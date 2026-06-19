Thomas Tuchel continua vencendo! A FIFA altera a política relativa aos fotógrafos da Copa do Mundo após reclamação do técnico da Inglaterra de que “não conseguia ver minha equipe”

Tuchel não escondeu sua intensa decepção ao falar com a imprensa após a partida, explicando que a aglomeração na linha lateral estragou um momento marcante que ele esperava desde a infância.

Ele afirmou: “Tenho que dizer uma coisa. Estou implorando à FIFA para mudar a posição dos fotógrafos durante o hino nacional, porque não consegui ver meu time. Foi um momento muito especial, e eu estava em frente a uma parede de 50 fotógrafos e não consegui ver nem um único jogador.

“Isso estragou um pouco a minha experiência. É muito emocionante. Quando eu era jovem e comecei a treinar, isso era algo grande demais para sequer sonhar com esse tipo de ocasião.”