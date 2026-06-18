Thomas Tuchel já está fazendo sua mágica - mas ainda precisa consertar a defesa instável da Inglaterra: vencedores e perdedores, enquanto os astros Harry Kane e Jude Bellingham se destacam na vitória de estreia na Copa do Mundo contra a Croácia

De qualquer forma, seja lá o que Tuchel tenha dito, funcionou, já que a Inglaterra transformou um primeiro tempo mediano em um segundo tempo avassalador, marcando mais dois gols e mostrando por que deve ser considerada uma das favoritas para chegar até o fim.

Harry Kane havia dado a vantagem à Inglaterra depois de receber a oportunidade de repetir um pênalti que havia sido defendido inicialmente por Dominik Livakovic, mas a Croácia voltou ao jogo do nada.

Muito se falou sobre a decisão de Tuchel de deixar Marc Guehi no banco em favor de John Stones e Ezri Konsa, e aqueles que questionaram essa escolha tiveram razão quando o meio-campista da Inter, Petar Sucic, cortou para dentro, Stones mordeu a finta e a bola foi repassada para Martin Baturina, que mandou um chute no ângulo superior.

A Inglaterra precisou de pouco mais de cinco minutos para retomar a liderança, quando Declan Rice levou sua expertise em jogadas ensaiadas do Arsenal para a arena internacional e cobrou um escanteio direto na cabeça de Kane, que cabeceou para o gol. No entanto, a Inglaterra não conseguiu segurar o resultado, pois Mario Pasalic lançou por cima de uma linha defensiva que havia recuado um pouco demais, permitindo que Ivan Perisic se infiltrasse por trás e cabeceasse a bola para Petar Musa, que, por sua vez, mandou um voleio no canto inferior.

A reação da Inglaterra no segundo tempo foi impressionante. Elliot Anderson, discreto durante a maior parte do primeiro tempo, lançou uma bola inteligente pela direita, e Jude Bellingham se livrou da marcação e mandou a bola no canto inferior. A partir daí, Livakovic manteve a Croácia na partida, fazendo sete defesas, a maioria delas em sequência rápida antes da marca de uma hora.

A Inglaterra acabou selando a vitória aos 85 minutos, quando Bukayo Saka encontrou o também reserva Marcus Rashford, que finalizou no canto inferior.

No entanto, essa atuação esteve longe de ser perfeita. A defesa da Inglaterra pareceu instável, e certamente haverá dúvidas sobre sua capacidade de controlar as partidas, especialmente com Rice se recuperando de uma lesão. Mas o poder ofensivo e a reação no segundo tempo mostraram que, no mínimo, a Inglaterra pode ser uma seleção extremamente perigosa nas próximas cinco semanas.

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