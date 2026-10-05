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Thomas Tuchel abre o jogo sobre o desejo "incansável" que move Harry Kane enquanto o capitão da Inglaterra se prepara para um marco histórico
Perseguindo o fantasma de Peter Shilton
Kane está prestes a garantir seu lugar no panteão dos grandes nomes do futebol inglês quando liderar seu país contra a Tchéquia. Caso o jogador de 33 anos entre em campo no confronto de terça-feira pela Liga das Nações, em Wembley, ele igualará o lendário goleiro Peter Shilton com 125 partidas pela seleção, tornando-se o jogador com mais atuações pela equipe masculina na história da seleção nacional, em empate. É uma conquista impressionante para um jogador que já detém o recorde de mais gols marcados com a camisa da Inglaterra.
O atacante do Bayern de Munique não deu sinais de desaceleração durante a recente pausa internacional, marcando duas vezes na dominante vitória por 7 a 0 sobre a Croácia para levar seu total a 89 gols pela seleção. Essa busca incansável pela excelência não é novidade para o ex-jogador do Tottenham, que deixou o norte de Londres como o maior artilheiro da história do clube, com 280 gols, antes de embarcar em uma aventura repleta de troféus na Bundesliga.
Sua mudança para a Alemanha só serviu para aguçar ainda mais seu faro de gol. Desde que chegou à Allianz Arena em 2023, Kane vem derrubando recordes históricos com facilidade. Em setembro, ele se tornou o jogador mais rápido da história da Bundesliga a alcançar a marca de 100 gols, atingindo o feito em apenas 98 partidas e quebrando um recorde que durava havia 49 anos.
- AFP
O DNA único de um goleador nato
Tuchel acredita que essa obsessão por marcas estatísticas é o que separa os atacantes de elite do restante. Falando antes do confronto crucial em Wembley, o ex-treinador do Chelsea explicou que o brilhantismo de Kane é alimentado por uma veia competitiva autocentrada, essencial para qualquer camisa 9 de nível mundial.
"Acho que todos esses camisas 9 do mundo, não importa em qual liga ou no futebol de base, são feitos de uma forma um pouco diferente", explicou Tuchel. "Eles não fazem isso apenas para que o time deles vença, mas também fazem por eles mesmos, fazem pelos recordes. Quantos eu posso marcar, quantas assistências eu posso dar, quem é o artilheiro da liga, quem eu tenho que ultrapassar, onde está o próximo recorde? Você não vai encontrar nenhum goleador desse calibre que não tenha essas metas individuais traçadas e que o levem ao limite. Então é isso que o move. É assim que Harry é feito."
Operando no mais alto nível
A admiração de Tuchel por seu capitão é evidente, especialmente pela forma como Kane se adaptou às pressões de ser a referência no ataque de um dos maiores clubes da Europa. O técnico alemão destacou que Kane, de alguma forma, encontrou uma nova marcha desde que se transferiu para Munique, aprimorando seu jogo como um todo para além das finalizações. O treinador foi efusivo ao elogiar a fase atual do atacante e seu status no cenário global à medida que a cerimônia da Bola de Ouro se aproxima.
"Não tenho certeza se ainda tenho mais palavras, porque sinto que ele marca o tempo todo, joga de forma fantástica e está na lista final da Bola de Ouro", acrescentou Tuchel. "É simplesmente tudo o que ele faz: ele faz no mais alto nível, e faz isso de forma consecutiva. Desde que assumiu esse papel importante no Bayern de Munique, ele encontrou um novo nível, e é o mais alto nível dentro e fora de campo."
- AFP
Classificação da Nations League
A Inglaterra ocupa atualmente a segunda colocação do Grupo A3 da Liga das Nações, com seis pontos, três atrás da líder Espanha. Uma vitória contra a Tchéquia é essencial para manter o ritmo das campeãs europeias, e Tuchel vai depender muito de sua capitã recordista para dar o impulso necessário. Com Kane totalmente focada tanto na vitória quanto em entrar para os livros de história, Wembley espera mais uma atuação de gala da jogadora que persegue todos os recordes possíveis.
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