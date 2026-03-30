Thomas Tuchel não quer correr riscos com Jude Bellingham, já que o técnico da Inglaterra descartou a participação da estrela do Real Madrid no confronto contra o Japão

Bellingham encerrará a pausa internacional de março sem ter disputado um único minuto pela seleção nas duas partidas. Ele ficou totalmente de fora da lista de convocados para o empate de 1 a 1 contra o Uruguai na sexta-feira, o que levou muitos a acreditar que ele estava sendo poupado para o confronto contra o Japão. No entanto, Tuchel optou por prolongar esse período de descanso.

A decisão de poupá-lo sugere que a Inglaterra está priorizando sua disponibilidade a longo prazo em detrimento de minutos em partidas amistosas. Enquanto os torcedores ingleses esperavam ver o “Galáctico” do Real Madrid em ação, a prioridade continua sendo sua recuperação total sob o olhar atento tanto da equipe médica da seleção quanto de seus colegas do clube na capital espanhola.