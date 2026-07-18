O ex-técnico da Premier League, Warnock, criticou Tuchel pela forma como lidou com Mainoo, depois que o meio-campista do Manchester United não chegou a jogar nem um minuto na Copa do Mundo de 2026. Os Three Lions se preparam para enfrentar a França na disputa pelo terceiro lugar em Miami, após a dolorosa derrota nas semifinais para a Argentina, e a falta de participação de Mainoo tornou-se um dos principais assuntos em pauta.

“Ele comentou que seu treino não está muito bom. Você não diz isso para a imprensa”, afirmou Warnock no programa Weekend Sports Breakfast, da talkSPORT. “Você fala com o jogador. Coloca o braço em volta dele e diz: ‘Olha, você não está treinando muito bem, filho. Você consegue melhorar seu desempenho?’ É totalmente injusto. Coisas assim deveriam ficar restritas ao grupo.”