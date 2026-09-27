Tuchel está determinado a escalar uma equipe forte, com o objetivo de criar ritmo e confiança entre seu grupo principal. A Inglaterra tem algo a provar após sua derrota por 3 a 2 para a Espanha em Wembley, no sábado. O treinador ressaltou que o calendário apertado não é uma desculpa válida para adotar uma abordagem mais branda.

Detalhando sua postura inflexível sobre o rodízio, ele acrescentou: "Por que eu faria isso e começaria a passar aos jogadores a impressão de que tudo bem dar um passo para trás, ou dividir um tempo, ou descansar em uma partida? Eu nunca faria isso. É loucura. Queremos vencer o próximo jogo. Eu adoraria não fazer rodízio, mas não tenho certeza se isso é possível. O cenário ideal seria ir de novo, e de novo, e de novo. Com seis ou sete jogadores, no mínimo, começando novamente, para colocar a responsabilidade sobre eles e para que sintam a confiança."