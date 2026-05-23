Ao explicar o árduo processo de reflexão por trás da decisão de deixar de fora o ex-Jogador do Ano eleito pelos colegas da PFA, o técnico da Inglaterra confessou que preocupações com a disposição tática acabaram por ditar sua escolha final.

Em entrevista à talkSPORT, Tuchel disse: “Com o Phil, é um pouco diferente, ele foi excelente no nosso estágio… não só nos treinos, mas também fora deles. Na verdade, doeu muito para mim comunicar-lhe esta decisão. Pude perceber pela reação dele o quanto teria significado para ele vir. Mas ele perdeu o ritmo em uma parte crucial da temporada, especialmente na segunda metade… pudemos ver alguns lampejos aqui e ali, mas não havia evidências suficientes.

No fim das contas, eu não tinha certeza de qual é a posição dele. É um 10, é um falso 9, ou talvez seja mais um papel como o de Bernardo Silva no futuro, como um 8? Talvez não seja mais na lateral, então não faz sentido para mim trazer jogadores e talvez colocá-los fora de posição… tê-los no elenco os deixaria desconfortáveis, infelizes, então as decisões precisam ser tomadas.”