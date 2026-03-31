Thomas Tuchel é acusado de insultar Harry Maguire por considerá-lo a quinta opção da Inglaterra — e lenda do Manchester United discorda da avaliação sobre a Copa do Mundo

Com isso em mente, o ex-jogador do United Rio Ferdinand acredita que Maguire deveria receber mais respeito por parte de Tuchel. O ex-zagueiro da seleção inglesa declarou em seu canal no YouTube: “Maguire é um jogador capaz de segurar o resultado e de decidir uma partida em jogadas ensaiadas.

"Acho que Maguire vai interpretar isso como um insulto, de certa forma — ‘Espere aí, eu sou mais do que isso’. Na visão de Tuchel, ele usa a palavra mobilidade. Outros jogadores têm mais. Eu entendo o que ele está dizendo. Ninguém precisa concordar com isso.”

Ferdinand não é o único que acredita que se deve pensar mais em incluir Maguire nos planos de conquista de títulos, dada a experiência inestimável que ele possui de campanhas anteriores na Copa do Mundo e no Campeonato Europeu.

Outra lenda da Inglaterra, o ex-lateral do Nottingham Forest e do United Viv Anderson, disse recentemente aoGOAL quando questionado se Maguire deveria estar no avião rumo à América do Norte neste verão: “Ele não jogou muitas partidas até a chegada de Michael Carrick, mas entrou no time e se saiu muito, muito bem. Se ele mantiver essa forma até o final da temporada, então você tem que levá-lo por causa de sua experiência e tudo o mais que vem junto com ela.”