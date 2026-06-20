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Thomas Tuchel dá a entender que Bukayo Saka deve ficar no banco mais uma vez na partida da Inglaterra contra Gana pela Copa do Mundo
Tuchel defende seu atacante estrela
Os Três Leões tiveram um início avassalador na campanha do Grupo L ao derrotarem a Croácia por 4 a 2, com Saka dando uma assistência imediata para Marcus Rashford logo após entrar em campo como reserva no segundo tempo. No entanto, a comissão técnica da seleção continua determinada a poupar o jogador de 24 anos nas fases iniciais do torneio. Embora o ponta tenha jogado mesmo sentindo dores durante a reta final da campanha vitoriosa do Arsenal na Premier League, Tuchel está adotando uma abordagem extremamente cautelosa.
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Técnico apresenta plano de preparação física
Embora o jogador tenha declarado publicamente sua disposição de arriscar sua condição física a longo prazo para ajudar a equipe, seu técnico está considerando o panorama geral do torneio. Tuchel afirmou: “Bukayo está pronto e ficará cada vez mais pronto. Acho que, quando chegarmos ao último jogo desta fase de grupos, ele estará pronto.”
Essa delicada estratégia de gestão contrasta com a abordagem do técnico do Arsenal, Mikel Arteta, que tradicionalmente mantém em sigilo total os detalhes médicos específicos relativos aos principais jogadores do elenco.
A profundidade do elenco alivia a pressão
Os exames médicos indicam que a tendinite de Aquiles do ponta não se agravou desde o fim da exaustiva temporada nacional, mas Tuchel aparentemente quer que ele esteja em sua melhor forma para as fases eliminatórias. O luxo de deixar um jogador desse calibre no banco destaca a imensa profundidade ofensiva da Inglaterra, com Noni Madueke provavelmente voltando à ala direita. Essa abordagem cautelosa se justifica ainda mais pela excelente fase de outras opções de rodízio, com destaque para Ivan Toney, que marcou um hat-trick na recente vitória por 5 a 1 em um amistoso a portas fechadas contra o Sporting Kansas City.
- AFP
O teste em Gana coloca os líderes à prova
A Inglaterra vai ao Boston Stadium nesta terça-feira para um confronto decisivo pelo topo da tabela contra a seleção de Gana, que conquistou uma vitória por 1 a 0 na estreia contra o Panamá. As Estrelas Negras representam um grande desafio físico, já que buscam ganhar impulso após um início disciplinado no torneio. A conquista da segunda vitória consecutiva garantiria com folga a classificação da Inglaterra para as oitavas de final, antes do último jogo da fase de grupos contra o Panamá, em Nova Jersey.