Thomas Partey nega duas novas acusações de estupro após o ex-meio-campista do Arsenal se declarar inocente em cinco acusações anteriores

O meio-campista de 32 anos foi dispensado de comparecer ao tribunal na sexta-feira, mas foi representado durante o processo judicial que tratou de duas novas acusações de estupro que datam de dezembro de 2020. Essas acusações são distintas das cinco acusações de estupro e agressão sexual apresentadas contra ele no ano passado, envolvendo outras três mulheres.

A promotoria explicou que a última denunciante só se manifestou depois que as acusações iniciais contra o jogador de futebol vieram a público. Apesar da crescente pressão judicial, o ex-jogador do Atlético de Madrid tem mantido consistentemente sua inocência em todas as acusações desde o início da investigação da Polícia Metropolitana.