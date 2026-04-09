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Thierry Henry tenta se ESCONDER enquanto Jamie Carragher e Peter Schmeichel discutem sobre a péssima atuação do Liverpool contra o PSG durante a transmissão ao vivo pela TV
Tensão no estúdio da CBS
O Liverpool sofreu uma derrota dolorosa para o PSG no Parc des Princes, deixando o gigante da Premier League com uma tarefa difícil pela frente na partida de volta. A tensão atingiu o auge no estúdio da CBS quando Carragher fez uma avaliação contundente do desempenho de seu ex-clube. Ele não mediu palavras, sugerindo que os ajustes táticos do técnico Arne Slot deixaram a equipe em posição de total inferioridade em relação aos adversários franceses. Essa crítica feroz provocou um acirrado confronto ao vivo entre Carragher e o colega comentarista Schmeichel, criando uma atmosfera tão tensa que Henry foi visto tentando se esconder do fogo cruzado.
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Schmeichel defende a resiliência dos Reds
Carragher foi particularmente crítico em relação à decisão de abandonar a tradicional defesa de quatro, afirmando: “O técnico tentou algo, mas errou feio taticamente na forma como conduziu a jogada. É fácil para mim dizer isso depois do jogo, é o que fazemos, somos comentaristas, falamos depois da partida. Ele implementou a formação com cinco zagueiros de maneira totalmente errada; na verdade, eles ficaram mais expostos com cinco zagueiros do que com quatro, porque jogaram no marcamento individual por todo o campo, e os três zagueiros centrais tiveram que cobrir toda a largura do campo.”
Schmeichel rebateu durante a transmissão ao vivo pela TV, dizendo a Carragher: “Sabe, sentado aqui, Jamie, acho que você talvez esteja mais envolvido emocionalmente nisso, então entendo o seu ponto de vista. Sentado aqui no estádio, não parecia que eles estavam tendo muita dificuldade quando o PSG tinha a bola na frente da área deles. Concordo com parte da análise que você fez sobre os dois gols, mas, na verdade, acho que ter tantos jogadores na defesa ajudou eles. O PSG foi duro, eles jogam um bom futebol, aliás.”
Henry se esconde durante a disputa no estúdio
À medida que a tensão entre os dois ex-jogadores profissionais continuava a aumentar, a lenda do Arsenal, Henry, decidiu que o melhor a fazer era desaparecer completamente. Ele foi flagrado pelas câmeras agachado atrás de uma grande tela do estúdio para evitar o fogo cruzado da discussão. Carragher, sem disposição para recuar, continuou gritando: “Você é um dos maiores goleiros de todos os tempos. O Liverpool não estava compacto hoje à noite, Peter. Peter, sinceramente, deixa isso pra lá. Peter, as chances! Elas estavam à flor da pele! Estavam por toda parte! Eles não estavam compactos. Estavam exatamente o oposto disso. Ah, Peter, por favor.”
Assim que a poeira baixou e Carragher tentou redirecionar a conversa para o brilhantismo individual do PSG, Henry reapareceu timidamente de seu esconderijo. O francês trouxe um pouco da leveza tão necessária à transmissão, brincando com a equipe de produção: “Posso voltar?”, ao retornar ao seu lugar depois que a troca de palavras desconfortável finalmente esfriou.
- AFP
E agora?
Slot terá agora de motivar seus jogadores do Liverpool antes do confronto da Premier League contra o Fulham neste fim de semana, antes que a atenção se volte para a segunda partida da eliminatória da Liga dos Campeões contra o PSG. Os Reds correm agora o risco real de terminar a temporada sem nenhum título, e a pressão sobre Slot aumenta a cada jogo que passa.