Tuchel, que contratou Sterling para o Chelsea em 2022, refletiu sobre a queda dramática de rendimento do ponta. O atual técnico da Inglaterra admitiu que seu ex-jogador tem encontrado enorme dificuldade para reencontrar a forma devastadora que marcou sua passagem pelo Manchester City sob o comando de Pep Guardiola.

"Tenho muita simpatia por ele e sinto que ele tem lutado desde que deixou o Man City, quando estava no auge da carreira", disse Tuchel. "Eu lutei por essa transferência, e ele nunca conseguiu provar a importância que normalmente tinha. Foi um grande passo para ele naquele momento."

O treinador alemão também expressou tristeza pelos problemas de Sterling fora de campo, destacando sua forte personalidade. "É triste ver alguém passando por dificuldades, porque ele era um pai dedicado para seus filhos e um homem de família, uma pessoa agradável de se ter por perto. Só parece que ele está passando por um período difícil", acrescentou. "Não tenho certeza de quanto disso é culpa dele, às vezes você simplesmente entra em uma espiral estranha na vida, uma espiral descendente. Meus pensamentos estão com ele, claro, a crença é sempre de que ele pode dar a volta por cima e eu lhe desejo o melhor."



