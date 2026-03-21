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Thomas Tuchel NÃO entrou em contato com Trent Alexander-Arnold por causa da exclusão da seleção inglesa, um dia após o rompimento com a namorada, que ganhou grande repercussão
A indiferença de Trent diz muito
Tuchel convocou uma seleção ampliada de 35 jogadores para os amistosos da Inglaterra contra o Uruguai e o Japão, numa tentativa de abrir a disputa por vagas antes do torneio de verão. Alexander-Arnold não estava na lista. Para um jogador que tem sido uma das forças mais criativas do futebol europeu durante boa parte da última década, os sinais são mais claros do que nunca de que ele não conta com o apoio do ex-técnico do Chelsea e do Paris Saint-Germain.
Quando questionado sobre a decisão, Tuchel apontou Tino Livramento, Djed Spence e Jarell Quansah como jogadores que oferecem “um perfil ligeiramente diferente” na lateral direita. É uma resposta diplomática que pouco terá feito para amenizar o golpe para Alexander-Arnold, que jogou apenas 26 minutos sob o comando de Tuchel desde que o alemão assumiu o cargo, com sua única participação ocorrendo na vitória por 1 a 0 sobre Andorra em junho passado.
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A resposta de duas palavras de Tuchel à pergunta sobre o contato com Trent
O que tornou a posição de Tuchel ainda mais controversa foi sua admissão de que nem sequer havia conversado com Alexander-Arnold sobre a decisão. Questionado se eles haviam entrado em contato, o técnico da Inglaterra limitou-se a responder: “Ainda não.” Quando pressionado sobre se Alexander-Arnold acredita que sua carreira na seleção inglesa pode agora estar encerrada, Tuchel limitou-se a dizer mais duas palavras: “Não sei.” É uma maneira curiosa de lidar com um jogador do calibre de Alexander-Arnold, especialmente considerando que esta é a última convocação de Tuchel antes de ele ter de anunciar a lista definitiva para a Copa do Mundo. Ainda não está claro se Alexander-Arnold ainda tem chances de voltar à disputa, embora o técnico, pelo menos, não tenha se mostrado disposto a fechar totalmente as portas. “Eu sei o que Trent pode nos oferecer”, disse ele.
Uma preocupação comum
As preocupações de Tuchel em relação a Alexander-Arnold não são novidade. Ele as levantou publicamente em maio passado, apontando para a fragilidade defensiva que, em sua opinião, poderia custar caro em competições de futebol.
“Percebo que, às vezes, ele confia demais em suas contribuições ofensivas e não dá tanta ênfase à disciplina e ao esforço defensivos”, disse Tuchel na época. “Quando falamos, especialmente, de eliminatórias e, depois, de torneios, um único erro defensivo, um único momento em que você não está 100% atento, pode ser decisivo, pode ser o momento em que você faz as malas e volta para casa.”
É uma avaliação contundente, e que claramente não mudou apesar da transferência de Alexander-Arnold para o Real Madrid e de suas atuações impressionantes na La Liga nesta temporada. Suas 34 partidas pela Inglaterra incluem apenas uma única participação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2018 contra a Bélgica e uma participação de 33 minutos no Catar 2022. Apesar de toda a sua qualidade, ele nunca conseguiu garantir uma vaga de titular sob o comando de nenhum técnico da Inglaterra, e Tuchel não parece estar nem um pouco mais perto de mudar isso.
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Mais sofrimento fora de campo
A exclusão da seleção inglesa ocorreu um dia depois de a vida pessoal de Alexander-Arnold ter ganhado as manchetes por um motivo bem diferente. Foi revelado que ele havia se separado da namorada Estelle Behnke, após 18 meses juntos. Os rumores de um relacionamento entre os dois começaram em novembro de 2024, com Estelle, uma influenciadora de estilo de vida, desempenhando um papel fundamental ao ajudar Alexander-Arnold a se adaptar à vida em Madri após sua transferência do Liverpool.
Uma fonte disse ao The Sun: “O rompimento foi difícil, mas tanto Trent quanto Estelle sabiam que era o melhor a fazer. Eles compartilharam momentos especiais. Mas seguiram caminhos separados, cheios de amor e gratidão pelas experiências vividas juntos. Ambos são pessoas ocupadas e chegaram à triste conclusão de que o relacionamento simplesmente não duraria a longo prazo.”
Foram 48 horas difíceis para um jogador que, aos 27 anos, deveria estar entrando no auge de sua carreira internacional. Em vez disso, ele se vê à margem, com uma Copa do Mundo neste verão e um técnico da Inglaterra que, como os outros antes dele, se recusa a lhe dar uma chance de provar seu valor.
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