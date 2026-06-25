Thomas Müller recentemente sentiu vontade de soltar uma declaração ousada. “Agora podemos virar manchete”, disse o campeão mundial de 2014 e começou: “Esse tal de Johan Manzambi, então, é um jogador ‘que até mesmo o FC Bayern deveria observar. Ele poderia ser um jogador para o Bayern de Munique’.”
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Thomas Müller quer que ele venha para o FC Bayern: a transferência recorde da estrela em ascensão da Copa do Mundo parece cada vez mais provável
À margem de uma partida da Suíça na Copa do Mundo, Müller falou ao microfone da Magenta; no entanto, suas palavras não foram tão sensacionais quanto ele imaginava: Johan Manzambi, do SC Freiburg, já havia deixado de ser uma aposta secreta no mercado de transferências muito antes do torneio — e o jogador de 20 anos está ficando cada vez mais caro.
Isso porque os grandes clubes ingleses estão de olho no versátil meio-campista. “O ManUnited não pode mais ignorá-lo”, foi a manchete do Manchester Evening News na quinta-feira. Manzambi acabara de disputar sua terceira partida nesta Copa do Mundo; na vitória por 2 a 1 (0 a 0) contra o Canadá, ele foi novamente eleito o melhor em campo, assim como já havia sido ao entrar como reserva contra a Bósnia-Herzegovina (4 a 1). Manzambi soma agora três gols e uma assistência; ele é, sem dúvida, um dos destaques da fase de grupos.
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O SC Freiburg está prestes a fechar uma transferência recorde com Manzambi — será que os super-ricos estão entrando na disputa?
E a lista dos supostos interessados é repleta de nomes de destaque. Além do United, o Arsenal, o Chelsea e o Manchester City estão sendo citados; o Real Madrid também já foi mencionado. Isso sugere, portanto, uma disputa de lances entre os super-ricos, o que representa a melhor situação possível para o SC Freiburg. Já antes da Copa do Mundo, um valor de 30 milhões de euros era considerado adequado; agora, para os padrões ingleses, isso parece uma pechincha. A imprensa suíça especula que o valor da transferência possa chegar a 60 ou 70 milhões — as transferências recordes do Freiburg até agora foram as saídas de Kevin Schade e Merlin Röhl para a Inglaterra, por cerca de 25 milhões cada.
Em Freiburg, agora podem analisar tudo com calma. No verão passado, o clube renovou o contrato até 2030; não há pressa para uma venda. “Estamos muito tranquilos e temos nossa visão”, disse o diretor esportivo Klemens Hartenbach à revista kicker, “ou fazemos uma ótima venda, ou teremos um ótimo jogador, se Johan ficar.”
O próprio Manzambi quer, no momento, se concentrar “apenas na Copa do Mundo”. Com a Suíça, ele está nas oitavas de final; até 3 de julho, a seleção está de folga — e Manzambi tem tempo para se preparar para mais feitos heróicos que elevem seu valor de mercado.