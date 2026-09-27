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Thomas Tuchel chama de "loucura" poupar jogadores da Inglaterra e se recusa a atender ligações de técnicos da Premier League
Sem concessões para a seleção nacional
Falando durante uma entrevista coletiva, Tuchel declarou que não tem intenção de fazer acordos com técnicos da Premier League sobre a minutagem dos jogadores, conforme informou o The Guardian.
Embora tenha reconhecido que Declan Rice precisava de descanso devido à sua carga pesada de trabalho e a problemas físicos bem documentados, Tuchel quer manter a consistência em sua equipe titular. Ao falar sobre a pressão dos clubes, Tuchel disse: "Não recebo ligações de técnicos da Premier League. Nunca liguei para nenhum técnico de seleção [quando estava no futebol de clubes]. Não consigo administrar [a minutagem d]os jogadores. É simplesmente impossível. Eu sabia, como técnico de clube... se ligasse para um técnico no Brasil ou na Argentina, ele não saberia do que eu estou falando. Os jogadores não saberiam do que eu estou falando."
- AFP
Acelerando ao máximo em busca da vitória
Tuchel está determinado a escalar uma equipe forte, com o objetivo de criar ritmo e confiança entre seu grupo principal. A Inglaterra tem algo a provar após sua derrota por 3 a 2 para a Espanha em Wembley, no sábado. O treinador ressaltou que o calendário apertado não é uma desculpa válida para adotar uma abordagem mais branda.
Detalhando sua postura inflexível sobre o rodízio, ele acrescentou: "Por que eu faria isso e começaria a passar aos jogadores a impressão de que tudo bem dar um passo para trás, ou dividir um tempo, ou descansar em uma partida? Eu nunca faria isso. É loucura. Queremos vencer o próximo jogo. Eu adoraria não fazer rodízio, mas não tenho certeza se isso é possível. O cenário ideal seria ir de novo, e de novo, e de novo. Com seis ou sete jogadores, no mínimo, começando novamente, para colocar a responsabilidade sobre eles e para que sintam a confiança."
Bellingham traz o fogo
Apesar da tabela congestionada, Jude Bellingham segue sendo peça central nos planos de Tuchel, com o treinador elogiando a energia incansável do meio-campista contra os campeões europeus. Bellingham deu uma assistência e sofreu um pênalti, além de também se desentender com Marc Cucurella. Ao abordar as preocupações sobre Bellingham estar jogando partidas demais em rápida sequência, Tuchel confirmou que vai monitorar sua condição física com cuidado, mas elogiou seu estilo agressivo. "Jude gosta disso, ele fica melhor quando isso acontece", disse Tuchel.
"É melhor quando ele joga com um pouco de raiva. É o que ele faz. Acho que, às vezes, ele busca esses momentos para acender seu fogo. Ele não conhece nenhum companheiro [do Madrid] [durante um jogo internacional]. Ele ainda é amigo deles, mas não por 90 minutos."
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O que vem a seguir para a Inglaterra?
A Inglaterra vai enfrentar a Tchéquia em Praga na terça-feira, enquanto busca corrigir sua rota na Liga das Nações. Após esse confronto crucial, a seleção viaja para Rijeka para encarar a Croácia no sábado, antes de encerrar esta movimentada janela internacional com um jogo em casa contra a Tchéquia na semana seguinte.
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