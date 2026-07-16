AFP
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Thomas Tuchel está “100%” comprometido em levar a Inglaterra à Euro 2028, ao mesmo tempo em que destaca um “grande problema” a ser resolvido após a decepção na Copa do Mundo
Tuchel tem como meta a conquista do Euro 2028
Logo após a dolorosa derrota da Inglaterra por 2 a 1 para a Argentina na noite de quarta-feira, surgiram inevitavelmente questionamentos sobre o futuro do cargo de técnico. No entanto, Tuchel, que assinou um novo contrato em fevereiro válido pelos próximos dois anos para consolidar sua posição, não deixou margem para dúvidas quanto ao seu desejo de continuar o projeto até o próximo Campeonato Europeu, onde a Inglaterra buscará conquistar o título pela primeira vez após terminar como vice-campeã nas duas últimas edições.
Quando questionado se ainda tem vontade de comandar a seleção até a Euro 2028, Tuchel foi enfático em sua resposta. “100%”, disse o ex-técnico do Chelsea aos repórteres. “Ainda há muito o que melhorar, e estou mais do que feliz em fazer isso.” Apesar de os Três Leões terem desperdiçado uma vantagem de 1 a 0 contra a Argentina a apenas cinco minutos do fim, a FA continua firmemente ao lado de seu técnico antes do confronto pela terceira colocação contra a França, com o diretor executivo Mark Bullingham confirmando no LinkedIn que “Thomas e os comissionados vão motivar a todos para essa partida e, em seguida, nos conduzir à classificação para a Eurocopa de 2028, que será disputada em casa.”
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Identificando a desconexão tática
Embora Tuchel tenha expressado seu orgulho pelo elenco, ele foi sincero sobre um problema recorrente que tem prejudicado o desempenho da Inglaterra nos grandes palcos. Ele apontou uma diferença frustrante entre a qualidade demonstrada nos treinos e o que é apresentado no ambiente de alta pressão de uma partida eliminatória de torneio. Isso ficou particularmente evidente após a vitória da Inglaterra por 2 a 1 sobre a Noruega na Copa do Mundo, quando Tuchel criticou publicamente o desempenho da equipe, classificando-o de “desleixado” e “sortudo”.
“Eu disse após a partida contra a Noruega que vejo uma desconexão entre o que vejo nos treinos, em termos de futebol, e o que acontece nas partidas”, explicou Tuchel. “Acho que podemos impor mais nosso jogo com a posse de bola. Ainda acredito que podemos mostrar o quanto somos bons jogadores de futebol. Acho que isso ainda está dentro de nós, pois vejo isso nos treinos e em todos os estágios de preparação. E aqui também, na Copa do Mundo. Ainda sinto que há um nível a mais que precisamos conquistar e que precisamos dar um passo adiante para alcançar o grande prêmio.”
Abordando o problema do DNA
Uma das principais preocupações de Tuchel continua sendo a capacidade da Inglaterra de manter a posse de bola e ditar o ritmo da partida quando o adversário começa a reagir. Após o gol de abertura de Anthony Gordon aos 55 minutos contra a Argentina, os Três Leões perderam o controle da partida, uma tendência que o técnico acredita estar enraizada na identidade futebolística do país.
“Acho que a posse de bola desempenha um papel crucial”, observou Tuchel. “Talvez isso não esteja em nosso DNA como está no DNA espanhol, argentino ou brasileiro. Tomar a posse da bola, controlar o jogo e a bola, o que também é um grande problema.” Quando questionado se a tendência de recuar e defender a vantagem em jogos importantes é um obstáculo psicológico para os jogadores ingleses, ele não mediu palavras: “Se isso acontece, então precisa ser mudado.”
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"Aproveitei cada dia"
A Inglaterra enfrentará a França na disputa pelo terceiro lugar no domingo, buscando finalmente quebrar a maldição nesse confronto, após ter perdido as duas partidas anteriores pelo terceiro lugar, em 1990 e 2018. Apesar de não ter conseguido chegar à final, Tuchel afirma que “adorou cada dia” da campanha e continua otimista quanto ao caráter de seu elenco, cujos muitos integrantes já passaram por várias decepções em semifinais.
“Estou muito satisfeito com elas e aproveitei cada dia”, concluiu Tuchel. “E aproveitei cada minuto dos primeiros 55. Porque acho que estávamos lá, prontas para lutar, sem ser passivas, e realmente nos empenhamos e tentamos. Simplesmente não conseguimos lidar com a reviravolta no jogo.”
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