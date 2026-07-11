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GFX Erling Haaland Thomas TuchelGetty/GOAL
Adhe Makayasa

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Thomas Tuchel fica “surpreso” com os comentários de Erling Haaland, enquanto o técnico da Inglaterra insiste que a equipe é capaz de lidar com a pressão antes das quartas de final contra a Noruega

T. Tuchel
E. Haaland
Noruega x Inglaterra
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Inglaterra
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Manchester City

Thomas Tuchel admitiu ter ficado surpreso com os comentários de Erling Haaland antes da partida das quartas de final da Copa do Mundo entre a Inglaterra e a Noruega. O técnico alemão insistiu que seu time é capaz de lidar com as crescentes expectativas, depois que o atacante tentou transferir toda a pressão para os Três Leões ao minimizar publicamente as chances de sua equipe.

  • haaland(C)Getty Images

    Os Três Leões enfrentam o azarão

    Haaland tentou transferir a pressão para os ombros da Inglaterra antes do confronto pelas quartas de final da Copa do Mundo, em Miami. Apesar da impressionante campanha de seu país, que incluiu a eliminação do Brasil nas oitavas de final, o atacante insistiu que as chances de sua equipe sair vitoriosa são mínimas.

    O artilheiro norueguês deixou bem claro que sua seleção é considerada azarão durante uma entrevista pré-jogo à NRK, afirmando: “A probabilidade de ganharmos é muito baixa. Acho que todos vocês deveriam colocar toda a pressão sobre a Inglaterra.”

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  • Tuchel questiona a tática do atacante

    Esses comentários pegaram o técnico da Inglaterra, Tuchel, completamente de surpresa, já que ele admitiu estar surpreso com o fato de uma superestrela mundial do calibre de Haaland procurar ativamente evitar o escrutínio da mídia antes de uma partida tão crucial.

    Em entrevista à NRK, o técnico alemão expressou sua perplexidade diante das táticas psicológicas do atacante, ao mesmo tempo em que afirmou que os Três Leões estão totalmente preparados para lidar com o imenso peso das expectativas do público no Miami Stadium. Ele disse: “Estou surpreso que Erling tenha dito isso, porque sempre achei que ele adora pressão e se destaca sob pressão. Estou surpreso que ele esteja jogando isso para cima de nós.”

    Ele acrescentou: “Nós adoramos a pressão. É o que é. Não perco nem um minuto pensando em quem é o favorito e de onde vem a pressão. Sei muito bem que, internamente, eles estão se preparando para vencer a partida. Por que não estariam?”

  • Erling Haaland Norway 2026 World Cup BrazilGetty

    Haaland busca bater o recorde de gols

    A retórica humilde de Haaland antes da partida contrasta fortemente com seu desempenho impressionante em campo, onde ele já marcou sete gols em apenas suas quatro primeiras partidas na Copa do Mundo. O atacante certeiro pode igualar os lendários recordes de gols no torneio de James Rodríguez e Gerd Müller, caso consiga furar a defesa inglesa.

    Por outro lado, a Inglaterra precisa lutar para superar seu histórico de azar, já que tem fracassado repetidamente ao enfrentar adversários europeus nas fases eliminatórias de grandes torneios internacionais.

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  • Os pesos pesados disputam uma vaga nas semifinais

    Os vencedores deste confronto em Miami avançarão para as semifinais, onde enfrentarão os vencedores da partida paralela das quartas de final entre Argentina e Suíça, no Kansas City Stadium. Antes de poderem sonhar com uma vaga entre os quatro finalistas, a seleção da Inglaterra — atualmente invicta há sete partidas consecutivas — precisa demonstrar resiliência defensiva para neutralizar o agressivo ataque norueguês liderado por Haaland.

    Questionado sobre quem está sob maior pressão, Stale Solbakken disse em uma coletiva de imprensa na sexta-feira: “Acho que a Inglaterra está sob mais pressão do que nós, mas nós também exigimos muito de nosso próprio desempenho. E quando a partida está acontecendo, os jogadores não pensam tanto na pressão. São 11 contra 11. É muito mais uma questão de se falar sobre isso antes do jogo.”

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