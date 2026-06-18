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Thomas Tuchel “implora” à FIFA para alterar o protocolo pré-jogo depois que um “momento muito especial” foi arruinado para o técnico da Inglaterra antes do confronto contra a Croácia
Tuchel, frustrado com as equipes de filmagem
Tuchel pediu à FIFA que fizesse uma mudança urgente em seus procedimentos pré-jogo, após alegar que um “momento muito especial” foi arruinado por uma multidão de fotógrafos. O técnico da Inglaterra fez sua estreia na Copa do Mundo na noite de quarta-feira, no Texas, mas ficou furioso antes mesmo do pontapé inicial, ao se ver cercado por equipes de imprensa durante os hinos nacionais.
Tuchel, que não cantou “God Save The King”, mas permaneceu em silêncio, ficou furioso por não conseguir ver seus jogadores enquanto eles se alinhavam. Imagens do AT&T Stadium mostraram o alemão visivelmente frustrado com a proximidade das lentes, que, segundo ele, obstruíram sua visão da equipe no início de sua gestão no cenário mundial.
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"Eu estava esperando por esse momento"
Após a emocionante vitória por 4 a 2, Tuchel não mediu palavras ao avaliar a situação. “Tenho que dizer uma coisa: estou implorando à FIFA para mudar a posição dos fotógrafos durante o hino nacional, porque não consegui ver meu time durante o hino”, disse ele aos repórteres. O técnico claramente percebeu a importância do momento e ficou magoado com a falta de visibilidade.
“Eu estava esperando por esse momento. Hoje foi um momento muito, muito especial, e eu estava em frente a uma parede de 50 fotógrafos, a meio metro de distância, e não consegui ver nem um único jogador. Isso estragou um pouco a minha experiência. É muito emocionante. Quando eu era jovem e comecei a treinar, isso era grande demais para sequer sonhar com esse tipo de ocasião”, acrescentou.
Tensão na linha lateral com Jordan Pickford
O drama não se limitou à cerimônia pré-jogo, já que Tuchel também foi flagrado em uma discussão acalorada com Jordan Pickford durante o primeiro tempo. Apesar de Harry Kane ter dado à Inglaterra uma vantagem logo no início, o técnico estava insatisfeito com a distribuição de bola do goleiro do Everton ao sair jogando da defesa.
Os microfones à beira do campo captaram Tuchel gritando instruções para seu goleiro, exigindo que ele passasse a bola para o lateral-direito em vez de forçar passes enquanto estava desequilibrado. Quando Pickford pareceu responder à comissão técnica, Tuchel teria encerrado a conversa com uma ordem direta: “Você sabe o que deve fazer, faça como eu mandei!”
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Kane e Bellingham garantem a vitória após um primeiro tempo tenso
Apesar dos dois gols de Kane no primeiro tempo, as equipes chegaram ao intervalo empatadas em 2 a 2. No entanto, a Inglaterra acelerou o ritmo após um discurso motivacional no intervalo, com gols de Jude Bellingham e Marcus Rashford no segundo tempo garantindo os três pontos no Grupo L.
Os Três Leões agora lideram o grupo e buscarão aproveitar esse ímpeto quando enfrentarem Gana no Gillette Stadium na terça-feira. No entanto, o foco continua nos altos padrões de Tuchel, com o técnico exigindo claramente perfeição tanto em campo quanto dos organizadores nas arquibancadas.