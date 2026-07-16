Logo após a dolorosa derrota da Inglaterra por 2 a 1 para a Argentina na noite de quarta-feira, surgiram inevitavelmente questionamentos sobre o futuro do cargo de técnico. No entanto, Tuchel, que assinou um novo contrato em fevereiro válido pelos próximos dois anos para consolidar sua posição, não deixou margem para dúvidas quanto ao seu desejo de continuar o projeto até o próximo Campeonato Europeu, onde a Inglaterra buscará conquistar o título pela primeira vez após terminar como vice-campeã nas duas últimas edições.

Quando questionado se ainda tem vontade de comandar a seleção até a Euro 2028, Tuchel foi enfático em sua resposta. “100%”, disse o ex-técnico do Chelsea aos repórteres. “Ainda há muito o que melhorar, e estou mais do que feliz em fazer isso.” Apesar de os Três Leões terem desperdiçado uma vantagem de 1 a 0 contra a Argentina a apenas cinco minutos do fim, a FA continua firmemente ao lado de seu técnico antes do confronto pela terceira colocação contra a França, com o diretor executivo Mark Bullingham confirmando no LinkedIn que “Thomas e os comissionados vão motivar a todos para essa partida e, em seguida, nos conduzir à classificação para a Eurocopa de 2028, que será disputada em casa.”