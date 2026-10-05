Questionado se, com nomes como Maguire fora, a Inglaterra está sem experiência e liderança em toda a sua linha de quatro defensores, o ex-internacional da England B Stubbs, que falou em associação com Gambler Media, disse à GOAL: “Neste momento, parece que sim.

“Em termos de experiência, sim. Porque acho que, quando você olha para as escalações iniciais, houve uma verdadeira falta de experiência nelas. Marc Guehi provavelmente sendo o mais experiente. E ele não é, eu diria, muito experiente em termos de futebol internacional.

“Então, para mim, essa é a parte mais fraca do time da Inglaterra. E Thomas Tuchel precisa encontrar o equilíbrio certo. Porque acho que, além de ter experiência, não parece haver o equilíbrio certo na linha de quatro defensores neste momento. E eles parecem um pouco nervosos. Parecem um pouco frágeis.

“Obviamente, você tem um novo goleiro [James Trafford], que disputou os dois primeiros jogos ali atrás, e isso leva um tempo. Mas, para mim, e não estou dizendo isso só por ser ele, estou surpreso que Jarrad Branthwaite não esteja pressionando.

“Como um jogador canhoto natural, que atua pelo lado esquerdo. Não sei como ele foi nos treinos. Talvez ele possa começar o próximo jogo. Mas, para mim, talvez não em termos do último jogo dele pelo Everton, mas antes disso, ele foi muito impressionante. E, para mim, ele deve estar muito perto de receber essa convocação internacional. E então, obviamente, é o que ele faz com isso.

“É uma dor de cabeça para Thomas Tuchel neste momento, acho eu, a linha defensiva da Inglaterra. Porque há muitas pessoas fazendo muitas perguntas sobre o equilíbrio. E acho que o que vimos no verão em termos da Copa do Mundo, eu gosto de Thomas Tuchel, mas ele errou.”