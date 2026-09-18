Thomas Tuchel admite tratamento injusto com Trent Alexander-Arnold após dar ao astro do Real Madrid um retorno à seleção da Inglaterra

Tuchel admitiu que deixar Alexander-Arnold fora das convocações recentes da Inglaterra pode não ter sido completamente justo com o defensor. Em entrevista à BBC Radio 5 Live, Tuchel explicou a lógica por trás de ter deixado Alexander-Arnold fora de seus planos, o que culminou com o defensor ficando fora da Copa do Mundo.

Antes desta janela internacional, Alexander-Arnold havia feito apenas uma entrada como substituto, de 26 minutos, contra Andorra desde que Tuchel assumiu o comando em outubro de 2024. Apesar da ausência prolongada, Tuchel defendeu suas escolhas, citando o momento da seleção. Tuchel disse: "Foi sempre justo? Talvez não da minha parte. Mas, se você se lembra, o próximo período de treinos foi em setembro."