Thomas Tuchel afirmou que Morgan Gibbs-White, um “jogador completo no meio-campo”, “merece uma vaga” na seleção inglesa para a Copa do Mundo, enquanto a estrela do Nottingham Forest disputa uma vaga com Phil Foden e companhia

O ex-diretor técnico do Wolverhampton, Scott Sellars, que acompanhou a evolução de Gibbs-White desde a adolescência até se tornar titular na Premier League, acredita que a versatilidade e a mentalidade do meio-campista estão à altura das opções de elite atualmente à disposição de Tuchel. Sellars destacou a capacidade única do jogador de influenciar partidas acirradas e se mostrou surpreso com sua recente exclusão da seleção nacional.

Ao discutir por que o craque do Forest merece uma vaga no avião para a Copa do Mundo neste verão, Sellars disse à BBC Sport: “Sempre achei que ele jogaria pela Inglaterra e, nas categorias de base, ele se equiparava aos melhores. Trabalhei com Phil Foden no City, então conhecia o nível dele e sempre achei que Morgan estivesse nesse patamar.

“Sua mentalidade e sua atitude significariam que ele teria oportunidades de jogar no mais alto nível. Tudo o que ele fez em sua carreira não foi nenhuma surpresa. Sua atitude foi a primeira coisa que vi quando ele tinha cerca de 15 anos, apenas seu entusiasmo e como ele se movimentava em campo e queria receber a bola. Então, quando recebia a bola, ele fazia algo.”







