A camaradagem inquebrável forjada naquela noite agora lançou as bases para o futuro, servindo como um alicerce inestimável rumo à Euro 2028.

Ao abordar essa cultura em evolução no vestiário, ele acrescentou: "Isso criou um vínculo enorme com esses jogadores. Parece que eles são meus jogadores agora. Essa é a beleza disso. Você tem sucesso e tem momentos dolorosos juntos, mas passa muito tempo junto e então cria um vínculo natural. Então estou feliz em vê-los. Estou feliz em desafiá-los, feliz em pressioná-los, e muito orgulhoso de fazer parte disso."

Canalizando esse espírito de união para o próximo ciclo, o treinador insistiu: "Estou muito animado. Acho que demos mais um passo e acho que chegamos lá. É muito difícil se preparar para uma Copa do Mundo nos EUA, mas acho que é possível se preparar para uma Euro e nós nos preparamos na primeira divisão da Liga das Nações.

"O objetivo é ter mais 10 partidas. Tivemos 10 partidas nos EUA, oito vitórias, um empate, uma derrota dolorosa. Isso é algo sobre o qual podemos construir. Todos nós temos o direito de manter a cabeça erguida e seguir com coragem e positividade para os próximos desafios. Temos quatro jogos da Liga das Nações pela frente, e é aí que está o foco."