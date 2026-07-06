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Thomas Tuchel brinca dizendo que o capitão da Inglaterra, Harry Kane, levaria o recurso contra o cartão vermelho de Jarell Quansah ao presidente Donald Trump, depois de ver o astro da seleção masculina dos EUA, Folarin Balogun, escapar da suspensão
Tuchel perplexo com a decisão sobre Balogun
O técnico da Inglaterra expressou sua perplexidade com a decisão de permitir que o atacante da seleção dos EUA, Balogun, fosse elegível para a partida das oitavas de final contra a Bélgica. Balogun foi expulso na partida contra a Bósnia-Herzegovina, mas a FIFA tomou a medida incomum de invocar o artigo 27 de seu código disciplinar para adiar a suspensão, permitindo, na prática, que ele jogasse nas próximas fases.
Tuchel expressou sua frustração com a falta de coerência, destacando que as principais autoridades já haviam analisado o incidente. “Acho que, antes de tudo, para ser bem claro, aquilo não foi cartão vermelho”, disse Tuchel sobre Balogun. “Mas o VAR se envolveu e, obviamente, três pessoas do VAR e o árbitro analisaram a jogada e consideraram que era cartão amarelo, então a decisão foi tomada. Quem revoga essa decisão, quando e com base em que? E até onde isso vai agora? Para mim, é simplesmente estranho.”
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A ligação com Trump
A polêmica tomou um rumo político após relatos de que Donald Trump teria entrado em contato pessoalmente com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, para analisar a situação de Balogun. Após a vitória da Inglaterra por 3 a 2 sobre o México no Estádio Azteca, Trump usou o Truth Social para elogiar Harry Kane como um “ÓTIMO jogador”, o que levou a perguntas a Tuchel sobre se seu capitão deveria usar essa influência para ajudar o companheiro de equipe Quansah.
O zagueiro do Leverkusen foi expulso durante a dramática vitória sobre o México e, quando questionado se Kane poderia pressionar o presidente dos EUA para uma intervenção semelhante, Tuchel brincou: “Talvez, esse seja um bom ponto de partida.”
Dúvidas sobre a consistência e o VAR
O técnico da Inglaterra está particularmente preocupado com a questão de onde será traçado o limite caso as equipes comecem a contestar todas as decisões com as quais discordam. “Queremos apenas que haja coerência nas decisões”, explicou Tuchel. “Então, o nosso cartão amarelo logo no primeiro minuto contra Declan Rice... Agora podemos debater isso sem fim. Acho que não foi cartão amarelo. Vamos ter isso de volta? A França vai ter de volta o cartão amarelo dado a [Michael] Olise [contra o Paraguai], que não era cartão amarelo?
“Onde isso vai parar? Não conheço as regras. Não sou a pessoa certa para responder a isso. Vou esperar para ver o que vai acontecer. Onde traçar o limite é a pergunta que faço. Não tenho resposta para isso. Onde isso vai parar agora? Recorremos se um cartão amarelo não for um cartão amarelo? Achamos que não é um cartão vermelho ou quem é que acha isso? Onde isso começa e onde termina?”
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A Inglaterra terá que lidar com a ausência de Quansah
Enquanto a seleção masculina de futebol dos EUA se prepara para receber Balogun de volta ao time, a Inglaterra precisa se preparar para seu próximo desafio sem Quansah, a menos que ocorra uma intervenção igualmente milagrosa. A Federação Real Belga de Futebol já descreveu a notícia sobre Balogun como “surpreendente”, e os efeitos em cadeia estão sendo sentidos em todos os campos de treinamento do torneio.
Apesar das distrações fora de campo e da expulsão de Quansah, a vitória da Inglaterra por 3 a 2 sobre o México garantiu sua classificação no torneio. Por enquanto, os Três Leões precisam se concentrar em campo, mesmo que seu técnico não consiga evitar fazer piadas sobre as bizarras reviravoltas políticas que esta Copa do Mundo está apresentando.
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