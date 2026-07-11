Thomas Tuchel fica “surpreso” com os comentários de Erling Haaland, enquanto o técnico da Inglaterra insiste que a equipe é capaz de lidar com a pressão antes das quartas de final contra a Noruega

Esses comentários pegaram o técnico da Inglaterra, Tuchel, completamente de surpresa, já que ele admitiu estar surpreso com o fato de uma superestrela mundial do calibre de Haaland procurar ativamente evitar o escrutínio da mídia antes de uma partida tão crucial.

Em entrevista à NRK, o técnico alemão expressou sua perplexidade diante das táticas psicológicas do atacante, ao mesmo tempo em que afirmou que os Três Leões estão totalmente preparados para lidar com o imenso peso das expectativas do público no Miami Stadium. Ele disse: “Estou surpreso que Erling tenha dito isso, porque sempre achei que ele adora pressão e se destaca sob pressão. Estou surpreso que ele esteja jogando isso para cima de nós.”

Ele acrescentou: “Nós adoramos a pressão. É o que é. Não perco nem um minuto pensando em quem é o favorito e de onde vem a pressão. Sei muito bem que, internamente, eles estão se preparando para vencer a partida. Por que não estariam?”