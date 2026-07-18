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England Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

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Thomas Tuchel afirmou que o tratamento dado a Kobbie Mainoo é “totalmente injusto”, depois que o técnico da Inglaterra criticou o meio-campista do Manchester United

Inglaterra
Copa do Mundo
T. Tuchel
N. Warnock

Neil Warnock acusou Thomas Tuchel de ter ultrapassado os limites ao lidar com Kobbie Mainoo na Copa do Mundo, classificando as críticas públicas do técnico da Inglaterra ao meio-campista do Manchester United como “totalmente injustas” antes da disputa pelo terceiro lugar contra a França, no sábado.

  • Warnock critica duramente as críticas públicas de Tuchel

    O ex-técnico da Premier League, Warnock, criticou Tuchel pela forma como lidou com Mainoo, depois que o meio-campista do Manchester United não chegou a jogar nem um minuto na Copa do Mundo de 2026. Os Three Lions se preparam para enfrentar a França na disputa pelo terceiro lugar em Miami, após a dolorosa derrota nas semifinais para a Argentina, e a falta de participação de Mainoo tornou-se um dos principais assuntos em pauta.

    “Ele comentou que seu treino não está muito bom. Você não diz isso para a imprensa”, afirmou Warnock no programa Weekend Sports Breakfast, da talkSPORT. “Você fala com o jogador. Coloca o braço em volta dele e diz: ‘Olha, você não está treinando muito bem, filho. Você consegue melhorar seu desempenho?’ É totalmente injusto. Coisas assim deveriam ficar restritas ao grupo.”

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dúvidas táticas sobre a ausência de Mainoo

    Warnock argumentou que o perfil técnico único de Mainoo era exatamente o que faltou à Inglaterra durante sua agonizante derrota por 2 a 1 nas semifinais contra a Argentina, em Atlanta. Em vez de recorrer ao astro de 21 anos do United para trazer mais serenidade, Tuchel montou um bloco ultradefensivo que acabou cedendo sob intensa pressão.

    “Ele era o tipo de jogador de que vocês precisavam naqueles últimos 25 minutos, porque tem resistência, consegue segurar a bola e sabe avançar com ela”, disse Warnock.

  • Mainoo foi preterido, apesar de ter sido incluído de surpresa na convocação

    A convocação de Mainoo para a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 foi, de certa forma, uma surpresa, já que ele foi escolhido em detrimento de Adam Wharton, do Crystal Palace, e do meio-campista James Garner, do Everton. Apesar desse voto de confiança de Tuchel na fase de seleção do elenco, ele ainda não entrou em campo no torneio, o que aumenta ainda mais o mistério em torno de sua situação rumo à partida final na América do Norte.

    Warnock passou a questionar a lógica por trás de qualquer decisão que Tuchel venha a tomar sobre a participação de Mainoo. “Será que ele vai escalá-lo agora, e então ele faz uma partida fantástica e deixa Tuchel parecendo um tolo? Ou será que ele simplesmente nem se dá ao trabalho de escalá-lo, com medo de que ele faça uma boa partida?”, perguntou ele. “Não acho que ele vá escalá-lo, mas, olha só, ele deveria fazê-lo agora. Ele deveria dar uma chance a todos, não é mesmo?”

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  • imago-sport-1073841518.jpgPro Sports Images

    Foster alerta para uma divisão no vestiário

    Ecoando essa frustração, o ex-goleiro da seleção inglesa, Ben Foster, sugeriu que a omissão total de Mainoo da próxima partida pela medalha de bronze contra a França indicaria um ambiente tóxico nos bastidores.

    Em entrevista à talkSPORT, Foster alertou que continuar deixando o jovem de fora revelaria um problema inegável. “O problema vai surgir se ele não o escalar”, afirmou Foster. “Se ele definitivamente não o escalar para essa partida, significa que houve uma grande ruptura ou um problema grave.”

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