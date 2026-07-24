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Thierry Henry será o próximo? O craque da seleção francesa “adoraria” seguir os passos de seus companheiros de equipe vencedores da Copa do Mundo, Didier Deschamps e Zinedine Zidane, e assumir o comando de uma seleção
Henry foi técnico da seleção francesa nos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris
Ele fez isso nos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris, levando a seleção anfitriã a uma disputa final contra a Espanha. Lá, a equipe sofreu uma decepção na prorrogação, e Michael Olise e companhia acabaram recebendo medalhas de prata — em vez das de ouro —.
Henry também passou um breve período no banco de reservas do Mônaco, seu antigo clube, voltou para a MLS com o Montreal Impact e trabalhou ao lado de Roberto Martínez na comissão técnica da seleção belga.
O técnico de 48 anos mantém suas opções em aberto por enquanto, tendo voltado ao mundo do jornalismo esportivo, e não parece ter pressa em voltar à linha lateral. Ofertas atraentes, no entanto, sempre serão consideradas.
Assumir o comando da seleção francesa teria um apelo óbvio, já que alguns colegas vencedores da Copa do Mundo de 1998 tiveram a oportunidade de trilhar esse caminho. Deschamps está deixando um mandato de 14 anos que rendeu um título mundial em 2018 e a glória na Liga das Nações da UEFA.
O vencedor da Bola de Ouro, Zidane, é o próximo na fila — em sua primeira função fora do Real Madrid — e espera-se que conquiste mais títulos ao trabalhar com um elenco repleto de estrelas, que inclui nomes como Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé.
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Será que Henry será o futuro técnico da seleção francesa?
Quando chegar o dia da aposentadoria de Zidane, será que Henry conseguiria dar continuidade à tradição da geração de 98? Quando essa pergunta foi feita a Aliadière, que também fez parte dos “Invincíveis” do Arsenal, campeões da Premier League, o francês — em entrevista concedida em parceria com a ToonieBet — disse aoGOAL: “Por que não? Tenho certeza de que Thierry ficará muito feliz em assumir o cargo.
“Vimos o quanto ele é patriota e o quanto ama a França. Também o vimos durante os Jogos Olímpicos de 2024. Ele teve um ótimo desempenho lá. Tenho certeza de que isso estará no fundo de sua mente e que ele adoraria ter essa oportunidade em algum momento.
“Mas acho que Zidane na França é algo à parte e agora tocamos nos deuses. Zidane sempre será Zidane. Por isso, desejo e realmente espero que ele tenha sucesso e que tudo corra bem.
“Porque, por mais que Deschamps não tenha vencido esta Copa do Mundo, ele ainda assim está sempre chegando às semifinais, às finais, e venceu em 2018. Então, você simplesmente acha que ainda será um desafio para Zidane cruzar a linha de chegada.
“Porque o próximo passo agora, de fato, para Zidane, é conquistar algum título. Ele não pode simplesmente chegar e ficar só nas semifinais ou nas quartas de final. E sabemos como é difícil vencer. Apenas uma seleção consegue. E sabemos disso com a Inglaterra também. Eles têm participado de torneios recentemente em que chegam bem perto, mas não conseguem chegar lá. Então a gente começa a perder a paciência. Espero que Zidane consiga.”
Zidane busca dar continuidade ao sucesso alcançado por Deschamps
Questionado sobre se a França continuará sendo candidata aos títulos do Campeonato Europeu e da Copa do Mundo, considerando que conta com uma geração de talentos que parece ter ainda vários torneios pela frente como grupo, Aliadière acrescentou: “Sim, 100%. Acho que sim.
“Acho que, por mais que as pessoas digam que Didier Deschamps tem apenas uma Copa do Mundo, isso é obviamente mais do que muitos outros. Mas basta pensar no que ele fez ao liderar a seleção com um elenco tão bom e tanto talento.
“Zidane vai assumir o comando e, na verdade, não tem muito o que fazer. Tudo já está pronto para que ele tenha sucesso. Então, sim, acho que você está certo. Acho que a força, a idade e os jogadores que estão faltando também vão voltar à equipe.
“Pense em um jogador como [Rayan] Cherki, que não conseguia muitos minutos em campo; ele vai ficar por dois anos, quatro anos. Pense em [Hugo] Ekitike, que estava lesionado antes disso. São os nomes que você tem e o talento que você tem; acho que agora o Zidane só precisa colocar um pouco da sua magia nisso e fazer tudo funcionar.”
- (C)Getty Images
Jogos da França: Liga das Nações é a próxima etapa após a decepção na Copa do Mundo
A França não conseguiu cumprir sua promessa na Copa do Mundo de 2026, sofrendo mais uma decepção nas mãos de um adversário já conhecido: a Espanha. A derrota nas semifinais contra a La Roja — que acabou conquistando o título — foi seguida por uma derrota dramática para a Inglaterra em uma partida emocionante pela disputa do terceiro lugar, com 10 gols marcados.
Os Bleus, com a nomeação de Zidane prestes a ser confirmada, voltarão à ação competitiva ao iniciar mais uma campanha da Liga das Nações em setembro. Eles enfrentarão a Turquia, a Bélgica e a Itália no Grupo A1.
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