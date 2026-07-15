Depois de ter superado uma tensa vitória nas quartas de final contra a Noruega, onde a Inglaterra conseguiu neutralizar o atacante norueguês, Tuchel está confiante de que um nível semelhante de concentração tática pode atrapalhar o lendário camisa 10 da Argentina.

“É incrível como ele simplesmente consegue fazer isso todas as vezes — de tantas maneiras diferentes”, admitiu Tuchel ao falar sobre Messi, de 39 anos. “Ele encontra espaços, aproveita os momentos certos e o mais importante é que toda a equipe acredita nessa ideia. Precisamos ser ousados na marcação e simplesmente cortar o apoio a ele. Ele é um jogador diferente de Erling Haaland, mas nos saímos bem contra o Erling, então vamos encontrar uma maneira agora.”



