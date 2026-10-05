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‘Thomas Tuchel errou’ - técnico da Inglaterra recebe conselho sobre a escolha dos zagueiros após deixar de convocar o veterano do Manchester United Harry Maguire e colocar no banco a estrela do Everton Jarrad Branthwaite
As falhas defensivas precisam ser corrigidas
Ele ao menos foi incluído na convocação de Tuchel, enquanto nomes como o veterano do Manchester United Harry Maguire foram completamente deixados de fora. Foi o que também aconteceu na busca pela glória mundial em solo norte-americano durante o verão.
Embora a Inglaterra tenha chegado às semifinais por lá e garantido sua melhor campanha desde 1966 ao superar a França na disputa de terceiro lugar, questionamentos surgiram com frequência sobre se as falhas defensivas estão se tornando um problema.
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Vitórias convincentes após erros contra a Espanha
Mais erros custosos naquela área do campo foram cometidos na estreia da Inglaterra na Liga das Nações da Uefa contra a campeã mundial Espanha, em Wembley, já que a seleção inglesa se complicou sozinha antes de sofrer uma dramática derrota por 3 a 2.
Branthwaite recebeu uma participação relâmpago de dois minutos naquela partida, mas não foi utilizado em nenhum momento na vitória por 2 a 0 sobre a Tchéquia e na goleada por 7 a 0 sobre a Croácia. Aos 24 anos, o destaque do Everton é considerado um nome para o presente e para o futuro.
Ele ajudaria a oferecer mais equilíbrio ao time de Tuchel, como uma opção canhota, mas ainda não convenceu de fato o exigente técnico alemão sobre seu valor. Essa situação levou à realização de vários testes, com jogadores improvisados com frequência em funções inadequadas.
Uma solução de longo prazo precisa ser encontrada para que a Inglaterra consiga brigar por títulos importantes nos próximos torneios, incluindo uma Eurocopa em casa em 2028. São necessários jogadores confiáveis para manter adversários talentosos sob controle.
Branthwaite deveria ser titular da Inglaterra?
Questionado se, com nomes como Maguire fora, a Inglaterra está sem experiência e liderança em toda a sua linha de quatro defensores, o ex-internacional da England B Stubbs, que falou em associação com Gambler Media, disse à GOAL: “Neste momento, parece que sim.
“Em termos de experiência, sim. Porque acho que, quando você olha para as escalações iniciais, houve uma verdadeira falta de experiência nelas. Marc Guehi provavelmente sendo o mais experiente. E ele não é, eu diria, muito experiente em termos de futebol internacional.
“Então, para mim, essa é a parte mais fraca do time da Inglaterra. E Thomas Tuchel precisa encontrar o equilíbrio certo. Porque acho que, além de ter experiência, não parece haver o equilíbrio certo na linha de quatro defensores neste momento. E eles parecem um pouco nervosos. Parecem um pouco frágeis.
“Obviamente, você tem um novo goleiro [James Trafford], que disputou os dois primeiros jogos ali atrás, e isso leva um tempo. Mas, para mim, e não estou dizendo isso só por ser ele, estou surpreso que Jarrad Branthwaite não esteja pressionando.
“Como um jogador canhoto natural, que atua pelo lado esquerdo. Não sei como ele foi nos treinos. Talvez ele possa começar o próximo jogo. Mas, para mim, talvez não em termos do último jogo dele pelo Everton, mas antes disso, ele foi muito impressionante. E, para mim, ele deve estar muito perto de receber essa convocação internacional. E então, obviamente, é o que ele faz com isso.
“É uma dor de cabeça para Thomas Tuchel neste momento, acho eu, a linha defensiva da Inglaterra. Porque há muitas pessoas fazendo muitas perguntas sobre o equilíbrio. E acho que o que vimos no verão em termos da Copa do Mundo, eu gosto de Thomas Tuchel, mas ele errou.”
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Jogos da Inglaterra em 2026: Tchéquia em Wembley é o próximo compromisso
A Inglaterra não foi realmente testada em suas duas últimas partidas, tendo enfrentado 10 homens em Praga antes de passar com facilidade por uma Croácia em má fase em Rijeka. Na terça-feira, a seleção receberá a República Tcheca em Wembley.
Tuchel pode fazer algumas mudanças para esse jogo, já que nomes como Branthwaite passam a ser opções, e vai querer ver mais sinais encorajadores antes de outra pausa internacional em novembro, que inclui uma complicada viagem ao Estádio Metropolitano, em Madri.
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