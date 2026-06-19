Muller destacou Manzambi como um jogador que o Bayern deveria acompanhar, após a atuação de destaque do meio-campista pela Suíça na Copa do Mundo. O ex-jogador da seleção alemã elogiou o jovem jogador do Freiburg enquanto atuava como comentarista na MagentaTV.

“Para mim, ele é alguém — e agora podemos fazer uma manchete — que o FC Bayern também deveria observar”, disse Müller.