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Thomas Tuchel explica por que Harry Maguire, Phil Foden e Cole Palmer ficaram de fora da seleção inglesa, já que o técnico prioriza a “vontade de vencer e o entusiasmo” na Copa do Mundo
Tuchel explica as principais ausências na seleção inglesa
O técnico da Inglaterra falou abertamente sobre o impacto emocional de definir a convocação para a próxima Copa do Mundo, abordando especificamente as ausências de Maguire, Foden e Palmer. Esses jogadores têm sido fundamentais para a identidade da seleção nos últimos anos, mas o técnico alemão considerou que uma mudança de rumo era necessária para garantir o sucesso no cenário mundial.
Tuchel fala abertamente sobre as difíceis decisões de escalação
O técnico alemão afirmou que sua seleção foi fortemente influenciada pelos estágios da Liga das Nações da UEFA em setembro, outubro e novembro. Ele também admitiu que informar aos jogadores mais experientes que ficariam de fora do torneio foi uma das partes mais difíceis do trabalho.
Questionado sobre como lidou com a decisão de deixar grandes nomes de fora da lista, ele disse: “Ah, difícil. Ligações difíceis, porque respeito todos eles e os respeito como jogadores, como personalidades. Todos eles estiveram no estágio conosco.”
“Todos eles foram excelentes. Todos mereciam, muitos deles, e todos aqueles que você citou, mereciam uma convocação para esta lista de 55 a ser reduzida. Foi difícil, às vezes dolorosamente difícil. E, tipo, mesmo nas ligações, eu senti a emoção.”
“Então, liguei para todos os jogadores que estiveram conosco no estágio pelo menos uma vez. Liguei para eles, queria demonstrar pelo menos o apreço e o respeito pelo que fizeram. Muitos deles, como eu disse, mereciam estar conosco. No final, voltamos às evidências que tínhamos, e as evidências que tínhamos eram de setembro, outubro e novembro, quando o grupo de liderança e a equipe em si, onde tomamos algumas decisões importantes em setembro, repetimos o estágio com o mesmo grupo e, então, tivemos apenas pouquíssimas mudanças em novembro, o que nos deu a sensação de que tínhamos um pouco de ar fresco.”
O técnico da Inglaterra prioriza a química em detrimento da reputação
Apesar da qualidade e da experiência de jogadores como Maguire, Foden e Palmer, o técnico da Inglaterra acredita que a continuidade em relação às convocações anteriores dá à sua equipe a melhor chance de sucesso. Ele sugeriu que a Inglaterra não poderia se dar ao luxo de sobrecarregar o elenco com meio-campistas ofensivos e forçar os jogadores a assumir funções com as quais não estão acostumados simplesmente para acomodar grandes nomes.
“Temos jogadores mais jovens que jogam com fome e entusiasmo”, acrescentou ele. “E essa foi uma boa combinação entre jovens e veteranos, utilidade e parceria entre os mais experientes, e isso tirou o melhor dos jogadores.
"E sim, queremos recriar esse tipo de espírito. É por isso que confiamos fortemente nesse grupo. Essa foi a maioria do grupo que esteve conosco nessas três concentrações. Isso significa que os outros jogadores que você mencionou fizeram algo de errado? Não. Para alguns deles, é apenas uma questão de posição: também tentamos ter um elenco equilibrado e não trazer cinco meias para fazê-los jogar fora de posição, porque a quem estaríamos fazendo um favor? Ao jogador ou a nós mesmos? Acho que não.
"Então, sim, como eu disse, essas decisões difíceis tiveram que ser tomadas antes do torneio. Acho que não levá-los para o torneio, mesmo que seja doloroso, especialmente para os jogadores, e não seja fácil de comunicar, acho que foi a decisão certa a ser tomada."
- AFP
Tuchel prepara a Inglaterra para o desafio da Copa do Mundo
Tuchel vai agora se concentrar em garantir que o elenco convocado desenvolva a mesma química e intensidade demonstradas durante os estágios da Liga das Nações. A pressão aumentará rapidamente, especialmente devido ao escrutínio em torno da ausência de vários jogadores de destaque.
A aposta do técnico da Inglaterra será, em última instância, julgada pelo desempenho da equipe na Copa do Mundo. No torneio, os Três Leões estão no Grupo L, ao lado de Croácia, Gana e Panamá.