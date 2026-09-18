Ao explicar o motivo por trás das convocações de volta na entrevista coletiva de anúncio da lista, o treinador apontou o excelente início deles na campanha de 2026-27, destacado pelos quatro gols de Palmer em seis jogos pelo Chelsea e pela versatilidade tática de Alexander-Arnold no Real Madrid, como prova convincente de que mereciam um retorno imediato.

Ao falar sobre a escolha da dupla, Tuchel disse: "Eles tiveram um bom início de temporada. Nunca fizeram nada de errado. Nós apenas escolhemos jogadores diferentes. Então agora é uma nova competição, alguns jogadores, algumas posições têm mais lesões, outras têm menos lesões. Mas Cole tem o início que sempre teve, mas voltou a ter seus números, voltou a dar assistências, voltou a marcar gols decisivos, por isso está no grupo. Acho que ele tem algo a provar, e o mesmo vale para Trent."

Ao esclarecer a função tática planejada para Alexander-Arnold, o ex-treinador do Chelsea acrescentou: "Ele nunca saiu da lista, nunca foi alguém não selecionável para nós, e esta é a chance dele de mostrar, vir para a concentração e ser a melhor versão de si mesmo. Ele teve um bom início em duas posições pelo Real Madrid e vem para nós como lateral-direito."