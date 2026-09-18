Getty Images Sport
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Thomas Tuchel faz mudanças! Trent Alexander-Arnold e Cole Palmer são chamados de volta para a seleção da Inglaterra, enquanto Phil Foden e Jordan Henderson são cortados
Tuchel recebe de volta astros afastados para a Liga das Nações
Tuchel iniciou oficialmente o processo de reconstrução da seleção da Inglaterra ao convocar novamente a dupla de peso Cole Palmer e Trent Alexander-Arnold retorna ao grupo para a próxima pausa internacional. Ambos os jogadores foram ausências notáveis na recente campanha da Copa do Mundo na América do Norte, mas o desempenho deles em seus clubes forçou o treinador alemão a reconsiderar suas opções. Palmer, que teve um fim de temporada anterior difícil, parece revitalizado sob o comando de Xabi Alonso nesta temporada, enquanto Alexander-Arnold se firmou como titular regular no Real Madrid de Jose Mourinho.
A inclusão dessas estrelas sinaliza uma mudança significativa na abordagem tática de Tuchel enquanto ele prepara sua equipe para confrontos contra Espanha, Croácia e Tchéquia. Palmer já contribuiu com quatro gols e duas assistências pelo Chelsea nesta temporada, provando seu valor como uma das influências mais criativas da Premier League. Enquanto isso, a versatilidade de Alexander-Arnold e sua qualidade nos cruzamentos pela direita fizeram muita falta à Inglaterra, particularmente diante da recente falta de profundidade nas posições de lateral.
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Sangue novo se junta ao elenco da Inglaterra
Além dos veteranos que retornam, Tuchel cumpriu sua promessa de renovar o elenco com juventude. A sensação de 18 anos do Liverpool, Rio Ngumoha, que impressionou nos amistosos preparatórios da Inglaterra para a Copa do Mundo, recebeu sua primeira convocação competitiva para a seleção principal. Ele se junta ao meio-campista do Bournemouth Alex Scott, que vive grande fase no sul da costa inglesa.
A lista de 27 jogadores também inclui a primeira convocação sob o comando da atual comissão técnica para o defensor do Everton Jarrad Branthwaite, ao lado de Lewis Hall, do Newcastle, e da promessa adolescente do Arsenal Myles Lewis-Skelly. O atacante do Leeds United Dominic Calvert-Lewin também retorna ao cenário internacional para reforçar as opções ofensivas.
Grandes nomes ficam fora em corte impiedoso
Enquanto as novas chegadas geram empolgação, as manchetes também se concentram igualmente naqueles que ficaram de fora. Phil Foden, do Manchester City, é talvez a ausência mais chocante, já que não entrou na lista ao lado de Jordan Henderson, do Chelsea. A exclusão de Henderson representa um contraste gritante em relação à Copa do Mundo, em que sua inclusão gerou debate significativo. Além disso, Tuchel mostrou um lado implacável ao deixar de fora Noni Madueke, do Arsenal, e o capitão do Chelsea, Reece James.
As lesões também tiveram papel na composição da convocação. O defensor da Inter de Milão John Stones está fora com um problema na coxa, enquanto Jason Steele, do Brighton, foi convocado para substituir o lesionado Dean Henderson no gol. Outras ausências notáveis incluem os atacantes Ivan Toney e Ollie Watkins, que atuam na Arábia Saudita, além de Dan Burn e Djed Spence.
- Getty Images Sport
Lista completa da seleção da Inglaterra
Goleiros: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton & Hove Albion), James Trafford (Leeds United)
Defensores: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Trevoh Chalobah (Como), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)
Meio-campistas: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Alex Scott (AFC Bournemouth)
Atacantes: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern de Munique), Rio Ngumoha (Liverpool), Marcus Rashford (Manchester United), Morgan Rogers (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal)
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