O técnico alemão afirmou que sua seleção foi fortemente influenciada pelos estágios da Liga das Nações da UEFA em setembro, outubro e novembro. Ele também admitiu que informar aos jogadores mais experientes que ficariam de fora do torneio foi uma das partes mais difíceis do trabalho.

Questionado sobre como lidou com a decisão de deixar grandes nomes de fora da lista, ele disse: “Ah, difícil. Ligações difíceis, porque respeito todos eles e os respeito como jogadores, como personalidades. Todos eles estiveram no estágio conosco.”

“Todos eles foram excelentes. Todos mereciam, muitos deles, e todos aqueles que você citou, mereciam uma convocação para esta lista de 55 a ser reduzida. Foi difícil, às vezes dolorosamente difícil. E, tipo, mesmo nas ligações, eu senti a emoção.”

“Então, liguei para todos os jogadores que estiveram conosco no estágio pelo menos uma vez. Liguei para eles, queria demonstrar pelo menos o apreço e o respeito pelo que fizeram. Muitos deles, como eu disse, mereciam estar conosco. No final, voltamos às evidências que tínhamos, e as evidências que tínhamos eram de setembro, outubro e novembro, quando o grupo de liderança e a equipe em si, onde tomamos algumas decisões importantes em setembro, repetimos o estágio com o mesmo grupo e, então, tivemos apenas pouquíssimas mudanças em novembro, o que nos deu a sensação de que tínhamos um pouco de ar fresco.”



