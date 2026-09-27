Tuchel foi categórico ao rebater as sugestões de que seus jogadores ficaram abalados pelo drama judicial em andamento envolvendo o Manchester City. A Inglaterra sofreu uma derrota apertada por 3 a 2 para a Espanha em Wembley, na noite de sábado, resultado que veio apenas 24 horas depois de surgirem relatos sugerindo que o City provavelmente será considerado culpado da maioria das suas 115 acusações na Premier League. Com o trio do City formado por Marc Guehi, Nico O’Reilly e Elliot Anderson no time titular, o momento da notícia esteve longe de ser ideal para a seleção.

"Para mim, não, mas posso imaginar que talvez para os jogadores do Manchester City. Não vou comentar sobre isso. Acho que é um processo judicial em andamento, então não vou comentar sobre isso. Não transformei isso em assunto. Não foi um assunto para mim", declarou Tuchel.