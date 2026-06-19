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Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Thomas Müller pede ao Bayern de Munique que fique de olho em estrela da Bundesliga após receber o prêmio de Melhor Jogador da Partida em confronto da Copa do Mundo

Mercado da bola
Bayern de Munique
J. Manzambi
Bundesliga
Suíça x Bósnia e Herzegovina
Suíça
Copa do Mundo
Freiburg
Thomas Müller

Thomas Müller sugeriu que o Bayern de Munique acompanhe o jovem suíço Johan Manzambi, depois que o meio-campista do Freiburg se destacou na vitória sobre a Bósnia e Herzegovina na Copa do Mundo. O jogador de 20 anos marcou dois gols ao entrar como reserva e recebeu o prêmio de Melhor Jogador da Partida, reforçando ainda mais sua crescente reputação após uma impressionante temporada na Bundesliga.

  • Impacto vindo do banco

    Manzambi teve uma participação decisiva na vitória da Suíça por 4 a 1 sobre a Bósnia e Herzegovina no SoFi Stadium, em Los Angeles. Entrando em campo vindo do banco, o jogador de 20 anos abriu o placar apenas dois minutos após sua entrada, com um voleio potente aos 74 minutos. Em seguida, ele marcou seu segundo gol aos 90 minutos, ajudando a garantir a vitória e conquistando o prêmio de Melhor Jogador da Partida. O desempenho elevou ainda mais seu prestígio após uma temporada impressionante pelo Freiburg, onde registrou 16 participações em gols em 47 partidas em todas as competições.

    • Publicidade
  • ManzambiGetty Images

    Muller elogia o potencial de Manzambi

    Muller destacou Manzambi como um jogador que o Bayern deveria acompanhar, após a atuação de destaque do meio-campista pela Suíça na Copa do Mundo. O ex-jogador da seleção alemã elogiou o jovem jogador do Freiburg enquanto atuava como comentarista na MagentaTV.

    “Para mim, ele é alguém — e agora podemos fazer uma manchete — que o FC Bayern também deveria observar”, disse Müller.

  • Mantendo os pés no chão em Freiburg

    Apesar dos elogios de grande repercussão vindos de uma lenda como Müller, Manzambi continua focado na tarefa que tem pela frente. O meio-campista tem contrato com o Freiburg até 2030 e, por enquanto, não está pensando muito longe no futuro.

    Quando questionado sobre a sugestão de Müller de que o Bayern deveria contratá-lo, o jogador só conseguiu rir diante da perspectiva de uma transferência tão sonada. Ele disse: “Ainda estou no Freiburg. Estou focado na Copa do Mundo. Não sei o que estarei fazendo na próxima temporada.”

  • Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A Suíça busca a liderança do grupo

    A Suíça somou quatro pontos nas duas primeiras partidas e está bem posicionada para chegar às oitavas de final. Seu último jogo da fase de grupos, contra o Canadá, determinará quem terminará na liderança do grupo.

    Após seu impacto decisivo ao entrar como reserva, Manzambi reforçou suas chances de conquistar uma vaga no time titular. O técnico da Suíça, Murat Yakin, já deu a entender que o meio-campista do Freiburg poderá ser recompensado com uma vaga no time titular para o confronto decisivo.