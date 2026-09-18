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Thomas Tuchel admite tratamento injusto com Trent Alexander-Arnold após dar ao astro do Real Madrid um retorno à seleção da Inglaterra
Tuchel admite tratamento injusto
Tuchel admitiu que deixar Alexander-Arnold fora das convocações recentes da Inglaterra pode não ter sido completamente justo com o defensor. Em entrevista à BBC Radio 5 Live, Tuchel explicou a lógica por trás de ter deixado Alexander-Arnold fora de seus planos, o que culminou com o defensor ficando fora da Copa do Mundo.
Antes desta janela internacional, Alexander-Arnold havia feito apenas uma entrada como substituto, de 26 minutos, contra Andorra desde que Tuchel assumiu o comando em outubro de 2024. Apesar da ausência prolongada, Tuchel defendeu suas escolhas, citando o momento da seleção. Tuchel disse: "Foi sempre justo? Talvez não da minha parte. Mas, se você se lembra, o próximo período de treinos foi em setembro."
Confiando no elenco consolidado
Tuchel ainda justificou suas decisões anteriores ao enfatizar sua confiança nos jogadores que haviam conduzido a equipe com sucesso nos períodos anteriores de treinos. Alexander-Arnold fez três partidas como titular pelo Real Madrid sob o comando de Jose Mourinho nesta temporada, e sua forma no cenário doméstico acabou forçando seu retorno ao grupo da seleção.
No entanto, Tuchel insistiu que suas convocações anteriores foram baseadas em evidências e no momento vivido pela equipe. Ele acrescentou: "De repente, estávamos voando e mantivemos o mesmo elenco em outubro, e isso foi o fim para ele. Nunca houve uma chance de ele voltar, fosse isso [justo] ou não. Eu apenas confiei nos caras que estavam no grupo."
Exigindo os mais altos padrões
Tuchel deixou claro que uma convocação é um privilégio que exige imensa dedicação, enviando um recado para todo o elenco antes dos próximos compromissos pela Liga das Nações. Tuchel espera comprometimento total de todos, incluindo os jogadores que estão voltando, em vez de se apoiarem em conquistas passadas.
Tuchel explicou: "Você não vem para relaxar. Você não vem para descansar. Você vem para render, e é difícil render pela Inglaterra, e os caras que estão rendendo agora têm a nossa confiança. E dos caras que chegam agora ao grupo, exigimos o máximo deles. Isso inclui Trent, mas não é exclusivamente para ele. É para todos que vêm para os nossos períodos de treinos."
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O que vem a seguir para a Inglaterra?
Alexander-Arnold agora tentará provar seu valor nos treinamentos e garantir uma vaga entre os titulares nos próximos jogos da Liga das Nações da Uefa. A Inglaterra terá um teste difícil contra a campeã mundial Espanha no sábado, antes de viajar para a Tchéquia. Alexander-Arnold precisa mostrar rapidamente que consegue repetir sua forma em nível de clubes no cenário internacional para retomar seu lugar permanente sob o comando de Tuchel.
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