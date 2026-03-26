Thomas Tuchel diz a Trent Alexander-Arnold que “ele simplesmente tem que aceitar” a exclusão da seleção inglesa após uma ligação com a estrela do Real Madrid

Tuchel confirmou que conversou diretamente com Trent Alexander-Arnold para explicar por que o craque do Real Madrid foi mais uma vez preterido na convocação para a seleção. As esperanças do jogador de 27 anos de ter um papel de destaque na próxima Copa do Mundo sofreram um duro golpe, já que ele se vê efetivamente relegado à sétima opção em uma posição de lateral-direito bastante disputada.

Ao falar com a imprensa antes do amistoso da Inglaterra contra o Uruguai, Tuchel revelou a natureza de sua recente conversa com o astro do Liverpool. “Sei que gera polêmica quando se deixa um jogador como o Trent de fora”, admitiu. “Tivemos uma conversa por telefone. Tentei explicar a situação, mas ele simplesmente tem que aceitar. É apenas uma escolha. Uma escolha esportiva, difícil e talvez dolorosa. Talvez, até certo ponto, injusta, mas essas escolhas precisam ser feitas.”