uma viagem à Cidade do México e ao icônico Estádio Azteca. Situado a mais de 2.000 metros acima do nível do mar, o local apresenta um desafio físico único para o qual Tuchel admite que seu time não consegue se preparar totalmente em um prazo tão curto. O técnico observou que a altitude será uma grande desvantagem, pois não é possível se adaptar fisicamente a ela em apenas quatro dias.
“Talvez seja um dos jogos mais bonitos e emocionantes que se possa disputar contra o México no Azteca, e haverá muitos obstáculos nos aguardando”, disse Tuchel. “Sem falar que a altitude será, obviamente, uma grande desvantagem, pois não podemos nos adaptar fisicamente a ela, e em quatro dias isso é simplesmente impossível. Mais obstáculos podem surgir, mas estamos prontos para isso. Talvez tenhamos agora a base ideal para acreditar de verdade que estamos prontos para isso. Quando as coisas ficarem difíceis, encontraremos as respostas.”
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A vantagem clínica continua sendo o diferencial
O vice-capitão da Inglaterra, Declan Rice, não hesitou em elogiar seu capitão após a vitória apertada em Atlanta. Embora o desempenho geral da equipe tenha sido, em alguns momentos, desorganizado, contar com um finalizador de classe mundial como Kane oferece uma garantia que poucas outras nações possuem. Rice destacou o incrível histórico do atacante nesta temporada, reconhecendo que o jogador do Bayern de Munique já marcou 72 gols pelo clube e pela seleção nesta temporada. “Se você der uma chance a ele, vira gol”, observou o meio-campista do Arsenal. “É simplesmente ridículo, então todo o crédito vai para ele.”
A Inglaterra precisará dessa precisão cirúrgica para ser imbatível contra a seleção mexicana, que ainda não sofreu nenhum gol no torneio. Com o apoio da torcida do Azteca, os co-anfitriões representam o teste definitivo para o plano tático de Tuchel e para as ambições da Inglaterra de conquistar o troféu.