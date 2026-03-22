Thomas Tuchel convocará Harvey Barnes, do Newcastle, para substituir Eberechi Eze, estrela lesionada do Arsenal, na seleção inglesa

A decisão definitiva encerra de vez uma longa saga sobre sua elegibilidade internacional. Elegível por parte dos avós maternos, a seleção escocesa havia pressionado fortemente por uma mudança. No entanto, Clarke admitiu recentemente a derrota, pondo fim a todas as especulações de uma vez por todas. Explicando a situação claramente à mídia no mês passado, ele afirmou: “É a pergunta de sempre, todo mundo fica me perguntando sobre isso. Desta vez posso afirmar com certeza: Harvey vai se concentrar em tentar jogar pela Inglaterra. Ele não virá para a Escócia. Podem divulgar isso. Ninguém precisa mais me perguntar sobre isso e ninguém precisa perguntar ao Harvey. Ele pode tomar sua decisão e seguimos em frente.”