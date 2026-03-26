Getty Images Sport
Traduzido por
Thomas Tuchel diz a Trent Alexander-Arnold que “ele simplesmente tem que aceitar” a exclusão da seleção inglesa após uma ligação com a estrela do Real Madrid
Uma ligação difícil para o madridista
Tuchel confirmou que conversou diretamente com Trent Alexander-Arnold para explicar por que o craque do Real Madrid foi mais uma vez preterido na convocação para a seleção. As esperanças do jogador de 27 anos de ter um papel de destaque na próxima Copa do Mundo sofreram um duro golpe, já que ele se vê efetivamente relegado à sétima opção em uma posição de lateral-direito bastante disputada.
Ao falar com a imprensa antes do amistoso da Inglaterra contra o Uruguai, Tuchel revelou a natureza de sua recente conversa com o astro do Liverpool. “Sei que gera polêmica quando se deixa um jogador como o Trent de fora”, admitiu. “Tivemos uma conversa por telefone. Tentei explicar a situação, mas ele simplesmente tem que aceitar. É apenas uma escolha. Uma escolha esportiva, difícil e talvez dolorosa. Talvez, até certo ponto, injusta, mas essas escolhas precisam ser feitas.”
- AFP
A ascensão dos laterais adversários
Em sua mais recente convocação de 35 jogadores, Tuchel optou por confiar em Tino Livramento, Djed Spence e Ben White para preencher a lacuna no lado direito da defesa. Mesmo com Reece James atualmente afastado devido a lesão e os veteranos Kyle Walker e Kieran Trippier fora do cenário internacional, Alexander-Arnold não conseguiu convencer o técnico alemão de que tem lugar na seleção.
Tuchel explicou por que recorreu a White, do Arsenal, que recentemente retornou ao time, em vez do jogador do Real Madrid. De fato, quando Jarell Quansah desistiu da convocação, foi White quem recebeu a chamada, e não Alexander-Arnold. “A escolha recaiu sobre Ben White porque eu o vi jogar aqui na final da Copa contra o Man City. Ele disputou a partida da Liga dos Campeões antes e voltou imediatamente a ser o que era. Foi uma oportunidade para eu conhecê-lo pessoalmente, ver como ele interage com o grupo”, explicou o técnico da Inglaterra.
Tuchel prioriza a continuidade e a boa fase da equipe
O técnico da Inglaterra parece determinado a recompensar os jogadores que tiveram um bom desempenho nas últimas convocatórias, deixando Alexander-Arnold de fora. Desde que Tuchel assumiu o comando, o ex-jogador do Liverpool conseguiu apenas uma única participação como reserva — uma breve entrada em campo contra Andorra em junho passado —, enquanto seus rivais aproveitaram as oportunidades para impressionar a nova comissão técnica.
“Acho que sei o que o Trent nos oferece, então a escolha recaiu sobre o Ben e o Tino Livramento na lateral direita”, observou Tuchel. “Para manter os jogadores que realmente tiveram boas atuações conosco em setembro, outubro e novembro. Eles também precisam de minutos em campo; há muitos jogadores nessa posição — incluindo o Djed Spence — que disputam uma vaga. Não quis deixá-los de fora.”
- Getty Images Sport
Os sonhos da Copa do Mundo estão por um fio
Agora, diante da quarta exclusão consecutiva da seleção, a carreira internacional de Alexander-Arnold chegou a uma encruzilhada preocupante. Apesar de manter uma vaga de titular no Bernabéu após sua transferência para a capital espanhola, o conjunto de habilidades único do lateral-direito continua sendo um ponto de discórdia para Tuchel, que anteriormente optou por escalar Curtis Jones como lateral-direito em uma partida das eliminatórias.
Com a Copa do Mundo se aproximando, a mensagem do elenco da Inglaterra é clara: a reputação do passado conta pouco sob o atual regime. A menos que haja uma mudança drástica na visão tática de Tuchel ou uma crescente crise de lesões, um dos jogadores mais talentosos da Inglaterra enfrenta a perspectiva muito real de assistir ao torneio de verão de casa, enquanto seus companheiros disputam a glória mundial.