Thomas Tuchel brinca dizendo que o capitão da Inglaterra, Harry Kane, levaria o recurso contra o cartão vermelho de Jarell Quansah ao presidente Donald Trump, depois de ver o astro da seleção masculina dos EUA, Folarin Balogun, escapar da suspensão

O técnico da Inglaterra expressou sua perplexidade com a decisão de permitir que o atacante da seleção dos EUA, Balogun, fosse elegível para a partida das oitavas de final contra a Bélgica. Balogun foi expulso na partida contra a Bósnia-Herzegovina, mas a FIFA tomou a medida incomum de invocar o artigo 27 de seu código disciplinar para adiar a suspensão, permitindo, na prática, que ele jogasse nas próximas fases.

Tuchel expressou sua frustração com a falta de coerência, destacando que as principais autoridades já haviam analisado o incidente. “Acho que, antes de tudo, para ser bem claro, aquilo não foi cartão vermelho”, disse Tuchel sobre Balogun. “Mas o VAR se envolveu e, obviamente, três pessoas do VAR e o árbitro analisaram a jogada e consideraram que era cartão amarelo, então a decisão foi tomada. Quem revoga essa decisão, quando e com base em que? E até onde isso vai agora? Para mim, é simplesmente estranho.”



