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Thomas Tuchel defende Declan Rice e Bukayo Saka após a dupla do Arsenal se retirar da seleção inglesa antes do confronto contra o Japão
Jogadores do Arsenal deixam a concentração da seleção inglesa
Rice e Saka estavam entre os 11 jogadores que Tuchel deixou de fora do empate por 1 a 1 contra o Uruguai, na semana passada, em Wembley, com o técnico pretendendo reintegrá-los ao grupo para o confronto seguinte contra o Japão. No sábado, porém, foi anunciado que a dupla do Arsenal, juntamente com outros seis jogadores, deixaria o elenco dos Três Leões antes da segunda partida da dupla rodada em Wembley. Com a temporada do Arsenal entrando em um período intenso, no entanto, muitos especularam que os dois estavam priorizando a conclusão da campanha do clube em detrimento da seleção nacional.
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As evidências médicas corroboram as alegações dos jogadores
Tuchel negou essas alegações na segunda-feira, insistindo que Saka e Rice continuavam sentindo desconforto após terem jogado pelo Arsenal na final da Carabao Cup contra o Manchester City no domingo retrasado e, por isso, tiveram que ficar de fora. Ao abordar as dúvidas sobre a veracidade das lesões, Tuchel manteve uma postura firme.
“Eu entendo como isso parece”, disse Tuchel quando questionado sobre as desistências de Rice e Saka. “Ainda tenho 100% de confiança na honestidade de Declan e Bukayo. Fizemos exames médicos. Eu os vi. Não tenho motivos para acreditar que nenhum dos dois não seja honesto comigo. Mas, dada a quantidade de jogadores do Arsenal, entendo a reação. Eles queriam desesperadamente participar – só para esclarecer a situação. Mas ambos estavam claramente com desconforto.”
Desfazendo o mito do clube contra a seleção
A situação se complicou devido a uma onda de lesões no Emirates Stadium, com várias estrelas do Arsenal ficando de fora durante a pausa para os jogos internacionais. No entanto, Tuchel fez questão de destacar que tanto Rice quanto Saka se esforçaram de verdade para estarem em condições de jogar contra o Japão. Ele observou que, ao contrário de alguns casos anteriores na história do futebol internacional, os jogadores compareceram e tentaram superar seus problemas.
“Sabíamos, após a final da [Carabao Cup], que havia problemas. Eles estavam em tratamento. Mas ambos vieram. Declan chegou a entrar em campo. Ele não veio dizer: ‘Pessoal, vou para casa.’ Ouvi dizer que houve concentrações em que os jogadores nem sequer apareceram com chuteiras. O Bukayo fez sessões na academia para realmente tentar. O Declan teve uma sessão em campo com o Jude [Bellingham, que também não está totalmente em forma] e disse que não se sentia bem. Por que eu iria correr riscos? Eles queriam desesperadamente participar – só para esclarecer as coisas. Mas ambos estavam claramente desconfortáveis”, acrescentou o treinador.
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Preocupações com uma agenda exaustiva
Tuchel não deu detalhes sobre os problemas que afetam Rice e Saka, afirmando que o Arsenal “não ficaria satisfeito” se ele o fizesse. Ele destacou que os dois têm jogado mesmo com dores para ajudar o clube na busca pelo triplo. “Declan sente um desconforto há algum tempo e continua jogando mesmo assim. Ele está agora no limite, pensando: ‘Isso faz sentido, o que estou fazendo aqui, me esforçar a 70% e me forçar cada vez mais?’ O mesmo vale para Bukayo”, explicou.
O técnico dos Três Leões expressou grande preocupação com o esgotamento dos jogadores antes da Copa do Mundo, admitindo que o calendário é um problema real para a seleção nacional. “É uma ameaça [às esperanças da Inglaterra]”, disse ele. “Não é a maior, mas é uma ameaça. A fadiga é um fato. É por isso que fizemos este estágio da maneira que fizemos – para dar um descanso àqueles que estiveram fortemente envolvidos. Estou 100% convencido de que colheremos os frutos disso – agora contra o Japão e mais tarde.”