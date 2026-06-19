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Thomas Tuchel continua vencendo! A FIFA altera a política relativa aos fotógrafos da Copa do Mundo após reclamação do técnico da Inglaterra de que “não conseguia ver minha equipe”
Tuchel exige uma revisão da política
O ex-técnico do Bayern de Munique ficou visivelmente irritado com a disposição apertada da linha lateral no AT&T Stadium antes da emocionante vitória da Inglaterra por 4 a 2 sobre a Croácia. Como a superfície do estádio precisou ser elevada em 1,2 metros para acomodar um campo de futebol dentro das normas, o espaço crucial na linha lateral ficou severamente comprometido. Essa restrição logística forçou um grupo de cerca de 50 profissionais da mídia a se posicionar diretamente na linha de visão do técnico, bloqueando totalmente sua visão da equipe durante um momento profundamente emocionante.
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Técnico frustrado implora à FIFA
Tuchel não escondeu sua intensa decepção ao falar com a imprensa após a partida, explicando que a aglomeração na linha lateral estragou um momento marcante que ele esperava desde a infância.
Ele afirmou: “Tenho que dizer uma coisa. Estou implorando à FIFA para mudar a posição dos fotógrafos durante o hino nacional, porque não consegui ver meu time. Foi um momento muito especial, e eu estava em frente a uma parede de 50 fotógrafos e não consegui ver nem um único jogador.
“Isso estragou um pouco a minha experiência. É muito emocionante. Quando eu era jovem e comecei a treinar, isso era algo grande demais para sequer sonhar com esse tipo de ocasião.”
Órgão regulador altera sua posição
Em resposta aos comentários do técnico da Inglaterra e de vários outros dirigentes do torneio, a FIFA adotou rapidamente uma estrutura de compromisso já utilizada em outros torneios internacionais. De acordo com as diretrizes revisadas, os fotógrafos ficarão agrupados mais próximos da linha do meio-campo, em vez de se espalharem pelas áreas técnicas. Além disso, a comissão técnica não estará mais restrita aos bancos de reservas durante os hinos, o que lhes permitirá deslocar-se lateralmente para ter uma visão desobstruída do círculo central.
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A incerteza persiste em relação ao próximo jogo
A entidade reguladora já testou esse protocolo ajustado durante o confronto da quinta-feira pelo Grupo A entre a República Tcheca e a África do Sul, em Atlanta. De acordo com a BBC Sport, ainda não se sabe se essas atualizações contínuas da mídia irão satisfazer plenamente as preocupações persistentes do técnico. A Federação Inglesa de Futebol está, no momento, buscando mais esclarecimentos e aguardando discussões formais e diretas com os executivos da FIFA antes de a Inglaterra voltar à ação para seu próximo desafio na fase de grupos.