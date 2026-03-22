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Thomas Tuchel convocará Harvey Barnes, do Newcastle, para substituir Eberechi Eze, estrela lesionada do Arsenal, na seleção inglesa
Barnes deve ser convocado para a seleção inglesa
De acordo com o The Telegraph, Barnes será convocado para a seleção inglesa antes dos próximos amistosos contra o Uruguai e o Japão. A oportunidade surgiu depois que Eze perdeu a final da Carabao Cup contra o Manchester City devido a um problema físico, o que levou à sua esperada desistência da convocação para a seleção. Tuchel agiu rapidamente para preencher a lacuna, dando ao jogador de 28 anos uma grande chance de se destacar antes da Copa do Mundo de 2026. Isso serve como uma validação imediata depois que ele recusou a chance de representar a Tartan Army de Steve Clarke.
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Barnes em destaque pelo Newcastle
A convocação é totalmente merecida, tendo em vista a forma renovada do ponta em nível de clube. Ele marcou 14 gols em todas as competições nesta temporada, tornando-se impossível de ignorar. Esse total supera o desempenho de vários jogadores consagrados da seleção, incluindo Bukayo Saka, Phil Foden, Cole Palmer, Marcus Rashford e Jarrod Bowen. Entre os atuais candidatos a ponta, apenas seu companheiro de clube Anthony Gordon ostenta um total superior, com 17 gols. No entanto, nove desses gols foram marcados de pênalti, destacando a ameaça única em jogadas de campo que o ex-jogador do Leicester City representa para a seleção nacional.
Pondo fim a uma ausência de seis anos
Esta convocação de última hora oferece uma oportunidade crucial que vinha escapando ao talentoso atacante há quase seis anos. Sua única participação na seleção principal ocorreu como reserva contra o País de Gales, em outubro de 2020. Apesar de ter apresentado um desempenho consistente nos clubes desde essa estreia, ele tem se visto constantemente à margem, enquanto talentos mais jovens o ultrapassavam na hierarquia da seleção. Com o grande torneio de verão se aproximando rapidamente, esses próximos jogos amistosos representam uma chance direta de mostrar seu valor. O técnico alemão está avaliando ativamente seus jogadores menos utilizados, o que significa que uma boa atuação em St George's Park poderia garantir uma vaga no maior palco do futebol.
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Encerramento do capítulo sobre elegibilidade
A decisão definitiva encerra de vez uma longa saga sobre sua elegibilidade internacional. Elegível por parte dos avós maternos, a seleção escocesa havia pressionado fortemente por uma mudança. No entanto, Clarke admitiu recentemente a derrota, pondo fim a todas as especulações de uma vez por todas. Explicando a situação claramente à mídia no mês passado, ele afirmou: “É a pergunta de sempre, todo mundo fica me perguntando sobre isso. Desta vez posso afirmar com certeza: Harvey vai se concentrar em tentar jogar pela Inglaterra. Ele não virá para a Escócia. Podem divulgar isso. Ninguém precisa mais me perguntar sobre isso e ninguém precisa perguntar ao Harvey. Ele pode tomar sua decisão e seguimos em frente.”
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