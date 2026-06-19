Getty Images Sport
Traduzido por
Thomas Müller pede ao Bayern de Munique que fique de olho em estrela da Bundesliga após receber o prêmio de Melhor Jogador da Partida em confronto da Copa do Mundo
Impacto vindo do banco
Manzambi teve uma participação decisiva na vitória da Suíça por 4 a 1 sobre a Bósnia e Herzegovina no SoFi Stadium, em Los Angeles. Entrando em campo vindo do banco, o jogador de 20 anos abriu o placar apenas dois minutos após sua entrada, com um voleio potente aos 74 minutos. Em seguida, ele marcou seu segundo gol aos 90 minutos, ajudando a garantir a vitória e conquistando o prêmio de Melhor Jogador da Partida. O desempenho elevou ainda mais seu prestígio após uma temporada impressionante pelo Freiburg, onde registrou 16 participações em gols em 47 partidas em todas as competições.
- Getty Images
Muller elogia o potencial de Manzambi
Muller destacou Manzambi como um jogador que o Bayern deveria acompanhar, após a atuação de destaque do meio-campista pela Suíça na Copa do Mundo. O ex-jogador da seleção alemã elogiou o jovem jogador do Freiburg enquanto atuava como comentarista na MagentaTV.
“Para mim, ele é alguém — e agora podemos fazer uma manchete — que o FC Bayern também deveria observar”, disse Müller.
Mantendo os pés no chão em Freiburg
Apesar dos elogios de grande repercussão vindos de uma lenda como Müller, Manzambi continua focado na tarefa que tem pela frente. O meio-campista tem contrato com o Freiburg até 2030 e, por enquanto, não está pensando muito longe no futuro.
Quando questionado sobre a sugestão de Müller de que o Bayern deveria contratá-lo, o jogador só conseguiu rir diante da perspectiva de uma transferência tão sonada. Ele disse: “Ainda estou no Freiburg. Estou focado na Copa do Mundo. Não sei o que estarei fazendo na próxima temporada.”
- Getty Images Sport
A Suíça busca a liderança do grupo
A Suíça somou quatro pontos nas duas primeiras partidas e está bem posicionada para chegar às oitavas de final. Seu último jogo da fase de grupos, contra o Canadá, determinará quem terminará na liderança do grupo.
Após seu impacto decisivo ao entrar como reserva, Manzambi reforçou suas chances de conquistar uma vaga no time titular. O técnico da Suíça, Murat Yakin, já deu a entender que o meio-campista do Freiburg poderá ser recompensado com uma vaga no time titular para o confronto decisivo.