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Thomas Tuchel afirmou que o tratamento dado a Kobbie Mainoo é “totalmente injusto”, depois que o técnico da Inglaterra criticou o meio-campista do Manchester United
Warnock critica duramente as críticas públicas de Tuchel
O ex-técnico da Premier League, Warnock, criticou Tuchel pela forma como lidou com Mainoo, depois que o meio-campista do Manchester United não chegou a jogar nem um minuto na Copa do Mundo de 2026. Os Three Lions se preparam para enfrentar a França na disputa pelo terceiro lugar em Miami, após a dolorosa derrota nas semifinais para a Argentina, e a falta de participação de Mainoo tornou-se um dos principais assuntos em pauta.
“Ele comentou que seu treino não está muito bom. Você não diz isso para a imprensa”, afirmou Warnock no programa Weekend Sports Breakfast, da talkSPORT. “Você fala com o jogador. Coloca o braço em volta dele e diz: ‘Olha, você não está treinando muito bem, filho. Você consegue melhorar seu desempenho?’ É totalmente injusto. Coisas assim deveriam ficar restritas ao grupo.”
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Dúvidas táticas sobre a ausência de Mainoo
Warnock argumentou que o perfil técnico único de Mainoo era exatamente o que faltou à Inglaterra durante sua agonizante derrota por 2 a 1 nas semifinais contra a Argentina, em Atlanta. Em vez de recorrer ao astro de 21 anos do United para trazer mais serenidade, Tuchel montou um bloco ultradefensivo que acabou cedendo sob intensa pressão.
“Ele era o tipo de jogador de que vocês precisavam naqueles últimos 25 minutos, porque tem resistência, consegue segurar a bola e sabe avançar com ela”, disse Warnock.
Mainoo foi preterido, apesar de ter sido incluído de surpresa na convocação
A convocação de Mainoo para a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 foi, de certa forma, uma surpresa, já que ele foi escolhido em detrimento de Adam Wharton, do Crystal Palace, e do meio-campista James Garner, do Everton. Apesar desse voto de confiança de Tuchel na fase de seleção do elenco, ele ainda não entrou em campo no torneio, o que aumenta ainda mais o mistério em torno de sua situação rumo à partida final na América do Norte.
Warnock passou a questionar a lógica por trás de qualquer decisão que Tuchel venha a tomar sobre a participação de Mainoo. “Será que ele vai escalá-lo agora, e então ele faz uma partida fantástica e deixa Tuchel parecendo um tolo? Ou será que ele simplesmente nem se dá ao trabalho de escalá-lo, com medo de que ele faça uma boa partida?”, perguntou ele. “Não acho que ele vá escalá-lo, mas, olha só, ele deveria fazê-lo agora. Ele deveria dar uma chance a todos, não é mesmo?”
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Foster alerta para uma divisão no vestiário
Ecoando essa frustração, o ex-goleiro da seleção inglesa, Ben Foster, sugeriu que a omissão total de Mainoo da próxima partida pela medalha de bronze contra a França indicaria um ambiente tóxico nos bastidores.
Em entrevista à talkSPORT, Foster alertou que continuar deixando o jovem de fora revelaria um problema inegável. “O problema vai surgir se ele não o escalar”, afirmou Foster. “Se ele definitivamente não o escalar para essa partida, significa que houve uma grande ruptura ou um problema grave.”
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