Thomas Tuchel está convencido de que a Inglaterra está pronta para uma Copa do Mundo “incrível” após a vitória esmagadora sobre a Costa Rica

O desempenho em campo destacou a atual fluidez tática da Inglaterra, com Gordon, recém-contratado pelo Barcelona, e Noni Madueke, do Arsenal, causando inúmeros problemas à defesa da Costa Rica.

Olhando para a imensa pressão da fase final, Tuchel acrescentou: “É a Copa do Mundo e ela está chegando. Quando a bola começar a rolar e os jogos já estiverem rolando, então vamos sentir isso… a tensão vai aumentar, mas normalmente é o que eu pessoalmente mais gosto, quando você sente que está vivo.”