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Harry Maguire England 2026Getty
Chris Burton

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Thomas Tuchel é acusado de insultar Harry Maguire por considerá-lo a quinta opção da Inglaterra — e lenda do Manchester United discorda da avaliação sobre a Copa do Mundo

H. Maguire
Inglaterra
Copa do Mundo
T. Tuchel
Manchester United
Inglaterra x Japão
Amistosos

O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, é acusado de insultar Harry Maguire ao afirmar que o zagueiro do Manchester United poderia ser a quinta opção para a zaga em seus planos para a Copa do Mundo de 2026. Maguire foi convocado novamente para a seleção inglesa para os amistosos internacionais, mas foi avisado de que poderá ter dificuldades para garantir uma vaga em outro grande torneio.

  • O bom desempenho de Maguire no Manchester United garantiu sua convocação para a seleção inglesa

    Maguire caiu em desgraça na seleção nacional enquanto passava por um período difícil no clube, tendo-lhe sido difícil garantir uma vaga de titular sob o comando de Ruben Amorim — apesar de o técnico português preferir uma defesa com três jogadores.

    Ele voltou a cair nas graças da seleção durante a gestão de Michael Carrick como técnico interino dos Red Devils, o que o colocou novamente na mira de Tuchel. Maguire foi escalado desde o início quando a Inglaterra enfrentou o Uruguai no Estádio de Wembley e pode ter mais tempo de jogo no confronto contra o Japão na terça-feira.

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  • Harry Maguire Thomas Tuchel GFXGetty/GOAL

    Tuchel fala sobre a profundidade do elenco de zagueiros centrais da Inglaterra

    Tuchel, no entanto, disse sobre a sua hierarquia de zagueiros centrais: “Não mudei de ideia, mas vejo outros jogadores que gostaria de escalar como titulares. Vejo outros jogadores à frente com um perfil diferente. Vejo Ezri Konsa à frente, vejo Marc Guehi à frente. Não é segredo nenhum. Vejo que Trevoh Chalobah, em termos de mobilidade, estava um pouco à frente dele. Também John Stones, mas ele teve lesões, então precisava vir para o estágio. Eu precisava conhecê-lo pessoalmente para ver como ele se comporta dentro do grupo. Agora será interessante ver como ele se comporta dentro do grupo. Ele vai ficar conosco.

    “Como eu disse, ele [Maguire] tem um trunfo. É claro que ele também pode ser extremamente importante em um torneio, em partidas eliminatórias, na defesa de uma vantagem e na recuperação de um jogo com cruzamentos, lançamentos longos e jogadas ensaiadas.”

    Dan Burn, Fikayo Tomori e Jarell Quansah também estão disputando vagas na zaga, o que aumenta ainda mais a concorrência para Maguire. O jogador de 33 anos — com 65 partidas pela seleção —, no entanto, nunca decepcionou seu país.

  • Ferdinand discorda da avaliação de Tuchel

    Com isso em mente, o ex-jogador do United Rio Ferdinand acredita que Maguire deveria receber mais respeito por parte de Tuchel. O ex-zagueiro da seleção inglesa declarou em seu canal no YouTube: “Maguire é um jogador capaz de segurar o resultado e de decidir uma partida em jogadas ensaiadas.

    "Acho que Maguire vai interpretar isso como um insulto, de certa forma — ‘Espere aí, eu sou mais do que isso’. Na visão de Tuchel, ele usa a palavra mobilidade. Outros jogadores têm mais. Eu entendo o que ele está dizendo. Ninguém precisa concordar com isso.”

    Ferdinand não é o único que acredita que se deve pensar mais em incluir Maguire nos planos de conquista de títulos, dada a experiência inestimável que ele possui de campanhas anteriores na Copa do Mundo e no Campeonato Europeu.

    Outra lenda da Inglaterra, o ex-lateral do Nottingham Forest e do United Viv Anderson, disse recentemente aoGOAL quando questionado se Maguire deveria estar no avião rumo à América do Norte neste verão: “Ele não jogou muitas partidas até a chegada de Michael Carrick, mas entrou no time e se saiu muito, muito bem. Se ele mantiver essa forma até o final da temporada, então você tem que levá-lo por causa de sua experiência e tudo o mais que vem junto com ela.”

  • Harry Maguire Manchester United 2025-26Getty

    World Up 2026: Maguire entrará na seleção da Inglaterra?

    Maguire espera ajudar o Manchester United a garantir a classificação para a Liga dos Campeões nesta temporada, faltando ainda sete partidas da Premier League. Se ele tiver um bom desempenho nessas partidas — após cumprir a suspensão pelo cartão vermelho recebido contra o Bournemouth —, ainda poderá garantir uma vaga na seleção de Tuchel para a Copa do Mundo.

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