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Thomas Tuchel critica a FIFA enquanto a Inglaterra permanece sem saber nada sobre o aumento da suspensão de Jarell Quansah para duas partidas na Copa do Mundo
Inglaterra fica à espera de respostas sobre a suspensão de Quansah
Tuchel revelou que a Inglaterra não foi informada do motivo pelo qual a suspensão de Quansah foi aumentada para duas partidas após sua expulsão contra o México nas oitavas de final da Copa do Mundo. Quansah foi expulso após uma revisão do VAR no início do segundo tempo no Estádio Azteca, por uma entrada na altura do tornozelo em Jesus Gallardo. Embora um cartão vermelho direto dessa natureza normalmente resulte em suspensão de uma partida, a punição foi ampliada depois que o incidente foi considerado falta grave.
- AFP
Tuchel exige explicações sobre a suspensão de Quansah
Havia especulações de que as críticas de Tuchel aos árbitros após a partida poderiam ter influenciado a decisão, mas o técnico da Inglaterra insistiu que não havia recebido nenhuma explicação da FIFA.
“Não acho que seja o caso”, disse ele aos repórteres quando questionado se suas críticas teriam influenciado a decisão. “Também não recebemos nenhuma explicação.”
Tuchel já havia manifestado sua frustração após a vitória sobre o México, questionando tanto o nível quanto a consistência da arbitragem.
“Isso simplesmente não é bom o suficiente. Os árbitros simplesmente não são bons o suficiente. Os quartos árbitros simplesmente não são bons o suficiente”, disse ele àBBC após a partida. “Essa é a conclusão. Foi um erro claro e óbvio na marcação do pênalti [contra o México]? Com certeza não, mas o VAR se intromete. Eles revertem uma situação em que ele nem mesmo marcou uma falta. Não é bom o suficiente.”
Tuchel exige que a Inglaterra se esforce mais
Embora o drama disciplinar tenha dominado os preparativos, Tuchel está convicto de que sua equipe deve se concentrar na tarefa que tem pela frente. O espírito demonstrado na atmosfera hostil do Azteca serviu de base para o time, mas o técnico exige mais à medida que a pressão das fases eliminatórias se intensifica.
“Acho que demos um grande passo na última partida, mas foi apenas um passo”, alertou Tuchel. “Ainda estamos com fome de vitória, ainda temos sonhos e ainda temos um grande objetivo a conquistar. O próximo passo é vencer as quartas de final. Deixamos essa partida para trás. Levamos conosco os aspectos positivos e a confiança, mas tudo o que importa está à nossa frente.”
- Getty Images Sport
A Inglaterra volta toda a sua atenção para a Noruega
A Inglaterra agora volta sua atenção para o confronto das quartas de final contra a Noruega, em Miami. Embora a suspensão de Quansah continue sendo uma distração indesejada, Tuchel espera que seu time não se deixe abalar por isso e consiga garantir a vitória para avançar às semifinais.
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