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Thomas Tuchel explica retornos de Trent Alexander-Arnold e Cole Palmer enquanto técnico da Inglaterra nomeia convocados para a Liga das Nações
Estrelas-chave se redimem
Os dois jogadores foram forçados a acompanhar a Copa do Mundo de casa no verão, depois de Tuchel deixá-los de fora em favor de outras opções. Palmer ficou fora após uma campanha prejudicada, em que uma lesão na virilha coincidiu com o décimo lugar do Chelsea, enquanto Alexander-Arnold não atuava por seu país desde junho de 2025. No entanto, a retomada de Palmer sob o comando de Xabi Alonso e o início impressionante do defensor na Espanha abriram caminho para seus retornos à seleção.
- Every Second Media
Técnico alemão elogia forma física
Ao explicar o motivo por trás das convocações de volta na entrevista coletiva de anúncio da lista, o treinador apontou o excelente início deles na campanha de 2026-27, destacado pelos quatro gols de Palmer em seis jogos pelo Chelsea e pela versatilidade tática de Alexander-Arnold no Real Madrid, como prova convincente de que mereciam um retorno imediato.
Ao falar sobre a escolha da dupla, Tuchel disse: "Eles tiveram um bom início de temporada. Nunca fizeram nada de errado. Nós apenas escolhemos jogadores diferentes. Então agora é uma nova competição, alguns jogadores, algumas posições têm mais lesões, outras têm menos lesões. Mas Cole tem o início que sempre teve, mas voltou a ter seus números, voltou a dar assistências, voltou a marcar gols decisivos, por isso está no grupo. Acho que ele tem algo a provar, e o mesmo vale para Trent."
Ao esclarecer a função tática planejada para Alexander-Arnold, o ex-treinador do Chelsea acrescentou: "Ele nunca saiu da lista, nunca foi alguém não selecionável para nós, e esta é a chance dele de mostrar, vir para a concentração e ser a melhor versão de si mesmo. Ele teve um bom início em duas posições pelo Real Madrid e vem para nós como lateral-direito."
Vagas de titular exigem briga
Apesar da convocação de volta, a forte concorrência pela lateral direita faz com que o treinador espere que o ex-jogador do Liverpool prove seu valor nos treinamentos.
Ao defender sua decisão original de deixar o defensor de fora durante o verão, Tuchel enfatizou: "[Ele precisa] ter desempenho, é simplesmente isso. Há concorrência e eu entendo a pergunta porque ele não esteve conosco na Copa do Mundo. Confiamos em outros jogadores."
Ao desafiar a determinação do lateral para retomar uma vaga regular, ele concluiu: "Eu ainda mantenho essa decisão e agora é hora de lutar pelo seu lugar. Ele sempre disse que está pronto para a luta, sempre disse que está pronto para lutar pelo seu lugar, especialmente pela Inglaterra, então cabe a ele provar isso, e ele é mais do que bem-vindo à concentração. Temos um longo período de treinos e tenho certeza de que ele vai aparecer."
- (C)Getty Images
Campanha desgastante de outono se aproxima
A Inglaterra enfrenta um teste imediato contra a campeã mundial Espanha no sábado, 26 de setembro, antes de viajar para a Tchéquia três dias depois. A sequência exigente continua com uma viagem à Croácia em 3 de outubro, seguida pelo jogo de volta em casa contra os tchecos em 6 de outubro. Essa estreia de peso contra a Espanha oferece um parâmetro instantâneo para ver se as duas estrelas convocadas novamente estão prontas para o mais alto nível internacional.
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