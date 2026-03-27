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Thomas Tuchel afirma que Ben White “precisa esclarecer as coisas” com seus companheiros da seleção inglesa após um longo período de afastamento voluntário
Um caminho para a redenção
A carreira internacional de White está paralisada desde que ele deixou o centro de treinamento da Inglaterra no Catar para a Copa do Mundo por “motivos pessoais”, após um suposto desentendimento com o ex-assistente técnico Steve Holland. O jogador de 28 anos, posteriormente, se colocou indisponível para convocação durante o restante do mandato de Gareth Southgate. No entanto, após quatro partidas pela seleção e anos afastado dos gramados, o versátil zagueiro expressou um desejo “desesperado” de retornar quando abordado por Tuchel. Sua inclusão na atual convocação de 35 jogadores ocorre no momento em que o técnico alemão busca avaliar suas opções defensivas antes de um grande torneio no verão.
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Conciliando as fileiras
Tuchel priorizou a reconciliação de todo o elenco como base para a reintegração bem-sucedida de White na seleção inglesa. Ele explicou: “Acho que todos merecem uma segunda chance. Não sei exatamente o que aconteceu. Não estava 100% interessado nisso, pois queria virar uma nova página. Quando perguntei ao Ben se ele estaria pronto para jogar por mim e pela Inglaterra, ele respondeu imediatamente, e sem hesitar, que adoraria isso e que estava ansioso para voltar. Acho que é necessário que ele esclareça as coisas com os companheiros de equipe e acredito que ele o fará quando os jogadores que estiveram com ele na Copa do Mundo retornarem.”
Retorno eufórico e flexibilidade tática
A última pausa para jogos internacionais antes da Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá inclui amistosos contra o Uruguai e o Japão, oferecendo uma oportunidade crucial para o retorno de White. Tuchel observou que o zagueiro, capaz de atuar tanto na lateral direita quanto na zaga, não hesitou nem por um segundo quando a oportunidade surgiu após a lesão de última hora de Quansah.
O técnico alemão explicou: “Quando a chance surgiu para ele, a reação veio em questão de segundos, foi muito eufórica e muito positiva, e ele ficou emocionado com isso, o que me mostra que ele realmente leva a sério. A maneira como ele se comporta e tem treinado no estágio tem sido muito boa e demonstra sua qualidade.”
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O acampamento dividido e a seleção final
Para lidar com uma agenda exaustiva, Tuchel implementou um “campo dividido” com 35 jogadores, no qual grupos separados atuarão nas duas partidas para garantir que nenhum jogador fique na reserva. Esse sistema único coloca pressão imediata sobre White para que ele se destaque contra o Uruguai antes que uma nova leva de estrelas da seleção principal chegue para a audição final contra o Japão. Com a convocação definitiva para a Copa do Mundo prevista para maio, o desempenho de White durante esta janela determinará se ele vencerá a disputa direta com Tino Livramento e Djed Spence por uma vaga definitiva no avião.