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Thomas Tuchel explica por que Harry Maguire está atrás de Trevoh Chalobah e Ezri Konsa na hierarquia dos zagueiros centrais da Inglaterra
Maguire perde posições na hierarquia
O técnico da Inglaterra admitiu que Maguire continua à margem da equipe, apesar de uma atuação “sólida” em seu retorno ao time. Maguire foi o capitão dos Três Leões durante o segundo tempo do empate em 1 a 1 no amistoso contra o Uruguai, mas o técnico alemão não hesitou em salientar que o experiente zagueiro é atualmente a quinta opção em seus planos táticos.
- AFP
Tuchel revela a sua lista de zagueiros centrais da Inglaterra
Ao falar após a partida, Tuchel foi sincero sobre a situação do jogador do United. “Vi exatamente o que esperava: um desempenho sólido, muito sólido, de um zagueiro central”, disse Tuchel. “É isso que ele faz. Muito bom com a bola, muito calmo, forte no jogo aéreo e uma arma nas jogadas ensaiadas. Não mudei de ideia, mas vejo outros jogadores que gosto de escalar como titulares, vejo outros jogadores à frente com um perfil diferente. Vejo Ezri Konsa à frente, vejo Marc Guehi à frente. Não é segredo. Vejo Trevoh Chalobah, em termos de mobilidade, um pouco à frente dele.
“Também o John Stones, mas ele teve lesões, por isso precisava de vir para a pré-temporada. Eu precisava de o conhecer [Maguire] pessoalmente para ver como ele se comporta dentro do grupo. Agora vai ser interessante ver como ele se comporta dentro do grupo.”
Stones enfrenta corrida contra o tempo para a Copa do Mundo
Conforme mencionado por Tuchel, outro ex-titular da defesa da Inglaterra que enfrenta um verão incerto é Stones, do Manchester City. O jogador de 31 anos ficou de fora do confronto contra o Uruguai após sentir uma dor na panturrilha durante o treino, o mais recente de uma longa série de problemas físicos que o limitaram a apenas cinco partidas pelo clube desde novembro. Sua falta de ritmo levou alguns críticos a sugerirem que o jogador do City seja deixado de lado em favor de jogadores mais consistentes.
Tuchel, no entanto, parece mais disposto a abrir uma exceção para Stones do que para Maguire, devido à qualidade técnica única do primeiro. “Ainda não sei, mas se você vem para a Copa do Mundo, deve estar em forma”, advertiu Tuchel. “Então, quando ele chegou, estava em forma. Ele não teve muitos minutos, mas tem um bom entendimento do jogo. Portanto, a exceção à regra significa que ele não é titular com frequência. Eu entendo isso porque sou um grande fã e sei o que ele traz para a equipe em termos de personalidade, atitude e compreensão do jogo.”
- (C)Getty Images
Não há garantias à medida que se aproxima o prazo final para a definição do elenco
Com a Copa do Mundo se aproximando rapidamente, Tuchel mantém suas opções em aberto, mas não prometeu a Maguire uma vaga no avião. Quando questionado se o zagueiro estaria na seleção caso ela fosse anunciada hoje, o técnico não se comprometeu, observando que as lesões de outros jogadores estão, no momento, ajudando a causa de Maguire.
“Se, se, se. Não precisamos anunciar a convocação amanhã”, disse ele. “Ele fez uma boa partida. Fez o que faz pelo Man United. Fez isso logo de cara. Estou muito feliz com ele. Para ser honesto, não mudei de ideia. Recebi tudo o que esperava dele. Se eu tiver que anunciar a lista amanhã, temos muitas lesões, ele poderia estar nela. Quem mais estaria lá na zaga?”