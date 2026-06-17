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Thomas Partey começa a procurar um novo clube, enquanto o Villarreal toma uma decisão sobre o ex-meio-campista do Arsenal
Partey vai deixar o Villarreal
Partey ficará oficialmente sem clube no final deste mês, já que o Villarreal não pretende renovar seu contrato por mais uma temporada. De acordo com uma reportagem do The Athletic e do Sport, o time espanhol decidiu não exercer a opção de prorrogar sua permanência por mais 12 meses.
O meio-campista assinou inicialmente um contrato de um ano com o clube no verão de 2025, após deixar o Arsenal. Durante sua única temporada na Espanha, ele disputou 32 partidas em todas as competições, ajudando o Villarreal a garantir o terceiro lugar na La Liga. No entanto, seu futuro agora está em outro lugar, já que o clube se prepara para seguir em frente sem ele no elenco.
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Questões jurídicas e defesa do clube
A decisão ocorre em meio a um processo judicial em andamento envolvendo o jogador no Reino Unido, onde ele foi acusado de sete crimes de estupro e um de agressão sexual. Ele se declarou inocente de todas as acusações, e seu julgamento está marcado para junho de 2027. Quando o Villarreal contratou o meio-campista, a transferência gerou críticas significativas. Na época, o presidente do clube, Fernando Roig, defendeu a contratação, afirmando: “O jogador se encontra em um processo judicial, mantém sua inocência e nega as acusações. Cabe ao sistema judiciário britânico determinar o que aconteceu. No momento, Partey é tão inocente quanto todos nós aqui. Respeitar a presunção de inocência é um valor fundamental no Villarreal.”
Complicações na Copa do Mundo
Além de seu futuro no clube, Partey enfrenta atualmente grandes dificuldades na seleção de Gana. A seleção está disputando a Copa do Mundo de 2026, mas seu vice-capitão foi completamente excluído da partida de estreia. Recentemente, ele teve sua entrada no Canadá negada, o que significa que não pôde viajar com seus companheiros de equipe para Toronto para o jogo decisivo contra o Panamá.
Um recurso posterior para reverter a proibição de viagem foi indeferido na terça-feira, confirmando sua ausência na partida. Relatos também indicam que alguns jogadores do vestiário do Villarreal já haviam expressado reservas em tê-lo como companheiro de equipe, o que agrava ainda mais este período turbulento para o experiente meio-campista.
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O que vem por aí para o meio-campista?
Partey terá agora que procurar um novo clube como jogador sem contrato, ao mesmo tempo em que lida com sua complexa situação fora de campo. Seu foco imediato continuará sendo a Copa do Mundo com Gana, embora as restrições de viagem limitem severamente sua participação. Encontrar um time europeu de primeira divisão disposto a lhe oferecer um contrato em meio a um julgamento iminente pode se revelar incrivelmente difícil nos próximos meses.