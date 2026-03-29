Thomas Tuchel explica por que Harry Maguire está atrás de Trevoh Chalobah e Ezri Konsa na hierarquia dos zagueiros centrais da Inglaterra

Conforme mencionado por Tuchel, outro ex-titular da defesa da Inglaterra que enfrenta um verão incerto é Stones, do Manchester City. O jogador de 31 anos ficou de fora do confronto contra o Uruguai após sentir uma dor na panturrilha durante o treino, o mais recente de uma longa série de problemas físicos que o limitaram a apenas cinco partidas pelo clube desde novembro. Sua falta de ritmo levou alguns críticos a sugerirem que o jogador do City seja deixado de lado em favor de jogadores mais consistentes.

Tuchel, no entanto, parece mais disposto a abrir uma exceção para Stones do que para Maguire, devido à qualidade técnica única do primeiro. “Ainda não sei, mas se você vem para a Copa do Mundo, deve estar em forma”, advertiu Tuchel. “Então, quando ele chegou, estava em forma. Ele não teve muitos minutos, mas tem um bom entendimento do jogo. Portanto, a exceção à regra significa que ele não é titular com frequência. Eu entendo isso porque sou um grande fã e sei o que ele traz para a equipe em termos de personalidade, atitude e compreensão do jogo.”