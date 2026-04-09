Thierry Henry tenta se ESCONDER enquanto Jamie Carragher e Peter Schmeichel discutem sobre a péssima atuação do Liverpool contra o PSG durante a transmissão ao vivo pela TV

Carragher foi particularmente crítico em relação à decisão de abandonar a tradicional defesa de quatro, afirmando: “O técnico tentou algo, mas errou feio taticamente na forma como conduziu a jogada. É fácil para mim dizer isso depois do jogo, é o que fazemos, somos comentaristas, falamos depois da partida. Ele implementou a formação com cinco zagueiros de maneira totalmente errada; na verdade, eles ficaram mais expostos com cinco zagueiros do que com quatro, porque jogaram no marcamento individual por todo o campo, e os três zagueiros centrais tiveram que cobrir toda a largura do campo.”

Schmeichel rebateu durante a transmissão ao vivo pela TV, dizendo a Carragher: “Sabe, sentado aqui, Jamie, acho que você talvez esteja mais envolvido emocionalmente nisso, então entendo o seu ponto de vista. Sentado aqui no estádio, não parecia que eles estavam tendo muita dificuldade quando o PSG tinha a bola na frente da área deles. Concordo com parte da análise que você fez sobre os dois gols, mas, na verdade, acho que ter tantos jogadores na defesa ajudou eles. O PSG foi duro, eles jogam um bom futebol, aliás.”