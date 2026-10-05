Thomas Tuchel abre o jogo sobre o desejo "incansável" que move Harry Kane enquanto o capitão da Inglaterra se prepara para um marco histórico

Kane está prestes a garantir seu lugar no panteão dos grandes nomes do futebol inglês quando liderar seu país contra a Tchéquia. Caso o jogador de 33 anos entre em campo no confronto de terça-feira pela Liga das Nações, em Wembley, ele igualará o lendário goleiro Peter Shilton com 125 partidas pela seleção, tornando-se o jogador com mais atuações pela equipe masculina na história da seleção nacional, em empate. É uma conquista impressionante para um jogador que já detém o recorde de mais gols marcados com a camisa da Inglaterra.

O atacante do Bayern de Munique não deu sinais de desaceleração durante a recente pausa internacional, marcando duas vezes na dominante vitória por 7 a 0 sobre a Croácia para levar seu total a 89 gols pela seleção. Essa busca incansável pela excelência não é novidade para o ex-jogador do Tottenham, que deixou o norte de Londres como o maior artilheiro da história do clube, com 280 gols, antes de embarcar em uma aventura repleta de troféus na Bundesliga.

Sua mudança para a Alemanha só serviu para aguçar ainda mais seu faro de gol. Desde que chegou à Allianz Arena em 2023, Kane vem derrubando recordes históricos com facilidade. Em setembro, ele se tornou o jogador mais rápido da história da Bundesliga a alcançar a marca de 100 gols, atingindo o feito em apenas 98 partidas e quebrando um recorde que durava havia 49 anos.