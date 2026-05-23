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Thomas Tuchel ouviu que deveria ser DEMITIDO caso a Inglaterra não conquiste a Copa do Mundo, enquanto ex-atacante faz crítica contundente à seleção considerada "time B"
Deeney critica a escalação do "time B"
As repercussões do primeiro anúncio da convocação de Tuchel para a Copa do Mundo continuam a ecoar pelo mundo do futebol, com Deeney liderando as críticas contra o ex-técnico do Chelsea. Em sua coluna no The Sun, o ex-atacante do Watford expressou descrença diante do talento deixado para trás em Londres enquanto os Três Leões se preparam para o palco mundial. “Para uma nação com talentos de primeira linha, parece que estamos enviando um time reserva para a Copa do Mundo”, escreveu Deeney. “Thomas Tuchel confundiu completamente seus princípios e selecionou um elenco que, se não voltar com o troféu, deve ser motivo para demissão.”
O cerne da frustração reside na aparente falta de consistência em relação aos critérios de seleção. Ele observou: “Estamos escolhendo com base na reputação ou na forma e nos minutos jogados? A presença de Jarell Quansah sugere a segunda opção, mas a convocação de John Stones faz parecer que voltamos a priorizar apenas os grandes nomes. Qual das duas é?”
- AFP
A surpresa da ausência de Foden e Palmer
Os principais pontos de discussão envolvem a ausência de Phil Foden, eleito o Melhor Jogador da Temporada da Premier League 2023-24, e do craque do Chelsea, Cole Palmer. Tuchel defendeu sua decisão, afirmando que queria um grupo construído com base na “fome de vitória e no entusiasmo”, em vez de apenas na reputação passada. No entanto, Deeney continua cético quanto à possibilidade de a Inglaterra avançar mais do que avançou sob o comando de Gareth Southgate sem seus jogadores mais criativos.
“A decisão de deixar Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer e Phil Foden de fora pode parecer incrivelmente estúpida daqui a alguns meses”, alertou Deeney. “Todo mundo gosta da ideia de não escalar jogadores com base em nomes ou egos, mas é uma quantidade enorme de qualidade sendo deixada em casa e, com este elenco, não consigo ver Tuchel levando a Inglaterra mais longe do que Gareth Southgate levou.”
O debate sobre Henderson
A convocação do meio-campista do Brentford, Jordan Henderson, serviu como mais um ponto de discórdia para Deeney. Ele argumentou que a escolha contradiz a mensagem de Tuchel de selecionar jogadores com base na condição física e nos minutos jogados. “Todos sabemos que o Jordan está lá pelo clima, e não é que ele seja o problema, mas a mensagem era de que estamos escolhendo jogadores que estão prontos e jogando”, afirmou Deeney. “O Jordan esteve lesionado e tem entrado como reserva pelo Brentford.”
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Tuchel mantém sua filosofia
Apesar das críticas contundentes, Tuchel manteve-se firme, explicando que suas escolhas foram fortemente influenciadas pelas “evidências” coletadas durante as concentrações internacionais anteriores, nas quais sentiu que o grupo de liderança e a química geral da equipe atingiram um nível que ele desejava preservar para o torneio na América do Norte.
Tuchel argumentou que a equipe possui atualmente um “toque de novidade” e alertou contra sobrecarregar o elenco com muitos perfis semelhantes. “Isso significa que os outros jogadores que você mencionou fizeram algo errado? Não”, explicou Tuchel. “Para alguns deles, é apenas uma questão de posição: também tentamos ter um elenco equilibrado e não trazer cinco jogadores de número 10 para jogarem fora de posição, porque a quem estaríamos fazendo um favor? Ao jogador ou a nós mesmos? Acho que não.” A pressão agora recai sobre o técnico para provar que seus críticos estão errados quando o torneio começar.