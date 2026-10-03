Box to Box Pictures
Traduzido por
Thomas Tuchel admite "simpatia" por Raheem Sterling enquanto a carreira do ex-astro da Inglaterra entra em uma "espiral descendente"
Sterling se declara culpado das acusações de direção
Sterling recentemente se declarou culpado por direção perigosa, posse de óxido nitroso e por não fornecer uma amostra. O jogador de 31 anos bateu sua Lamborghini contra um portão de metal após um incidente na M25 e na M3, em maio. A polícia posteriormente encontrou seis cilindros de óxido nitroso em seu veículo danificado, enquanto imagens de câmera corporal mostraram o ponta tentando movê-los para o banco traseiro.
Após enorme escrutínio público, o ex-atacante de Manchester City e Arsenal publicou uma mensagem enigmática no Instagram, dizendo simplesmente: "Progresso acima da perfeição." O advogado de Sterling observou que o jogador tomou voluntariamente medidas para lidar com dificuldades pessoais, embora atualmente esteja proibido de dirigir enquanto aguarda a sentença.
- Action Plus
Tuchel expressa simpatia pela espiral descendente
Tuchel, que contratou Sterling para o Chelsea em 2022, refletiu sobre a queda dramática de rendimento do ponta. O atual técnico da Inglaterra admitiu que seu ex-jogador tem encontrado enorme dificuldade para reencontrar a forma devastadora que marcou sua passagem pelo Manchester City sob o comando de Pep Guardiola.
"Tenho muita simpatia por ele e sinto que ele tem lutado desde que deixou o Man City, quando estava no auge da carreira", disse Tuchel. "Eu lutei por essa transferência, e ele nunca conseguiu provar a importância que normalmente tinha. Foi um grande passo para ele naquele momento."
O treinador alemão também expressou tristeza pelos problemas de Sterling fora de campo, destacando sua forte personalidade. "É triste ver alguém passando por dificuldades, porque ele era um pai dedicado para seus filhos e um homem de família, uma pessoa agradável de se ter por perto. Só parece que ele está passando por um período difícil", acrescentou. "Não tenho certeza de quanto disso é culpa dele, às vezes você simplesmente entra em uma espiral estranha na vida, uma espiral descendente. Meus pensamentos estão com ele, claro, a crença é sempre de que ele pode dar a volta por cima e eu lhe desejo o melhor."
O rápido declínio de um grande da Premier League
A situação atual de Sterling contrasta fortemente com os tempos em que ele era um dos principais talentos da Premier League. Quatro vezes campeão da liga, ele dominou o futebol inglês durante uma passagem de sete anos de muito sucesso no Etihad Stadium. No entanto, a trajetória de sua carreira despencou desde que deixou Manchester.
Passagens decepcionantes por Chelsea e Arsenal acabaram levando a uma rescisão contratual em comum acordo em Stamford Bridge, em janeiro de 2026. Uma mudança posterior para a Holanda, com o Feyenoord, rendeu zero participações em gols em oito partidas, deixando-o sem clube.
A busca do internacional inglês, com 82 jogos pela seleção, por um novo time tem se mostrado incrivelmente difícil. Relatos recentes indicam que o Le Havre, que luta na Ligue 1, junto de outro clube francês não identificado, rejeitou a chance de contratar o ponta depois de decidir que já estava bem servido nos setores ofensivos.
- AFP
Sentença judicial se aproxima enquanto a busca por um clube empaca
Sterling voltará ao tribunal em 25 de novembro para descobrir sua punição, com o caso oficialmente adiado para permitir a elaboração de relatórios pré-sentença. Até que essa questão legal seja resolvida, sua ilustre carreira no futebol segue completamente em suspenso.
Atualmente se mantendo ativo ao trabalhar em sua própria RS7 Academy, o jogador de 31 anos enfrenta uma batalha difícil para convencer um clube profissional a apostar nele. Encontrar um clube disposto a oferecer um caminho de volta ao futebol provavelmente dependerá inteiramente do resultado de sua sentença iminente.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.