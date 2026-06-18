Tuchel pediu à FIFA que fizesse uma mudança urgente em seus procedimentos pré-jogo, após alegar que um “momento muito especial” foi arruinado por uma multidão de fotógrafos. O técnico da Inglaterra fez sua estreia na Copa do Mundo na noite de quarta-feira, no Texas, mas ficou furioso antes mesmo do pontapé inicial, ao se ver cercado por equipes de imprensa durante os hinos nacionais.

Tuchel, que não cantou “God Save The King”, mas permaneceu em silêncio, ficou furioso por não conseguir ver seus jogadores enquanto eles se alinhavam. Imagens do AT&T Stadium mostraram o alemão visivelmente frustrado com a proximidade das lentes, que, segundo ele, obstruíram sua visão da equipe no início de sua gestão no cenário mundial.



