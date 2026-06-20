Thomas Tuchel dá a entender que Bukayo Saka deve ficar no banco mais uma vez na partida da Inglaterra contra Gana pela Copa do Mundo

Embora o jogador tenha declarado publicamente sua disposição de arriscar sua condição física a longo prazo para ajudar a equipe, seu técnico está considerando o panorama geral do torneio. Tuchel afirmou: “Bukayo está pronto e ficará cada vez mais pronto. Acho que, quando chegarmos ao último jogo desta fase de grupos, ele estará pronto.”

Essa delicada estratégia de gestão contrasta com a abordagem do técnico do Arsenal, Mikel Arteta, que tradicionalmente mantém em sigilo total os detalhes médicos específicos relativos aos principais jogadores do elenco.