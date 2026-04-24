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Thomas Tuchel afirmou que Morgan Gibbs-White, um “jogador completo no meio-campo”, “merece uma vaga” na seleção inglesa para a Copa do Mundo, enquanto a estrela do Nottingham Forest disputa uma vaga com Phil Foden e companhia
O craque do Forest está em grande forma
Gibbs-White voltou a ser uma opção para a seleção inglesa após marcar um hat-trick decisivo contra o Burnley, elevando seu total para oito gols nas últimas 13 partidas. Apesar de ter sido preterido por Tuchel nos recentes amistosos contra o Uruguai e o Japão, o meio-campista é o artilheiro da Premier League desde março, com seis gols. O jogador de 26 anos tem agora um último mês para convencer a comissão técnica antes do prazo final para a apresentação da lista de convocados, em 30 de maio.
- AFP
Sellars apoia seu ex-protegido
O ex-diretor técnico do Wolverhampton, Scott Sellars, que acompanhou a evolução de Gibbs-White desde a adolescência até se tornar titular na Premier League, acredita que a versatilidade e a mentalidade do meio-campista estão à altura das opções de elite atualmente à disposição de Tuchel. Sellars destacou a capacidade única do jogador de influenciar partidas acirradas e se mostrou surpreso com sua recente exclusão da seleção nacional.
Ao discutir por que o craque do Forest merece uma vaga no avião para a Copa do Mundo neste verão, Sellars disse à BBC Sport: “Sempre achei que ele jogaria pela Inglaterra e, nas categorias de base, ele se equiparava aos melhores. Trabalhei com Phil Foden no City, então conhecia o nível dele e sempre achei que Morgan estivesse nesse patamar.
“Sua mentalidade e sua atitude significariam que ele teria oportunidades de jogar no mais alto nível. Tudo o que ele fez em sua carreira não foi nenhuma surpresa. Sua atitude foi a primeira coisa que vi quando ele tinha cerca de 15 anos, apenas seu entusiasmo e como ele se movimentava em campo e queria receber a bola. Então, quando recebia a bola, ele fazia algo.”
A forma torna a exclusão uma surpresa
Embora Gibbs-White tenha disputado apenas seis partidas pela seleção desde sua estreia em 2024, Sellars argumenta que seu atual momento de gols o torna uma opção mais “completa” do que vários de seus colegas. Ele insiste que, no ambiente de alta pressão de uma Copa do Mundo, contar com um jogador com a qualidade de finalização e a abordagem entusiasmada de Gibbs-White pode fazer a diferença nas fases eliminatórias.
Ao falar sobre a recente produtividade do meio-campista e sua preparação para o cenário internacional, Sellars acrescentou: “Quando ele jogou pela Inglaterra, suas atuações foram de alta qualidade. Ele está marcando gols e, em jogos de nível de Copa do Mundo, que podem ser tão disputados, são os jogadores com essa qualidade de finalização que podem garantir a vitória.
“Estou surpreso que ele não tenha sido convocado para a lista de 35 jogadores. Se considerarmos a forma atual, fico ainda mais surpreso. Ele provavelmente é mais um meio-campista completo do que um camisa 10. Se outros jogadores não estiverem em boa forma, ou se houver uma ou duas lesões — o que sempre pode acontecer —, então acho que ele certamente merece uma vaga na seleção.”
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Contagem regressiva final para a estreia contra a Croácia
Faltando apenas 54 dias para a estreia da Inglaterra na Copa do Mundo contra a Croácia, em Dallas, Gibbs-White precisa manter sua sequência de gols para abalar a hierarquia estabelecida por Tuchel. A próxima viagem do Forest a Sunderland oferece mais uma oportunidade para o meio-campista provar que é capaz de liderar uma equipe sob intensa pressão, enquanto luta pela permanência na primeira divisão. Tendo ficado de fora da pausa internacional de março, quando a Inglaterra enfrentou dificuldades contra o Japão e o Uruguai, o meia-atacante pretende provar que é a solução para as necessidades criativas dos Três Leões.