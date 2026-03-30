Thomas Tuchel defende Declan Rice e Bukayo Saka após a dupla do Arsenal se retirar da seleção inglesa antes do confronto contra o Japão

A situação se complicou devido a uma onda de lesões no Emirates Stadium, com várias estrelas do Arsenal ficando de fora durante a pausa para os jogos internacionais. No entanto, Tuchel fez questão de destacar que tanto Rice quanto Saka se esforçaram de verdade para estarem em condições de jogar contra o Japão. Ele observou que, ao contrário de alguns casos anteriores na história do futebol internacional, os jogadores compareceram e tentaram superar seus problemas.

“Sabíamos, após a final da [Carabao Cup], que havia problemas. Eles estavam em tratamento. Mas ambos vieram. Declan chegou a entrar em campo. Ele não veio dizer: ‘Pessoal, vou para casa.’ Ouvi dizer que houve concentrações em que os jogadores nem sequer apareceram com chuteiras. O Bukayo fez sessões na academia para realmente tentar. O Declan teve uma sessão em campo com o Jude [Bellingham, que também não está totalmente em forma] e disse que não se sentia bem. Por que eu iria correr riscos? Eles queriam desesperadamente participar – só para esclarecer as coisas. Mas ambos estavam claramente desconfortáveis”, acrescentou o treinador.