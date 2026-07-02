Getty Images Sport
Traduzido por
Thomas Tuchel explica como a “ideia brilhante” de escalar Declan Rice na lateral-direita deu início à virada da Inglaterra contra a República Democrática do Congo
A mudança tática da Inglaterra virou o jogo
A Inglaterra ficou em desvantagem depois que Brian Cipenga deu à República Democrática do Congo uma vantagem surpreendente aos sete minutos da partida das oitavas de final da Copa do Mundo. Os Três Leões tiveram dificuldades para romper a defesa disciplinada da República Democrática do Congo à medida que a partida entrava em sua reta final. Tuchel reagiu aos 70 minutos, colocando Rice na lateral-direita, enquanto Eberechi Eze substituiu Djed Spence. A mudança surtiu efeito rapidamente, pois Kane empatou cinco minutos depois, antes de marcar o segundo gol, garantindo a vitória por 2 a 1 e a classificação da Inglaterra para a próxima fase.
- Getty Images Sport
Tuchel elogiou a ideia de Barry
Após a partida, Tuchel revelou que o ajuste tático partiu do assistente técnico Barry. O técnico da Inglaterra afirmou que a mudança melhorou a qualidade dos cruzamentos vindos das laterais e fortaleceu a ala direita da equipe.
“Anthony Barry teve uma ideia brilhante ao colocar Declan ali”, admitiu Tuchel, conforme citado pelo The Sun. “Contar com a qualidade dele pela lateral, para fazer cruzamentos mais difíceis, mais difíceis de defender, mais cruzamentos e bolas com efeito para fora.
“Além disso, tivemos um pouco mais de apoio para o Bukayo [Saka] e, com o Ebs [Eze], criamos uma conexão um pouco melhor pelo lado direito, o que ajudou e abriu o jogo. Portanto, todo o crédito vai para o meu assistente.”
Rice reflete sobre um papel novo para ele
Embora a mudança tenha sido um triunfo da comissão técnica, Rice admitiu que se adaptar à função defensiva em tempo real foi um grande desafio físico e mental. O craque do Arsenal teve um papel fundamental na jogada que resultou no gol de empate, mas confessou que o ritmo caótico da partida tornou sua breve passagem pela zaga particularmente exaustiva.
“Foram provavelmente os 12 minutos mais difíceis da partida, atuando como lateral-direito”, disse Rice após o jogo. “Em partidas como essa, às vezes parecia mais uma partida de basquete, com o jogo indo e voltando, e tivemos que neutralizar o perigo, pois eles têm pontas velozes.
“Acho que complicamos mais as coisas do que precisávamos. Já joguei nessa posição duas ou três vezes nesta temporada, conheço a função; provavelmente não é meu maior ponto forte, mas faço qualquer coisa pela equipe e pelo técnico. Faltando 12 minutos, disse que daria o meu melhor e acho que me saí bem ali. Vamos ver o que acontece no próximo jogo, mas espero não ter que jogar como lateral-direito.”
- Getty Images Sport
A atenção se volta para a condição física de Rice
A Inglaterra agora se prepara para enfrentar o México nas oitavas de final, na Cidade do México, no dia 6 de julho. No entanto, surgiram preocupações quanto ao estado físico de Rice depois que ele foi visto aplicando uma bolsa de gelo no tendão da coxa após a partida. Tuchel espera que seu meio-campista estrela esteja em condições de retornar à sua função habitual, enquanto a Inglaterra busca a glória na Copa do Mundo.