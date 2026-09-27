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Donny Afroni
Traduzido por

Thomas Tuchel e Harry Kane descartam alegações de que veredito do Fair Play Financeiro do Manchester City distraiu astros da Inglaterra na derrota para a Espanha

T. Tuchel
Inglaterra
H. Kane
Espanha
Liga das Nações A

Thomas Tuchel descartou as sugestões de que a notícia bombástica sobre as infrações financeiras do Manchester City tenha tido papel na derrota apertada da Inglaterra para a Espanha na Liga das Nações. Apesar de relatos terem surgido apenas 24 horas antes do pontapé inicial de que o campeão da Premier League foi considerado culpado em mais de 100 acusações, o técnico da Inglaterra insistiu que seu elenco permaneceu focado na tarefa em mãos.

  • Tuchel mantém o foco em meio à tempestade no Etihad

    Tuchel foi categórico ao rebater as sugestões de que seus jogadores ficaram abalados pelo drama judicial em andamento envolvendo o Manchester City. A Inglaterra sofreu uma derrota apertada por 3 a 2 para a Espanha em Wembley, na noite de sábado, resultado que veio apenas 24 horas depois de surgirem relatos sugerindo que o City provavelmente será considerado culpado da maioria das suas 115 acusações na Premier League. Com o trio do City formado por Marc Guehi, Nico O’Reilly e Elliot Anderson no time titular, o momento da notícia esteve longe de ser ideal para a seleção.

    "Para mim, não, mas posso imaginar que talvez para os jogadores do Manchester City. Não vou comentar sobre isso. Acho que é um processo judicial em andamento, então não vou comentar sobre isso. Não transformei isso em assunto. Não foi um assunto para mim", declarou Tuchel.

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    O técnico apoia o diálogo aberto dos jogadores

    Tuchel insistiu que seu foco durante toda a concentração da seleção permaneceu estritamente no futebol, observando que esteve totalmente concentrado nas reuniões da equipe, nas sessões de treino e na preparação para o jogo contra a Espanha. Ele deixou claro que acompanhar notícias externas ou acontecimentos fora de campo não era uma prioridade para ele pessoalmente durante o período de concentração. Embora tenha reconhecido que os jogadores tinham mais tempo livre e provavelmente conversaram sobre a situação em andamento fora das atividades da equipe, Tuchel viu esse diálogo aberto como algo positivo.

    "Eu fico sabendo das notícias por último na concentração, sinto isso o tempo todo, então só penso na Espanha, nos treinos e nas reuniões. Para mim, não. Para os jogadores, eles têm mais tempo do que eu, então com certeza posso imaginar que falem sobre isso, mas é bom que façam isso e não os senti distraídos", disse Tuchel.

  • Capitã da Inglaterra confirma conversas no elenco

    Embora Tuchel tenha tentado desvincular o desempenho da narrativa extracampo, o capitão Harry Kane admitiu que a situação realmente havia sido assunto dentro do vestiário. Kane reconheceu que os jogadores estavam cientes dos desdobramentos, mas insistiu que o elenco sabe bem separar os interesses de seus clubes de suas responsabilidades com a seleção. O veterano atacante acredita que a capacidade de compartmentalizar diferentes pressões tem sido uma força antiga do atual grupo da Inglaterra, mesmo quando a notícia envolve sanções potenciais tão significativas para o clube de seus companheiros de equipe.

    "Houve uma discussão, mas, no fim das contas, quando estamos com a Inglaterra, isso tem sido um grande ponto positivo para nós, meio que deixamos o futebol de clube de lado e não foi diferente nesta semana", disse ele à ITV Sport.

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    De olho no confronto contra a Tchéquia

    Com o veredicto sobre o City continuando a dominar as manchetes esportivas ao redor do mundo, Tuchel agora precisa garantir que seu elenco permaneça protegido do barulho externo. Os pedidos para que os títulos do City sejam anulados só aumentaram o circo midiático em torno do veredicto. A Inglaterra não terá muito tempo para lamentar a derrota para a Espanha, já que está programada para viajar para enfrentar a Tchéquia na terça-feira. A rápida sequência oferece uma oportunidade imediata para o grupo do City se redimir e provar que seu foco continua sendo exclusivamente as obrigações com a seleção.

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