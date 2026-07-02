Segundo o The Athletic, Tuchel acredita que a Inglaterra merece um pouco de sorte quando voltar ao Estádio Azteca para enfrentar o México nas oitavas de final da Copa do Mundo, no domingo. O local é repleto de história para a Inglaterra, já que foi palco das quartas de final de 1986, quando Maradona marcou seu famoso gol da “Mão de Deus”, ajudando a Argentina a garantir a vitória por 2 a 1.

Antes dessa partida decisiva da fase eliminatória, Tuchel insiste que a lembrança persistente daquele momento polêmico servirá de motivação para seus jogadores. “Isso vai nos recompensar”, disse Tuchel. “Vamos nos vingar. É o karma. O karma vai se voltar a nosso favor. Vamos dar a volta por cima.”