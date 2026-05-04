Thomas Tuchel é instado a repensar os planos para a Copa do Mundo no que diz respeito ao “perfeito” Harry Maguire - já que o zagueiro do Manchester United vale “seu peso em ouro” para a Inglaterra

Há uma clara falta de experiência em torneios nesse grupo, o que pode acabar jogando a favor de Maguire. Gray acredita que o imponente jogador de 33 anos — que assinou um novo contrato em Manchester — deveria ser o escolhido.

Ao explicar essa opinião, o ex-lateral do Sunderland e do Wolves, com três convocações pela seleção, disse em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia do Casinocanada: “Acho que ele tem sido excelente pelo Man United nesta temporada, mas acho que ter essa experiência no vestiário é absolutamente fundamental — junto com talvez Jordan Henderson, parece que ele provavelmente também fará parte da seleção para a Copa do Mundo.

“Só por ter essa experiência, esses veteranos, essas pessoas que já passaram por isso, viram e fizeram antes, valem seu peso em ouro. Conhecendo o Harry e conhecendo o Jordan, eles são a dupla perfeita para estabilizar o barco se algo parecer dar errado em um dia atípico.

“Acho que eles são perfeitos para se ter por perto e vão fazer o trabalho do Thomas Tuchel por ele, e acho que é isso que o Thomas entendeu. Ele não consegue fazer tudo sozinho, ele e seus comissários técnicos não conseguem fazer tudo sozinhos; então, acho que ter pessoas como o Harry e o Jordan no hotel, nas salas de reunião, nas salas de jogos etc., acho que isso mantém todo mundo equilibrado, por isso é extremamente importante ter esse tipo de jogador por perto.”