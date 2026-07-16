Thomas Tuchel estava certo! O técnico da Inglaterra é defendido após a derrota para a Argentina, e ex-jogador dos Three Lions afirma que as substituições “inteligentes” não são as culpadas pela eliminação na Copa do Mundo

Tuchel encontrou um aliado fiel em Townsend, que se recusou a culpar o técnico alemão pela dolorosa eliminação da Inglaterra da Copa do Mundo em Atlanta. Tuchel foi alvo de críticas intensas por ter tirado o artilheiro Anthony Gordon aos 72 minutos para colocar o zagueiro Ezri Konsa, transformando a equipe em uma formação altamente defensiva com cinco zagueiros.

A mudança tática saiu pela culatra quando Enzo Fernández e Lautaro Martínez marcaram gols no final da partida, garantindo a vitória da Argentina por 2 a 1. Embora torcedores e comentaristas tenham criticado a mudança tática, Townsend insistiu que a responsabilidade pela derrota no final da partida recai inteiramente sobre a execução dos jogadores, e não sobre o plano estratégico do técnico.