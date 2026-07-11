Thomas Tuchel critica a FIFA enquanto a Inglaterra permanece sem saber nada sobre o aumento da suspensão de Jarell Quansah para duas partidas na Copa do Mundo

Havia especulações de que as críticas de Tuchel aos árbitros após a partida poderiam ter influenciado a decisão, mas o técnico da Inglaterra insistiu que não havia recebido nenhuma explicação da FIFA.

“Não acho que seja o caso”, disse ele aos repórteres quando questionado se suas críticas teriam influenciado a decisão. “Também não recebemos nenhuma explicação.”

Tuchel já havia manifestado sua frustração após a vitória sobre o México, questionando tanto o nível quanto a consistência da arbitragem.

“Isso simplesmente não é bom o suficiente. Os árbitros simplesmente não são bons o suficiente. Os quartos árbitros simplesmente não são bons o suficiente”, disse ele àBBC após a partida. “Essa é a conclusão. Foi um erro claro e óbvio na marcação do pênalti [contra o México]? Com certeza não, mas o VAR se intromete. Eles revertem uma situação em que ele nem mesmo marcou uma falta. Não é bom o suficiente.”