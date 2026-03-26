Thomas Tuchel lança um aviso direto sobre a "pressão" a Cole Palmer em meio à "forte concorrência" pela vaga de camisa 10 da Inglaterra na Copa do Mundo

Tuchel deixou claro que Palmer terá de lutar para garantir seu futuro a longo prazo na equipe titular da Inglaterra. O jogador de 23 anos passou por uma temporada irregular devido a uma lesão recorrente na virilha, o que o limitou a apenas 25 partidas em todas as competições nesta temporada. O técnico dos Três Leões acredita que a pressão recai agora sobre o jogador do Chelsea para que ele transponha seu desempenho no clube para o cenário internacional e comprove sua boa forma física.

Falando antes do amistoso internacional da Inglaterra contra o Uruguai amanhã, Tuchel falou sobre os desafios que o astro do Chelsea enfrenta. “Honestamente, ele precisa mostrar isso porque temos mais evidências sem ele do que com ele, então a pressão está sobre ele”, explicou Tuchel. “Ele teve uma temporada difícil, mas também passou por um período complicado na seleção. Ele só esteve disponível para nós uma vez e, quando esteve, decidimos manter o mesmo elenco, então há muita concorrência pela sua melhor posição, a de camisa 10. Ele realmente se esforça.”