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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Thomas Tuchel dá a entender que Bukayo Saka deve ficar no banco mais uma vez na partida da Inglaterra contra Gana pela Copa do Mundo

B. Saka
Inglaterra
Inglaterra x Gana
Gana
Copa do Mundo
T. Tuchel
Arsenal
Premier League

O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, indicou que é improvável que o ponta Bukayo Saka seja titular na próxima partida da Copa do Mundo contra Gana. Apesar de ter marcado um gol ao sair do banco na vitória na estreia contra a Croácia, o atacante do Arsenal continua tendo seu tempo de jogo cuidadosamente controlado devido a um problema persistente no tendão de Aquiles.

  • Tuchel defende seu atacante estrela

    Os Três Leões tiveram um início avassalador na campanha do Grupo L ao derrotarem a Croácia por 4 a 2, com Saka dando uma assistência imediata para Marcus Rashford logo após entrar em campo como reserva no segundo tempo. No entanto, a comissão técnica da seleção continua determinada a poupar o jogador de 24 anos nas fases iniciais do torneio. Embora o ponta tenha jogado mesmo sentindo dores durante a reta final da campanha vitoriosa do Arsenal na Premier League, Tuchel está adotando uma abordagem extremamente cautelosa.

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  • England World Cup 2026 Media ActivityGetty Images Sport

    Técnico apresenta plano de preparação física

    Embora o jogador tenha declarado publicamente sua disposição de arriscar sua condição física a longo prazo para ajudar a equipe, seu técnico está considerando o panorama geral do torneio. Tuchel afirmou: “Bukayo está pronto e ficará cada vez mais pronto. Acho que, quando chegarmos ao último jogo desta fase de grupos, ele estará pronto.”

    Essa delicada estratégia de gestão contrasta com a abordagem do técnico do Arsenal, Mikel Arteta, que tradicionalmente mantém em sigilo total os detalhes médicos específicos relativos aos principais jogadores do elenco.

  • A profundidade do elenco alivia a pressão

    Os exames médicos indicam que a tendinite de Aquiles do ponta não se agravou desde o fim da exaustiva temporada nacional, mas Tuchel aparentemente quer que ele esteja em sua melhor forma para as fases eliminatórias. O luxo de deixar um jogador desse calibre no banco destaca a imensa profundidade ofensiva da Inglaterra, com Noni Madueke provavelmente voltando à ala direita. Essa abordagem cautelosa se justifica ainda mais pela excelente fase de outras opções de rodízio, com destaque para Ivan Toney, que marcou um hat-trick na recente vitória por 5 a 1 em um amistoso a portas fechadas contra o Sporting Kansas City.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    O teste em Gana coloca os líderes à prova

    A Inglaterra vai ao Boston Stadium nesta terça-feira para um confronto decisivo pelo topo da tabela contra a seleção de Gana, que conquistou uma vitória por 1 a 0 na estreia contra o Panamá. As Estrelas Negras representam um grande desafio físico, já que buscam ganhar impulso após um início disciplinado no torneio. A conquista da segunda vitória consecutiva garantiria com folga a classificação da Inglaterra para as oitavas de final, antes do último jogo da fase de grupos contra o Panamá, em Nova Jersey.

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