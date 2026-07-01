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Thomas Tuchel espera que a Inglaterra tire “verdadeira confiança” das dificuldades enfrentadas contra a República Democrática do Congo, após superar o “pior início possível” e manter vivo o sonho da Copa do Mundo
Tuchel pede paciência após susto no início da partida
Tuchel admitiu que sua equipe passou por um início de pesadelo na partida das oitavas de final, quando Brian Cipenga ficou livre dentro da área e venceu Jordan Pickford pelo primeiro poste. Ficar atrás no placar com aquele gol aos sete minutos deixou os favoritos antes do torneio abalados, mas, apesar da pressão inicial, o técnico alemão elogiou a resistência mental demonstrada por seu time para reverter o resultado.
“Se tudo corresse como queríamos, teríamos marcado um gol logo no início, depois outro, e teríamos tido uma tarde tranquila”, disse Tuchel à BBC Sport. “É preciso lidar com cada situação que surge. Eles marcaram um gol bem cedo. Após o intervalo para hidratação, tivemos quatro ou cinco oportunidades. A situação do pênalti não foi a nosso favor. Continuamos insistindo, insistindo e insistindo. A reação e a confiança são únicas. Encontramos uma maneira de vencer. Foi uma vitória bem merecida.”
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O valor de uma jornada difícil
Tuchel acredita que a dificuldade de virar o jogo será mais benéfica para a Inglaterra a longo prazo do que uma vitória confortável teria sido, observando que superar adversidades desenvolve a resiliência necessária para as fases mais avançadas do torneio. De acordo com a Opta, essa virada foi histórica, marcando apenas a segunda vez na história em que a Inglaterra venceu uma partida da Copa do Mundo da FIFA após sofrer o primeiro gol, sendo que a única ocasião anterior foi a final de 1966 contra a Alemanha (4 a 2). Essa determinação recém-descoberta será testada imediatamente, já que a Inglaterra se prepara para enfrentar o México nas oitavas de final.
“Queremos que seja fácil e marcar o primeiro gol”, explicou Tuchel. “Se você consegue isso e consegue se recuperar depois de estar perdendo por um gol, essas são as experiências que lhe dão uma confiança genuína. Eles estão bem cientes do que fizeram e do que foi necessário hoje. Continuamos acreditando. Tivemos o pior começo possível. Primeiro chute, primeiro gol. Depois, ficou ainda mais difícil. Após o primeiro intervalo para hidratação, assumimos o controle da partida. Acho que deveríamos ter recebido um pênalti. Os reservas entraram, se empenharam e conquistamos a vitória. Merecida, mas tivemos que trabalhar muito.”
Kane supera Pelé em uma exibição que bateu recordes
Embora o desempenho da equipe tenha deixado a desejar em termos de fluidez, Harry Kane provou mais uma vez por que é indispensável para os Três Leões. No final, foi Kane quem abriu o placar ao cabecear para o gol um cruzamento do substituto Anthony Gordon à queima-roupa. A mesma dupla se combinou mais uma vez a quatro minutos do fim da partida, quando Gordon recuperou a bola após mais um chute de Jude Bellingham ter sido defendido por Lionel Mpasi, permitindo que Kane desferisse um chute imparável da entrada da área. Os dois gols do atacante no final da partida não serviram apenas para garantir a classificação; com eles, ele chegou a 13 gols em Copas do Mundo, ultrapassando oficialmente a marca de Pelé no torneio.
“É o que esperamos dele! É o que ele espera de si mesmo”, disse Tuchel sobre seu capitão. “Partidas difíceis, partidas acirradas — Harry está aqui para decidir o resultado. É de alto nível.”
Mais tarde, ele acrescentou simplesmente: “Ele está ficando cada vez melhor.”
A precisão de Kane aos 75 e 86 minutos poupou a Inglaterra de um vexame, depois que a resistente defesa da República Democrática do Congo, liderada pelo goleiro Mpasi, ameaçou causar a zebra do torneio.
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O impacto do banco de reservas e a harmonia do elenco
A entrada de Gordon e Bukayo Saka foi decisiva, com Gordon dando assistência para os dois gols de Kane. Com isso, Gordon se tornou o primeiro jogador da Inglaterra na história da Copa do Mundo a estar diretamente envolvido em mais de um gol como reserva. Tuchel destacou a importância dos jogadores que começaram no banco, insistindo que a atitude deles durante os intervalos para hidratação e na linha lateral foi essencial para o resultado final.
“Como venho dizendo durante todo o torneio, a energia e o espírito de equipe estão no mais alto nível”, disse Tuchel. “Todos entendem em que fase do torneio estamos neste momento. Os jogadores que não entram em campo continuam se empenhando cada vez mais, mantêm uma atitude positiva nos intervalos para hidratação. Todos se sentem à vontade quando entram em campo, todos se sentem à vontade quando terminam a partida. Temos que ter essa mentalidade: se está ficando difícil, está ficando difícil, mas não podemos perder a paciência nem a confiança. Aquele cara [Lionel Mpasi] foi incrível, com as defesas que fez.”