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Thomas Tuchel lança um aviso direto sobre a "pressão" a Cole Palmer em meio à "forte concorrência" pela vaga de camisa 10 da Inglaterra na Copa do Mundo
Tuchel exige mais da estrela do Chelsea
Tuchel deixou claro que Palmer terá de lutar para garantir seu futuro a longo prazo na equipe titular da Inglaterra. O jogador de 23 anos passou por uma temporada irregular devido a uma lesão recorrente na virilha, o que o limitou a apenas 25 partidas em todas as competições nesta temporada. O técnico dos Três Leões acredita que a pressão recai agora sobre o jogador do Chelsea para que ele transponha seu desempenho no clube para o cenário internacional e comprove sua boa forma física.
Falando antes do amistoso internacional da Inglaterra contra o Uruguai amanhã, Tuchel falou sobre os desafios que o astro do Chelsea enfrenta. “Honestamente, ele precisa mostrar isso porque temos mais evidências sem ele do que com ele, então a pressão está sobre ele”, explicou Tuchel. “Ele teve uma temporada difícil, mas também passou por um período complicado na seleção. Ele só esteve disponível para nós uma vez e, quando esteve, decidimos manter o mesmo elenco, então há muita concorrência pela sua melhor posição, a de camisa 10. Ele realmente se esforça.”
- AFP
Dados sobre lesões físicas e recuperação
O técnico da Inglaterra observou que o desempenho físico de Palmer havia sido prejudicado no início da temporada, afetando seus movimentos naturais e sua explosão. Apesar desses desafios, ele ainda conseguiu marcar 10 gols e dar três assistências em todas as competições pelo Chelsea nesta temporada.
“Vimos dados positivos recentemente; eu o vi ao vivo contra o Arsenal e, pela primeira vez em muito tempo, tive a sensação de que seu passo havia voltado ao comprimento original”, disse Tuchel. “Antes, eu sentia que ele não estava solto e que o passo não era longo o suficiente; a aceleração não estava presente e o movimento não era fluido. Recebi feedback dele e do Chelsea de que ele sentiu, durante esse jogo, que estava muito, muito melhor. Ele também fez uma partida muito forte contra o Aston Villa, com um enorme esforço físico que pudemos ver, e esse foi o primeiro passo.”
Intensidade dos treinos e integração no elenco
Apesar da severa advertência sobre a competição, Tuchel tem se sentido encorajado pela atitude de Palmer durante os recentes estágios de pré-temporada. O técnico foi visto compartilhando vários momentos de cordialidade com o meio-campista, sugerindo que, embora os padrões de desempenho sejam elevados, a relação pessoal continua forte.
“Quando eu o abraço, isso significa que ele está sorrindo; caso contrário, ele não receberia um abraço”, disse Tuchel. “Ele está de bom humor, é aberto, está se comunicando e demonstrando sua qualidade. Ele está muito envolvido, e esses são passos muito importantes para mostrar que está comprometido com o grupo e tem conexões dentro dele, então ele terá sua chance nas próximas partidas.”
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Não haverá "prato de prata" para o número 10
Com uma grande variedade de opções para a posição de camisa 10 à disposição da Inglaterra, incluindo nomes como Jude Bellingham, Morgan Rogers e Phil Foden, Tuchel está convicto de que a reputação não determinará a escolha. Os sinais físicos da recuperação de Palmer são um indício positivo, mas o técnico espera uma ética de trabalho incansável para que o craque do Chelsea possa desempenhar um papel de destaque na Copa do Mundo.
“O rendimento físico está correspondendo à impressão que tínhamos de que faltava algo, mas ele agora está de volta com total confiança e vemos isso nos treinos. Ele não está se poupando nem se contendo”, acrescentou Tuchel. “Era isso que queríamos. Tivemos quatro sessões de treino e ele precisa mostrar o que vale. Ele não pode se conter. Ele precisa entender que está lutando por seu lugar e que não vamos entregar nada a ninguém numa bandeja de prata. Ele fez isso de uma maneira muito legal, exatamente da maneira certa.”