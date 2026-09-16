Craig Mercer
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Thomas Tuchel admite que se arrepende de não ter comido a grama do Azteca após a famosa vitória da Inglaterra na Copa do Mundo com 10 jogadores
Revelada confissão incomum sobre o gramado
Uma heroica vitória por 3 a 2 no mata-mata com dez homens contra os coanfitriões do torneio, na Cidade do México, deixou o técnico completamente fascinado pela magia da ocasião. Tomado pelo puro delírio de conduzir sua equipe por um teste tão monumental fora de casa, ele sentiu uma vontade avassaladora de preservar a euforia da forma mais incomum possível. Ao relembrar uma mensagem de texto enviada a um amigo pouco depois do apito final, Tuchel admitiu: "Mandei mensagem para um amigo depois da partida e escrevi apenas: 'Me arrependo de não ter comido um pouco de grama depois do jogo para manter algo disso no meu corpo para sempre.' Essa era a sensação. Aquele foi o momento."
- Latin Sport Images
Lesão de Henderson destaca união
Aquela atmosfera inebriante também revelou um espírito coletivo extraordinário, que se tornou inegável quando Jordan Henderson sofreu uma fratura no braço ao cair sobre uma placa de publicidade durante as comemorações pós-jogo.
Em entrevista oficial à FA com Daniel Sturridge, o técnico explicou: "Este jogo teve muito daquilo que você poderia desejar. Se alguém precisasse de alguma prova do que isso significava para esses jogadores e de como eles estavam uns com os outros, foi no momento em que Jordan caiu e quebrou o braço. Em um segundo, os jogadores estavam ali. Todos os jogadores estavam ali, interrompendo as comemorações, formando um escudo, protegendo Jordan, sem sair de perto, em total empatia. Foi simplesmente muito especial."
União coletiva alimenta a ambição
A camaradagem inquebrável forjada naquela noite agora lançou as bases para o futuro, servindo como um alicerce inestimável rumo à Euro 2028.
Ao abordar essa cultura em evolução no vestiário, ele acrescentou: "Isso criou um vínculo enorme com esses jogadores. Parece que eles são meus jogadores agora. Essa é a beleza disso. Você tem sucesso e tem momentos dolorosos juntos, mas passa muito tempo junto e então cria um vínculo natural. Então estou feliz em vê-los. Estou feliz em desafiá-los, feliz em pressioná-los, e muito orgulhoso de fazer parte disso."
Canalizando esse espírito de união para o próximo ciclo, o treinador insistiu: "Estou muito animado. Acho que demos mais um passo e acho que chegamos lá. É muito difícil se preparar para uma Copa do Mundo nos EUA, mas acho que é possível se preparar para uma Euro e nós nos preparamos na primeira divisão da Liga das Nações.
"O objetivo é ter mais 10 partidas. Tivemos 10 partidas nos EUA, oito vitórias, um empate, uma derrota dolorosa. Isso é algo sobre o qual podemos construir. Todos nós temos o direito de manter a cabeça erguida e seguir com coragem e positividade para os próximos desafios. Temos quatro jogos da Liga das Nações pela frente, e é aí que está o foco."
- ZUMA Press Wire
Calendário continental desgastante se aproxima
A Inglaterra volta à ação competitiva no fim deste mês quando recebe a campeã mundial Espanha na Liga das Nações. Uma viagem difícil à Croácia e um confronto duplo de ida e volta contra a Tchéquia já aparecem no horizonte. Tuchel anunciará sua mais recente convocação na sexta-feira, enquanto os preparativos se intensificam para essa exigente sequência de partidas.
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