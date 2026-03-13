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Thomas Partey nega duas novas acusações de estupro após o ex-meio-campista do Arsenal se declarar inocente em cinco acusações anteriores
Novas acusações contra o meio-campista do Villarreal
O meio-campista de 32 anos foi dispensado de comparecer ao tribunal na sexta-feira, mas foi representado durante o processo judicial que tratou de duas novas acusações de estupro que datam de dezembro de 2020. Essas acusações são distintas das cinco acusações de estupro e agressão sexual apresentadas contra ele no ano passado, envolvendo outras três mulheres.
A promotoria explicou que a última denunciante só se manifestou depois que as acusações iniciais contra o jogador de futebol vieram a público. Apesar da crescente pressão judicial, o ex-jogador do Atlético de Madrid tem mantido consistentemente sua inocência em todas as acusações desde o início da investigação da Polícia Metropolitana.
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A equipe jurídica indica que o réu se declarará inocente
Durante a audiência, o tribunal ouviu as alegações da acusação e da defesa sobre o cronograma do julgamento que se aproxima. O meio-campista foi libertado sob fiança, com condições rigorosas que proíbem o contato com a suposta vítima.
“A denunciante se apresentou depois que notícias sobre outros casos envolvendo o Sr. Partey foram amplamente divulgadas”, disse a promotora Arabella MacDonald ao tribunal. A advogada de defesa Emma Fenn indicou posteriormente que seu cliente “pretende se declarar inocente” de ambas as novas acusações quando o caso chegar à próxima fase.
A crescente complexidade do julgamento
Partey, que se transferiu para o Arsenal por 45 milhões de libras (57 milhões de dólares) em 2020, enfrenta agora uma batalha judicial em várias frentes. Ele já se declarou inocente das cinco acusações anteriores, que datamdo período entre 2021 e 2022. Um julgamento abrangente sobre essas alegações específicas está atualmente marcado para ocorrer no Tribunal da Coroa de Southwark em novembro deste ano.
No entanto, as condições da fiança de Partey não o impedem de jogar futebol profissional. Ele está proibido de entrar em contato com qualquer um dos queixosos e deve notificar a polícia sobre qualquer viagem internacional 24 horas antes da partida.
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Compartilhando o foco dentro e fora do campo
O processo judicial será retomado no dia 10 de abril, em uma audiência no Tribunal da Coroa, que servirá como etapa final antes do julgamento principal, previsto para o outono. Apesar da situação atual na Inglaterra, Partey continua jogando pelo Villarreal, que disputa a parte de cima da tabela da liga espanhola.
O Villarreal ocupa atualmente a quarta posição na tabela, com 54 pontos em 27 partidas, empatado com o terceiro colocado, o Atlético de Madrid. O time viaja agora para Mendizorroza para enfrentar o Alavés.
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