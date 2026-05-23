As repercussões do primeiro anúncio da convocação de Tuchel para a Copa do Mundo continuam a ecoar pelo mundo do futebol, com Deeney liderando as críticas contra o ex-técnico do Chelsea. Em sua coluna no The Sun, o ex-atacante do Watford expressou descrença diante do talento deixado para trás em Londres enquanto os Três Leões se preparam para o palco mundial. “Para uma nação com talentos de primeira linha, parece que estamos enviando um time reserva para a Copa do Mundo”, escreveu Deeney. “Thomas Tuchel confundiu completamente seus princípios e selecionou um elenco que, se não voltar com o troféu, deve ser motivo para demissão.”

O cerne da frustração reside na aparente falta de consistência em relação aos critérios de seleção. Ele observou: “Estamos escolhendo com base na reputação ou na forma e nos minutos jogados? A presença de Jarell Quansah sugere a segunda opção, mas a convocação de John Stones faz parecer que voltamos a priorizar apenas os grandes nomes. Qual das duas é?”



