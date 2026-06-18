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England Croatia W+Ls GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

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Thomas Tuchel já está fazendo sua mágica - mas ainda precisa consertar a defesa instável da Inglaterra: vencedores e perdedores, enquanto os astros Harry Kane e Jude Bellingham se destacam na vitória de estreia na Copa do Mundo contra a Croácia

Vencedores & perdedores
Inglaterra
Copa do Mundo
H. Kane
J. Bellingham
T. Tuchel
Croácia
Especiais e Opinião
Inglaterra x Croácia
Análises

Thomas Tuchel não descreveu, exatamente, o que disse no intervalo da vitória da Inglaterra por 4 a 2 sobre a Croácia, que marcou o início da campanha do país na Copa do Mundo de 2026. O placar estava empatado em 2 a 2 naquele momento, e a Inglaterra não estava jogando particularmente bem. Tuchel insistiu que proferiu algumas palavras tranquilizadoras e disse à sua equipe para jogar com coragem. A realidade, porém, provavelmente é um pouco mais dura.

De qualquer forma, seja lá o que Tuchel tenha dito, funcionou, já que a Inglaterra transformou um primeiro tempo mediano em um segundo tempo avassalador, marcando mais dois gols e mostrando por que deve ser considerada uma das favoritas para chegar até o fim.

Harry Kane havia dado a vantagem à Inglaterra depois de receber a oportunidade de repetir um pênalti que havia sido defendido inicialmente por Dominik Livakovic, mas a Croácia voltou ao jogo do nada.

Muito se falou sobre a decisão de Tuchel de deixar Marc Guehi no banco em favor de John Stones e Ezri Konsa, e aqueles que questionaram essa escolha tiveram razão quando o meio-campista da Inter, Petar Sucic, cortou para dentro, Stones mordeu a finta e a bola foi repassada para Martin Baturina, que mandou um chute no ângulo superior.

A Inglaterra precisou de pouco mais de cinco minutos para retomar a liderança, quando Declan Rice levou sua expertise em jogadas ensaiadas do Arsenal para a arena internacional e cobrou um escanteio direto na cabeça de Kane, que cabeceou para o gol. No entanto, a Inglaterra não conseguiu segurar o resultado, pois Mario Pasalic lançou por cima de uma linha defensiva que havia recuado um pouco demais, permitindo que Ivan Perisic se infiltrasse por trás e cabeceasse a bola para Petar Musa, que, por sua vez, mandou um voleio no canto inferior.

A reação da Inglaterra no segundo tempo foi impressionante. Elliot Anderson, discreto durante a maior parte do primeiro tempo, lançou uma bola inteligente pela direita, e Jude Bellingham se livrou da marcação e mandou a bola no canto inferior. A partir daí, Livakovic manteve a Croácia na partida, fazendo sete defesas, a maioria delas em sequência rápida antes da marca de uma hora.

A Inglaterra acabou selando a vitória aos 85 minutos, quando Bukayo Saka encontrou o também reserva Marcus Rashford, que finalizou no canto inferior.

No entanto, essa atuação esteve longe de ser perfeita. A defesa da Inglaterra pareceu instável, e certamente haverá dúvidas sobre sua capacidade de controlar as partidas, especialmente com Rice se recuperando de uma lesão. Mas o poder ofensivo e a reação no segundo tempo mostraram que, no mínimo, a Inglaterra pode ser uma seleção extremamente perigosa nas próximas cinco semanas.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores em Dallas...

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    VENCEDOR: Harry Kane

    Bem, já tivemos o pênalti perdido logo no início...

    Kane não havia falhado em converter um pênalti pela Inglaterra desde aquela famosa falha contra a França na Copa do Mundo de 2022, marcando sete seguidos. Tecnicamente, ele chegou ao oitavo na quarta-feira, embora só depois de ter recebido um alívio dos árbitros, quando foi constatado que Livakovic havia saído da linha antes de defender o pênalti do atacante do Bayern de Munique.

    A repetição do pênalti por Kane foi enfática, e ele seguiu com uma atuação clássica à la Kane — recuando para organizar o jogo, entrando em áreas perigosas e provocando algumas faltas. Sua articulação com Noni Madueke foi impressionante durante toda a partida, e ele marcou seu segundo gol com a mesma eficiência. A marcação da Croácia foi certamente questionável, mas Kane mandou a cabeçada para o fundo da rede mesmo assim, mandando a bola no canto inferior.

    Ele agora é o maior artilheiro de pênaltis da história da Copa do Mundo, é apenas o segundo jogador da Inglaterra a marcar gols em três Copas do Mundo e empatou com Gary Lineker como o maior artilheiro inglês em Copas do Mundo, tudo isso sem perder o ritmo na disputa pela Chuteira de Ouro. Um trabalho muito bem feito.

    • Publicidade
  • Luka ModricGetty

    PERDEDOR: Luka Modric

    É preciso lembrar que Luka Modric é um jogador de futebol simplesmente sublime. Ele quebrou o duopólio de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo e conquistou a Bola de Ouro em 2018, figurando entre os grandes nomes quando se trata de meio-campistas centrais.

    Mas, nesta partida, ele demonstrou claramente seus 40 anos. Modric teve dificuldades para se firmar desde o primeiro minuto e cometeu o pênalti logo no início, ao chegar um segundo atrasado em uma disputa 50/50 com Madueke. E, embora tenha completado a grande maioria de seus passes, Modric nunca conseguiu impor seu jogo.

    Para ser justo, os croatas estavam em clara desvantagem numérica no meio-campo, mas já houve tempos em que Modric era capaz de superar essas situações. Nesta partida, ele mostrou o que realmente é: um jogador em fase de declínio, que pode ser ultrapassado por adversários mais jovens e fisicamente mais dinâmicos do que ele.

    A Croácia substituiu seu capitão antes da marca de uma hora por Mateo Kovacic, que imediatamente trouxe mais energia. Modric não pode ficar no banco — nunca —, mas certamente não consegue mais carregar essa equipe como costumava fazer.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Jude Bellingham

    Apesar de todo o falatório sobre a genialidade de Kane, Bellingham parece ser o verdadeiro jogador decisivo neste verão para Tuchel e a Inglaterra. Se o jogador do Real Madrid conseguir marcar gols e dar assistências do meio-campo, isso dará aos Três Leões uma dimensão a mais.

    Na verdade, Bellingham teve dificuldades nos primeiros momentos da partida, apesar de várias arrancadas de velocidade de tirar o fôlego. Mas as coisas logo mudaram. Uma arrancada pelo meio mostrou do que ele é capaz — mesmo que não tenha dado certo — e, no segundo tempo, ele marcou o gol que merecia.

    Anderson, outro jogador que demorou a entrar no jogo, lançou uma bola pela linha lateral; Bellingham correu para recebê-la e finalizou com precisão. Ele ficou em pé, com ar de confiança e os braços abertos, diante da torcida que o aclamava.

    Mais tarde, ele recuou para uma função um pouco mais retrô, passando da posição 10 para a 8, e se saiu bem ali também, atuando de forma eficaz enquanto permitia que Morgan Rogers avançasse. Os torcedores da Inglaterra esperam que haja muito mais por vir.

    “Dá para contar com o Jude nesses momentos. Ele adora esses jogos de pressão”, disse Tuchel após o fim da partida.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: A conversa de Tuchel com a equipe

    Tuchel não estava satisfeito no intervalo. Isso foi o mínimo que os torcedores puderam perceber pelo seu assistente técnico, Anthony Barry, quando ele expressou seus sentimentos em uma entrevista ao ITV durante o intervalo.

    “Tomamos algumas decisões sem ter clareza mental: jogávamos na profundidade quando deveríamos jogar curto, e jogávamos curto quando deveríamos jogar na profundidade; na verdade, não estávamos explorando os espaços, o que não nos permitia acelerar o ritmo do jogo da maneira que queríamos”, disse Barry.

    “A partir daí, tomamos algumas decisões sem a mente livre, jogando em profundidade quando deveríamos jogar curto, jogando curto quando deveríamos jogar em profundidade; na verdade, não aproveitamos os espaços, o que não nos permitiu acelerar o jogo da maneira que queríamos. Aí você pensa que o pênalti nos libertaria, nos permitiria jogar mais como nós, parecer mais com a nossa cara, mas, mais uma vez, caímos em alguns padrões de jogo medrosos.

    “Marcamos o segundo gol novamente. Esperávamos que esse fosse o momento que nos permitisse avançar no jogo, mas tudo bem, sofremos o segundo gol mais tarde, e agora temos que discutir isso no intervalo.”

    Obviamente, não sabemos o que foi dito no intervalo, mas Kane falou que Tuchel fez um “discurso”, enquanto Rice achou que as palavras de Tuchel provaram por que ele é um “técnico de ponta”. O próprio Tuchel disse que ele e sua comissão técnica “os incentivaram a ir em frente”.

    Fosse o que fosse que o alemão tenha dito, claramente funcionou. A Inglaterra jogou como uma equipe completamente diferente após o intervalo, marcando um gol quase imediatamente antes de assumir o controle total da partida.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: A defesa da Inglaterra

    Esta seleção da Inglaterra sempre teve potencial para marcar gols. Ela possui um poder ofensivo enorme, muitas boas ideias no terço final do campo e muitos jogadores capazes de fazer a diferença. Há opções no banco também. Parece muito improvável que a Inglaterra fique sem marcar gols em qualquer momento deste verão.

    Mas e a defesa? Bem, ela parece um pouco mais instável — se não totalmente incerta. Tuchel escalou uma zaga de quatro com Reece James, Konsa, Stones e Nico O’Reilly, e nenhum deles pode dizer que fez uma boa partida defensivamente.

    Stones se distraiu no primeiro gol da Croácia e Konsa recuou demais no segundo, enquanto James corria atrás de fantasmas. O’Reilly não tem muito trabalho defensivo a fazer pelo Manchester City nas partidas semanais, e isso ficou evidente aqui também.

    Ainda não é hora de soar o alarme — pelo menos não ainda. Mas Tuchel certamente tem o que pensar — tanto sobre o elenco quanto sobre a formação tática — no que diz respeito à sua linha defensiva.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VENCEDOR: Marcus Rashford

    Antes do torneio, Anthony Gordon e Marcus Rashford disputaram uma disputa direta pela vaga de titular na ponta esquerda do ataque da Inglaterra. No fim, Gordon levou a melhor, valorizado por sua pressão e esforço defensivo. E, embora Gordon não tenha jogado mal aqui, faltou-lhe um pouco de eficácia.

    Rashford oferece mais qualidade. Ele é um atacante de elite que se reencontrou durante seu empréstimo de uma temporada ao Barcelona. A maneira como marcou seu gol resumiu sua confiança recém-recuperada: trabalho de pés preciso e finalização sem esforço, fazendo com que tudo parecesse como se ele estivesse correndo no piloto automático.

    Talvez seja assim que as coisas funcionem agora: Gordon pela energia, Rashford pelos gols. Se é que existe uma troca de papéis para os 60 minutos, essa não é nada ruim.