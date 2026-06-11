Thomas Tuchel pede a Elliot Anderson, estrela da seleção inglesa na Copa do Mundo, que "mantenha a humildade" em meio aos rumores de uma transferência recorde para o Manchester City

Tuchel expressou sua admiração por Anderson, classificando-o como um jogador versátil, enquanto continuam a circular especulações sobre uma transferência de grande envergadura. O meio-campista viu seu valor subir exponencialmente desde sua estreia pela seleção em setembro passado, tornando-se uma peça indispensável da seleção inglesa na perspectiva da Copa do Mundo de 2026.

Tuchel elogiou efusivamente o jogador ao falar após a vitória da Inglaterra por 3 a 0 sobre a Costa Rica em um amistoso. “Ele é um jogador de ponta”, disse Tuchel. “Não há mais nada a dizer; ele é o pacote completo. Estou feliz por ele estar conosco nesse nível e por ser um jogador fundamental para nós.”