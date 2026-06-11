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Thomas Tuchel pede a Elliot Anderson, estrela da seleção inglesa na Copa do Mundo, que "mantenha a humildade" em meio aos rumores de uma transferência recorde para o Manchester City
Tuchel insiste que Anderson é o "pacote completo"
Tuchel expressou sua admiração por Anderson, classificando-o como um jogador versátil, enquanto continuam a circular especulações sobre uma transferência de grande envergadura. O meio-campista viu seu valor subir exponencialmente desde sua estreia pela seleção em setembro passado, tornando-se uma peça indispensável da seleção inglesa na perspectiva da Copa do Mundo de 2026.
Tuchel elogiou efusivamente o jogador ao falar após a vitória da Inglaterra por 3 a 0 sobre a Costa Rica em um amistoso. “Ele é um jogador de ponta”, disse Tuchel. “Não há mais nada a dizer; ele é o pacote completo. Estou feliz por ele estar conosco nesse nível e por ser um jogador fundamental para nós.”
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O Manchester City está prestes a fechar uma transferência que baterá o recorde britânico
De acordo com o The Athletic, o Forest deixou clara sua posição em relação ao futuro de Anderson, rejeitando uma segunda proposta milionária do City. A última oferta do Etihad Stadium valia uma quantia recorde garantida no Reino Unido de £ 106 milhões, com bônus adicionais que poderiam elevar o valor total do pacote para £ 120 milhões. Apesar dos números astronômicos em jogo, o Forest não está disposto a autorizar a venda, a menos que o negócio estabeleça um novo recorde de transferência no Reino Unido – superando os £ 125 milhões que o Liverpool pagou por Alexander Isak no verão passado, um recorde da Premier League.
No entanto, Tuchel está convicto de que o preço não afetará a psique do jogador. Quando questionado sobre a oferta do City, o técnico da Inglaterra respondeu: “Sem comentários! Ele não parece afetado. Foi uma atuação incrível, então está tudo bem.”
Manter a humildade em meio ao entusiasmo
A principal preocupação de Tuchel é que Anderson mantenha os traços de personalidade que o levaram a este nível. O técnico alemão continua esperançoso de que uma possível transferência para o Etihad Stadium não altere a natureza sensata do jogador de 23 anos, enquanto ele se prepara para o maior torneio de sua carreira.
Abordando as intensas especulações e os valores astronômicos em discussão, Tuchel explicou a situação, dizendo: “Mesmo que – se – a transferência seja concretizada, espero que ele continue sendo a mesma pessoa. Nada vai mudar da noite para o dia com ele; se ele acordar, não será um jogador novo. As pessoas vão tentar se agarrar a ele, mas, na realidade, nada muda; ele apenas muda de clube, e essas são as regras do jogo. Espero que ele continue o mesmo – um jogador de futebol humilde, determinado e com fome de vitórias.”
- AFP
Sem distrações no elenco da Inglaterra
Com a estreia na Copa do Mundo contra a Croácia se aproximando, Tuchel está satisfeito com a concentração demonstrada por Anderson e seus companheiros de equipe. Embora jogadores como Anthony Gordon já tenham dado passos importantes — com o ponta tendo se transferido recentemente para o Barcelona —, o técnico acredita que o elenco continua totalmente comprometido com a missão que tem pela frente na América do Norte.
“Não quero me aprofundar muito se isso é um incentivo ou não – o que vejo no campo de treino é ausência de distrações e total comprometimento; é isso que vem dele”, acrescentou Tuchel sobre Anderson. Sobre a transferência de Gordon para o Barça, ele observou: “Acho que ele ganhou um impulso de confiança por causa desse passo, mas espero que isso não mude seu estilo de jogo, porque tenho certeza de que é isso que o Barcelona espera dele.”