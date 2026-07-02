Thomas Tuchel explica como a “ideia brilhante” de escalar Declan Rice na lateral-direita deu início à virada da Inglaterra contra a República Democrática do Congo

Após a partida, Tuchel revelou que o ajuste tático partiu do assistente técnico Barry. O técnico da Inglaterra afirmou que a mudança melhorou a qualidade dos cruzamentos vindos das laterais e fortaleceu a ala direita da equipe.

“Anthony Barry teve uma ideia brilhante ao colocar Declan ali”, admitiu Tuchel, conforme citado pelo The Sun. “Contar com a qualidade dele pela lateral, para fazer cruzamentos mais difíceis, mais difíceis de defender, mais cruzamentos e bolas com efeito para fora.

“Além disso, tivemos um pouco mais de apoio para o Bukayo [Saka] e, com o Ebs [Eze], criamos uma conexão um pouco melhor pelo lado direito, o que ajudou e abriu o jogo. Portanto, todo o crédito vai para o meu assistente.”