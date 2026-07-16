Getty Images Sport
Traduzido por
Thomas Tuchel estava certo! O técnico da Inglaterra é defendido após a derrota para a Argentina, e ex-jogador dos Three Lions afirma que as substituições “inteligentes” não são as culpadas pela eliminação na Copa do Mundo
Argentina consegue uma virada espetacular
Tuchel encontrou um aliado fiel em Townsend, que se recusou a culpar o técnico alemão pela dolorosa eliminação da Inglaterra da Copa do Mundo em Atlanta. Tuchel foi alvo de críticas intensas por ter tirado o artilheiro Anthony Gordon aos 72 minutos para colocar o zagueiro Ezri Konsa, transformando a equipe em uma formação altamente defensiva com cinco zagueiros.
A mudança tática saiu pela culatra quando Enzo Fernández e Lautaro Martínez marcaram gols no final da partida, garantindo a vitória da Argentina por 2 a 1. Embora torcedores e comentaristas tenham criticado a mudança tática, Townsend insistiu que a responsabilidade pela derrota no final da partida recai inteiramente sobre a execução dos jogadores, e não sobre o plano estratégico do técnico.
- AFP
Jogadores são responsabilizados pelas falhas defensivas
Ao debater o colapso tático em uma partida decisiva na talkSPORT, o ex-atacante do Aston Villa, Gabriel Agbonlahor, criticou a decisão de adotar uma formação defensiva fechada. Agbonlahor argumentou que mudar para uma defesa com cinco jogadores é totalmente inútil se os jogadores em campo não demonstrarem a resistência física necessária para lidar com as ameaças aéreas adversárias.
Townsend rebateu rapidamente essa avaliação, argumentando que um técnico não pode controlar falhas físicas individuais em campo. “Isso não é culpa de Thomas Tuchel”, insistiu Townsend. “Se não ganhamos nem uma única disputa de cabeça em todos os cruzamentos que entraram na nossa área, não dá para atribuir a culpa ao técnico.”
A substituição de O'Reilly gera polêmica
Um dos principais pontos de discórdia foi a decisão de Tuchel de escalar Nico O’Reilly ao lado de Dan Burn, deixando de lado opções de ataque como Marcus Rashford, Bukayo Saka e Ollie Watkins. Agbonlahor lamentou essa escolha, alegando que ela privou completamente a Inglaterra de uma “saída de bola” para aliviar a intensa pressão argentina.
No entanto, Townsend classificou a inclusão de O’Reilly como uma “escolha mais inteligente”, feita especificamente para combater os movimentos de Lionel Messi. “Não, não. Acho que Nico O’Reilly foi a substituição certa”, disse Townsend. “Olha, Gabby, eu cobri a Argentina duas vezes nesta Copa do Mundo. Assisti a todos os jogos deles. E em todos os jogos, Messi começa avançado; ele tenta receber a bola nos espaços livres. Conforme o jogo avança, ele recua cada vez mais, cada vez mais. Você viu as posições que ele assumiu no segundo tempo. Era quase como se fosse uma posição de meio-campista central pela direita.”
- Getty Images Sport
Townsend insiste que não havia alternativa viável
Townsend continuou a defender seu ponto de vista, insistindo que colocar O’Reilly para marcar o posicionamento mais recuado de Messi fazia mais sentido tático do que escalar um jogador de ataque para essa função específica. “É isso que ele (Messi) gosta de fazer. Portanto, o Tuchel colocar o O’Reilly para marcar o Messi em uma posição mais avançada, na ala esquerda, é uma escolha mais inteligente a 15 minutos do fim do que colocar um Rashford para marcar o Lionel Messi. Isso não faz sentido”, disse ele.
Ele continuou defendendo a abordagem mais ampla da Inglaterra nos minutos finais, argumentando que os jogadores em campo fizeram o que puderam, apesar da falta de uma saída para o ataque. Ele acrescentou: “Não havia saída de bola. Não tínhamos saída de bola. Nós tentamos. Tínhamos Morgan Rogers. Tínhamos Harry Kane e Bellingham tentando pressionar alto. Não estava funcionando, Gabby. Eu te garanto, assisti duas vezes depois do apito final.”
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.