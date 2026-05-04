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Thomas Tuchel é instado a repensar os planos para a Copa do Mundo no que diz respeito ao “perfeito” Harry Maguire - já que o zagueiro do Manchester United vale “seu peso em ouro” para a Inglaterra
Estreia em 2017: quantas partidas Maguire disputou pela seleção inglesa?
Chegou a parecer, em determinado momento, depois de ter corrido o risco de ficar de fora, que Maguire estava destinado a perder o embarque no avião que levaria uma seleção repleta de estrelas ao principal evento da FIFA.
No entanto, ele foi recebido de volta durante a janela de jogos internacionais de março de 2026 e participou dos amistosos em Wembley contra Uruguai e Japão — elevando seu total de partidas pela seleção principal para 66.
Muitas dessas partidas foram disputadas em grandes torneios, tendo ele participado de duas Copas do Mundo e um Campeonato Europeu — ajudando a Inglaterra a chegar às semifinais em 2018 e à final contra a Itália em 2021.
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Reserva de talentos: Disputa pelas vagas de zagueiro central na seleção inglesa
Ele nunca decepcionou seu país, apesar das esporádicas dúvidas sobre seu desempenho no clube e da perda da braçadeira de capitão em Old Trafford; sua vasta experiência e sua abordagem pragmática na defesa são consideradas um trunfo para a Inglaterra ao longo dos anos.
Essas qualidades podem ser necessárias novamente nas próximas semanas, com os Três Leões esperando conquistar seu primeiro título importante no futebol masculino desde 1966. Tuchel deu a entender que confiará em outros jogadores, com nomes como Ezri Konsa, Marc Guehi, Dan Burn, John Stones, Trevoh Chalobah, Fikayo Tomori e Jarell Quansah também se destacando em um elenco cada vez mais talentoso.
Sem rodeios: Por que Maguire seria a escolha “perfeita” para a campanha da Inglaterra na Copa do Mundo
Há uma clara falta de experiência em torneios nesse grupo, o que pode acabar jogando a favor de Maguire. Gray acredita que o imponente jogador de 33 anos — que assinou um novo contrato em Manchester — deveria ser o escolhido.
Ao explicar essa opinião, o ex-lateral do Sunderland e do Wolves, com três convocações pela seleção, disse em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia do Casinocanada: “Acho que ele tem sido excelente pelo Man United nesta temporada, mas acho que ter essa experiência no vestiário é absolutamente fundamental — junto com talvez Jordan Henderson, parece que ele provavelmente também fará parte da seleção para a Copa do Mundo.
“Só por ter essa experiência, esses veteranos, essas pessoas que já passaram por isso, viram e fizeram antes, valem seu peso em ouro. Conhecendo o Harry e conhecendo o Jordan, eles são a dupla perfeita para estabilizar o barco se algo parecer dar errado em um dia atípico.
“Acho que eles são perfeitos para se ter por perto e vão fazer o trabalho do Thomas Tuchel por ele, e acho que é isso que o Thomas entendeu. Ele não consegue fazer tudo sozinho, ele e seus comissários técnicos não conseguem fazer tudo sozinhos; então, acho que ter pessoas como o Harry e o Jordan no hotel, nas salas de reunião, nas salas de jogos etc., acho que isso mantém todo mundo equilibrado, por isso é extremamente importante ter esse tipo de jogador por perto.”
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Data limite: Até quando Tuchel precisa anunciar a convocação para a Copa do Mundo de 2026?
Resta saber se Tuchel, que renovou seu contrato com a Federação Inglesa de Futebol até 2028, seguirá esse conselho ou fará como se não tivesse ouvido nada. Ele deve apresentar uma lista preliminar de convocados — que pode incluir até 55 jogadores — até 11 de maio. A seleção final de 26 jogadores deverá ser definida antes de 30 de maio.
A Inglaterra — que disputará amistosos de preparação contra Costa Rica e Nova Zelândia — está pronta para iniciar sua busca pela glória na Copa do Mundo contra a Croácia no AT&T Stadium, em Arlington, Texas, no dia 17 de junho. A seleção também enfrentará Gana e Panamá no Grupo L.