Thomas Müller quer que ele venha para o FC Bayern: a transferência recorde da estrela em ascensão da Copa do Mundo parece cada vez mais provável

E a lista dos supostos interessados é repleta de nomes de destaque. Além do United, o Arsenal, o Chelsea e o Manchester City estão sendo citados; o Real Madrid também já foi mencionado. Isso sugere, portanto, uma disputa de lances entre os super-ricos, o que representa a melhor situação possível para o SC Freiburg. Já antes da Copa do Mundo, um valor de 30 milhões de euros era considerado adequado; agora, para os padrões ingleses, isso parece uma pechincha. A imprensa suíça especula que o valor da transferência possa chegar a 60 ou 70 milhões — as transferências recordes do Freiburg até agora foram as saídas de Kevin Schade e Merlin Röhl para a Inglaterra, por cerca de 25 milhões cada.

Em Freiburg, agora podem analisar tudo com calma. No verão passado, o clube renovou o contrato até 2030; não há pressa para uma venda. “Estamos muito tranquilos e temos nossa visão”, disse o diretor esportivo Klemens Hartenbach à revista kicker, “ou fazemos uma ótima venda, ou teremos um ótimo jogador, se Johan ficar.”

O próprio Manzambi quer, no momento, se concentrar “apenas na Copa do Mundo”. Com a Suíça, ele está nas oitavas de final; até 3 de julho, a seleção está de folga — e Manzambi tem tempo para se preparar para mais feitos heróicos que elevem seu valor de mercado.