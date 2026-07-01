Embora o desempenho da equipe tenha deixado a desejar em termos de fluidez, Harry Kane provou mais uma vez por que é indispensável para os Três Leões. No final, foi Kane quem abriu o placar ao cabecear para o gol um cruzamento do substituto Anthony Gordon à queima-roupa. A mesma dupla se combinou mais uma vez a quatro minutos do fim da partida, quando Gordon recuperou a bola após mais um chute de Jude Bellingham ter sido defendido por Lionel Mpasi, permitindo que Kane desferisse um chute imparável da entrada da área. Os dois gols do atacante no final da partida não serviram apenas para garantir a classificação; com eles, ele chegou a 13 gols em Copas do Mundo, ultrapassando oficialmente a marca de Pelé no torneio.

“É o que esperamos dele! É o que ele espera de si mesmo”, disse Tuchel sobre seu capitão. “Partidas difíceis, partidas acirradas — Harry está aqui para decidir o resultado. É de alto nível.”

Mais tarde, ele acrescentou simplesmente: “Ele está ficando cada vez melhor.”

A precisão de Kane aos 75 e 86 minutos poupou a Inglaterra de um vexame, depois que a resistente defesa da República Democrática do Congo, liderada pelo goleiro Mpasi, ameaçou causar a zebra do torneio.