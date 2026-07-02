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Thomas Tuchel afirma que a Inglaterra tinha uma “dívida de karma” pelo gol da “Mão de Deus” de Diego Maradona, antes do confronto contra o México no Estádio Azteca
Em busca da justiça cármica no México
Segundo o The Athletic, Tuchel acredita que a Inglaterra merece um pouco de sorte quando voltar ao Estádio Azteca para enfrentar o México nas oitavas de final da Copa do Mundo, no domingo. O local é repleto de história para a Inglaterra, já que foi palco das quartas de final de 1986, quando Maradona marcou seu famoso gol da “Mão de Deus”, ajudando a Argentina a garantir a vitória por 2 a 1.
Antes dessa partida decisiva da fase eliminatória, Tuchel insiste que a lembrança persistente daquele momento polêmico servirá de motivação para seus jogadores. “Isso vai nos recompensar”, disse Tuchel. “Vamos nos vingar. É o karma. O karma vai se voltar a nosso favor. Vamos dar a volta por cima.”
- AFP
Fazendo as pazes com o local icônico
Tuchel tinha apenas 13 anos durante a Copa do Mundo de 1986, mas as lembranças permanecem vívidas. Ao refletir sobre Maradona, Tuchel observou: “Dois gols contra a Inglaterra: um em que ele driblou e outro que hoje em dia nunca seria validado”. Com imagens de Gary Lineker e Peter Shilton decorando o St George’s Park, o técnico quer que seu time reescreva a história.
Ele acrescentou: “Este é um grande momento para fazer as pazes com o estádio e dar a volta por cima.” No entanto, Tuchel reconheceu o desafio de enfrentar os co-anfitriões: “É um estádio icônico. É uma partida icônica jogar contra o México no México. Será contra o país inteiro, com a energia de todo o estádio no território deles.”
Preocupação com a forma física de Rice
Além do peso histórico, a Inglaterra enfrenta problemas urgentes de condição física após a vitória sobre a República Democrática do Congo nas oitavas de final, na quarta-feira. A equipe escapou por pouco de uma eliminação precoce após sofrer um gol aos sete minutos, contando com Harry Kane para marcar dois gols no final da partida e garantir a classificação. Tuchel confirmou que Declan Rice jogou mesmo com dores na vitória por 2 a 1. “Perguntei a ele, e ele disse: ‘Posso fazer isso pela equipe, mas estou com uma dor terrível’”, explicou Tuchel.
“Quando Declan diz que está com uma dor terrível, você sabe que ele não aguenta mais. Ele ficou grato por termos tirado ele de campo, mas disse depois do jogo que não é nada grave. Não há lesão, acho que ele vai se recuperar. É mais uma dor neuropática.”
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Preparando-se para o teste definitivo
A Inglaterra tem uma tarefa gigantesca pela frente ao pisar no sagrado gramado do Azteca neste domingo. Tuchel precisa definir sua escalação inicial enquanto acompanha o desempenho de suas principais jogadoras. A equipe chegará ao México uma noite antes para se adaptar à altitude extenuante de 2.200 metros. Superar essa barreira física e uma torcida hostil exigirá concentração máxima se a Inglaterra quiser garantir uma vaga nas quartas de final contra o Brasil ou a Noruega.