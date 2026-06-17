Partey ficará oficialmente sem clube no final deste mês, já que o Villarreal não pretende renovar seu contrato por mais uma temporada. De acordo com uma reportagem do The Athletic e do Sport, o time espanhol decidiu não exercer a opção de prorrogar sua permanência por mais 12 meses.

O meio-campista assinou inicialmente um contrato de um ano com o clube no verão de 2025, após deixar o Arsenal. Durante sua única temporada na Espanha, ele disputou 32 partidas em todas as competições, ajudando o Villarreal a garantir o terceiro lugar na La Liga. No entanto, seu futuro agora está em outro lugar, já que o clube se prepara para seguir em frente sem ele no elenco.