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Thomas Tuchel não tem certeza da posição de Phil Foden, enquanto o técnico da Inglaterra explica por que a estrela do Manchester City teria ficado “insatisfeito” na Copa do Mundo
Estrela de uma geração caiu
O meia de 25 anos tornou-se a baixa mais notável de uma seleção tática drástica na sexta-feira, juntando-se a Cole Palmer, Harry Maguire e Trent Alexander-Arnold em uma lista repleta de estrelas de jogadores excluídos. Apesar de ostentar 49 partidas pela seleção desde sua estreia em 2020, Foden pagou o preço máximo por uma campanha nacional inconsistente com o City, marcando apenas sete gols na Premier League. Tendo sido titular nas últimas três participações da Inglaterra em torneios, seu declínio no desempenho forçou Tuchel a tomar medidas administrativas decisivas.
- AFP
Tuchel explica o dilema na escolha do time
Ao explicar o árduo processo de reflexão por trás da decisão de deixar de fora o ex-Jogador do Ano eleito pelos colegas da PFA, o técnico da Inglaterra confessou que preocupações com a disposição tática acabaram por ditar sua escolha final.
Em entrevista à talkSPORT, Tuchel disse: “Com o Phil, é um pouco diferente, ele foi excelente no nosso estágio… não só nos treinos, mas também fora deles. Na verdade, doeu muito para mim comunicar-lhe esta decisão. Pude perceber pela reação dele o quanto teria significado para ele vir. Mas ele perdeu o ritmo em uma parte crucial da temporada, especialmente na segunda metade… pudemos ver alguns lampejos aqui e ali, mas não havia evidências suficientes.
No fim das contas, eu não tinha certeza de qual é a posição dele. É um 10, é um falso 9, ou talvez seja mais um papel como o de Bernardo Silva no futuro, como um 8? Talvez não seja mais na lateral, então não faz sentido para mim trazer jogadores e talvez colocá-los fora de posição… tê-los no elenco os deixaria desconfortáveis, infelizes, então as decisões precisam ser tomadas.”
A hierarquia no vestiário se consolida
O debate tático em torno da integração ideal de Foden tem atormentado os sucessivos treinadores da seleção, com o jogador sendo frequentemente deslocado para as laterais para dar espaço a outros perfis criativos. Sob o rígido sistema de transição de Tuchel, o panorama competitivo mudou drasticamente, com o alemão a conceder ao jogador formado no City apenas uma única titularidade desde que assumiu o comando em janeiro de 2025. Em vez disso, ele escalou Jude Bellingham e Morgan Rogers como as principais e sólidas opções para liderar as funções de meio-campistas ofensivos centrais.
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O teste do Grupo L está por vir
A seleção inglesa, composta por 26 jogadores, precisa agora consolidar rapidamente suas bases táticas antes de uma exigente campanha no Grupo L contra Croácia, Gana e Panamá. Os Três Leões enfrentam um teste decisivo na estreia contra os croatas, no dia 17 de junho, no AT&T Stadium, em Arlington, onde a aposta de Tuchel na escalação será imediatamente alvo de escrutínio mundial. Enquanto isso, um devastado Foden deve aproveitar as férias prolongadas de verão para processar mentalmente a exclusão e se preparar para uma transição crucial na pré-temporada sob o novo comando técnico do City.