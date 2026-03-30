Getty Images Sport
Traduzido por
Thomas Tuchel não quer correr riscos com Jude Bellingham, já que o técnico da Inglaterra descartou a participação da estrela do Real Madrid no confronto contra o Japão
Uma pausa para os jogos internacionais tranquila para o astro do Real Madrid
Bellingham encerrará a pausa internacional de março sem ter disputado um único minuto pela seleção nas duas partidas. Ele ficou totalmente de fora da lista de convocados para o empate de 1 a 1 contra o Uruguai na sexta-feira, o que levou muitos a acreditar que ele estava sendo poupado para o confronto contra o Japão. No entanto, Tuchel optou por prolongar esse período de descanso.
A decisão de poupá-lo sugere que a Inglaterra está priorizando sua disponibilidade a longo prazo em detrimento de minutos em partidas amistosas. Enquanto os torcedores ingleses esperavam ver o “Galáctico” do Real Madrid em ação, a prioridade continua sendo sua recuperação total sob o olhar atento tanto da equipe médica da seleção quanto de seus colegas do clube na capital espanhola.
- Getty Images Sport
Tuchel adota uma abordagem que prioriza a segurança
Em entrevista à BBC sobre a decisão de deixar o jogador de 22 anos de fora da próxima partida, Tuchel foi claro quanto às suas motivações. O técnico alemão explicou: “Não vamos correr riscos com o Jude porque ele está se recuperando de uma lesão muscular e nunca se sabe o que pode acontecer.”
Histórico de lesões assombra estrela do Real Madrid
As preocupações com a condição física de Bellingham remontam a fevereiro, quando ele sofreu uma lesão no tendão da coxa esquerda durante uma partida do campeonato nacional contra o Rayo Vallecano. Essa lesão o deixou fora dos gramados por um período significativo, interrompendo uma temporada em que ele se tornou peça-chave no esquema tático de Álvaro Arbeloa.
Embora tenha retornado recentemente aos gramados pelo Real Madrid, ele o fez com participação limitada. Ele entrou como reserva na vitória no clássico de Madrid contra o Atlético, mas ficou evidente que ainda não estava jogando a 100%. É essa falta de ritmo e a natureza delicada das lesões nos tendões isquiotibiais que levaram Tuchel a intervir e evitar mais complicações.
- Getty Images Sport
O Real Madrid dá um suspiro de alívio
No Santiago Bernabéu, a notícia do descanso de Bellingham será recebida com imenso alívio. Diante de um calendário lotado, que inclui a reta final da La Liga e partidas cruciais da Liga dos Campeões, o Real Madrid não pode se dar ao luxo de perder seu craque do meio-campo para mais uma ausência prolongada. A comunicação entre o clube e a seleção inglesa parece ter dado frutos na gestão da carga de trabalho do jogador.