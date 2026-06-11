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England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Thomas Tuchel está convencido de que a Inglaterra está pronta para uma Copa do Mundo “incrível” após a vitória esmagadora sobre a Costa Rica

T. Tuchel
Inglaterra
Inglaterra x Costa Rica
Costa Rica
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O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, declarou que sua seleção está totalmente preparada para a próxima Copa do Mundo, após uma vitória por 3 a 0 sobre a Costa Rica em Orlando, em um jogo de preparação. O técnico alemão elogiou a imensa coesão e o espírito de equipe dentro do grupo, enquanto os Três Leões buscam pôr fim a uma espera de 60 anos por um título mundial.

  • Vitória confortável na Flórida

    A equipe de Tuchel apresentou uma atuação impressionante e dominante na Flórida, apesar do início da partida ter sido adiado por uma hora devido a tempestades locais. Gols de Declan Rice, um pênalti de Anthony Gordon e um cabeceio de Ollie Watkins no final da partida garantiram uma vitória confortável, estendendo a sequência recorde da Inglaterra para nove vitórias consecutivas fora de casa ou em campos neutros. Fundamentalmente, a equipe saiu da partida sem nenhuma lesão, com Jude Bellingham mostrando-se em grande forma na função de camisa 10 antes do torneio.


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  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Tuchel elogia a coesão do elenco

    Após o apito final em Orlando, o técnico expressou imensa satisfação com a disciplina tática e a união demonstradas por seus jogadores. Refletindo sobre a exibição de alto nível, Tuchel disse: “Definimos o tom hoje na reunião e os jogadores estavam prontos. Se conseguirmos realmente jogar assim e evoluir ao longo do torneio, mantendo esse tipo de coesão, irmandade e espírito de equipe que demonstramos hoje, então teremos uma conexão incrível com os torcedores e, com sorte, esta será uma experiência incrível.”

  • Técnico aprecia a pressão do torneio

    O desempenho em campo destacou a atual fluidez tática da Inglaterra, com Gordon, recém-contratado pelo Barcelona, e Noni Madueke, do Arsenal, causando inúmeros problemas à defesa da Costa Rica.

    Olhando para a imensa pressão da fase final, Tuchel acrescentou: “É a Copa do Mundo e ela está chegando. Quando a bola começar a rolar e os jogos já estiverem rolando, então vamos sentir isso… a tensão vai aumentar, mas normalmente é o que eu pessoalmente mais gosto, quando você sente que está vivo.”

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    Toques finais no Kansas

    A equipe retornará agora a West Palm Beach para uma sessão adicional de treinos e um jogo-treino a portas fechadas contra o Miami FC, a fim de aprimorar a preparação para a competição. Após um breve período de descanso, os jogadores de Tuchel viajarão para sua base principal do torneio, em Kansas City, para finalizar os preparativos antes do início das partidas decisivas. A Inglaterra dará início oficial à sua busca pela glória na Copa do Mundo exatamente daqui a seis dias, enfrentando a forte seleção da Croácia em Dallas, no dia 17 de junho.

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