Thomas Tuchel afirma que Ben White “precisa esclarecer as coisas” com seus companheiros da seleção inglesa após um longo período de afastamento voluntário

A última pausa para jogos internacionais antes da Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá inclui amistosos contra o Uruguai e o Japão, oferecendo uma oportunidade crucial para o retorno de White. Tuchel observou que o zagueiro, capaz de atuar tanto na lateral direita quanto na zaga, não hesitou nem por um segundo quando a oportunidade surgiu após a lesão de última hora de Quansah.

O técnico alemão explicou: “Quando a chance surgiu para ele, a reação veio em questão de segundos, foi muito eufórica e muito positiva, e ele ficou emocionado com isso, o que me mostra que ele realmente leva a sério. A maneira como ele se comporta e tem treinado no estágio tem sido muito boa e demonstra sua qualidade.”