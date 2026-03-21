Thomas Tuchel NÃO entrou em contato com Trent Alexander-Arnold por causa da exclusão da seleção inglesa, um dia após o rompimento com a namorada, que ganhou grande repercussão

As preocupações de Tuchel em relação a Alexander-Arnold não são novidade. Ele as levantou publicamente em maio passado, apontando para a fragilidade defensiva que, em sua opinião, poderia custar caro em competições de futebol.

“Percebo que, às vezes, ele confia demais em suas contribuições ofensivas e não dá tanta ênfase à disciplina e ao esforço defensivos”, disse Tuchel na época. “Quando falamos, especialmente, de eliminatórias e, depois, de torneios, um único erro defensivo, um único momento em que você não está 100% atento, pode ser decisivo, pode ser o momento em que você faz as malas e volta para casa.”

É uma avaliação contundente, e que claramente não mudou apesar da transferência de Alexander-Arnold para o Real Madrid e de suas atuações impressionantes na La Liga nesta temporada. Suas 34 partidas pela Inglaterra incluem apenas uma única participação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2018 contra a Bélgica e uma participação de 33 minutos no Catar 2022. Apesar de toda a sua qualidade, ele nunca conseguiu garantir uma vaga de titular sob o comando de nenhum técnico da Inglaterra, e Tuchel não parece estar nem um pouco mais perto de mudar isso.