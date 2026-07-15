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Thomas Tuchel está confiante de que a Inglaterra vai neutralizar o “incrível” Lionel Messi na semifinal da Copa do Mundo, depois de ter conseguido neutralizar Erling Haaland
Tuchel segue o modelo de Haaland
Depois de ter superado uma tensa vitória nas quartas de final contra a Noruega, onde a Inglaterra conseguiu neutralizar o atacante norueguês, Tuchel está confiante de que um nível semelhante de concentração tática pode atrapalhar o lendário camisa 10 da Argentina.
“É incrível como ele simplesmente consegue fazer isso todas as vezes — de tantas maneiras diferentes”, admitiu Tuchel ao falar sobre Messi, de 39 anos. “Ele encontra espaços, aproveita os momentos certos e o mais importante é que toda a equipe acredita nessa ideia. Precisamos ser ousados na marcação e simplesmente cortar o apoio a ele. Ele é um jogador diferente de Erling Haaland, mas nos saímos bem contra o Erling, então vamos encontrar uma maneira agora.”
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Kane adverte contra a obsessão por Messi
Embora grande parte das discussões pré-jogo em Atlanta tenha se concentrado em Messi, que está disputando sua 206ª partida pela seleção, o capitão da Inglaterra, Harry Kane, evita focar demais em um único jogador. O atacante do Bayern de Munique pediu aos companheiros que se lembrassem de que a Albiceleste é um time equilibrado, que vai muito além do brilhantismo de seu capitão.
“Ele tem sido um dos melhores, se não o melhor, jogador do mundo há quase 20 anos”, disse Kane. “Todo mundo sabe o quanto isso pode ser perigoso. Mas jogamos contra a Argentina — não contra Messi. Enfrentamos uma grande equipe, com jogadores fantásticos. Por mais que a atenção se concentre em Messi e nos grandes jogadores, sabemos que é mais do que isso. É incrível há quanto tempo ele joga no auge de sua carreira e nunca enfrentou a Inglaterra.”
Muito está em jogo para os Três Leões
Para Kane, esta semifinal representa o ápice de sua carreira lendária. Prestes a disputar sua 121ª partida pela seleção, ultrapassando Wayne Rooney como o jogador de linha com mais partidas disputadas pelo país, o atacante está ansioso para finalmente conquistar um grande título internacional após as decepções da Copa do Mundo de 2018 e das recentes campanhas no Campeonato Europeu.
“Que momento incrível: os campeões mundiais em uma semifinal. Lembro-me de quando era criança e sonhava em disputar essas partidas. Não há nada maior do que isso. Por isso, estou muito animado. E, sim, que time difícil de enfrentar”, acrescentou Kane. Ele também refletiu sobre seu marco pessoal, dizendo: “É mais um momento especial. Ultrapassei alguns grandes nomes. Beckham, com 115, e agora Wazza, com 120. Lendas da Inglaterra.”
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Tuchel percebe uma mudança no clima
A seleção da Inglaterra recebeu um grande impulso com a notícia de que Declan Rice deve ser titular. O meio-campista do Arsenal foi substituído no intervalo da vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, em parte devido a um mal-estar, mas parece ter se recuperado a tempo para o confronto decisivo. Para Tuchel, o clima dentro do elenco sugere que os jogadores estão prontos para aproveitar o momento e dar mais um passo em direção à imortalidade no futebol.
“É hora de ir com tudo”, declarou Tuchel. “É importante e compreensível ficar emocionado antes dessas partidas. Ainda assim, quero me concentrar no que eles precisam fazer. Sinto outra mudança de clima no grupo. ‘Uau, estamos perto agora’.” Com Messi liderando a disputa pela Chuteira de Ouro com oito gols, e Kane e Jude Bellingham com seis cada, o cenário está pronto para uma batalha histórica por uma vaga na final contra a Espanha.
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