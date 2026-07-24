Thierry Henry será o próximo? O craque da seleção francesa “adoraria” seguir os passos de seus companheiros de equipe vencedores da Copa do Mundo, Didier Deschamps e Zinedine Zidane, e assumir o comando de uma seleção

Ele fez isso nos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris, levando a seleção anfitriã a uma disputa final contra a Espanha. Lá, a equipe sofreu uma decepção na prorrogação, e Michael Olise e companhia acabaram recebendo medalhas de prata — em vez das de ouro —.

Henry também passou um breve período no banco de reservas do Mônaco, seu antigo clube, voltou para a MLS com o Montreal Impact e trabalhou ao lado de Roberto Martínez na comissão técnica da seleção belga.

O técnico de 48 anos mantém suas opções em aberto por enquanto, tendo voltado ao mundo do jornalismo esportivo, e não parece ter pressa em voltar à linha lateral. Ofertas atraentes, no entanto, sempre serão consideradas.

Assumir o comando da seleção francesa teria um apelo óbvio, já que alguns colegas vencedores da Copa do Mundo de 1998 tiveram a oportunidade de trilhar esse caminho. Deschamps está deixando um mandato de 14 anos que rendeu um título mundial em 2018 e a glória na Liga das Nações da UEFA.

O vencedor da Bola de Ouro, Zidane, é o próximo na fila — em sua primeira função fora do Real Madrid — e espera-se que conquiste mais títulos ao trabalhar com um elenco repleto de estrelas, que inclui nomes como Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé.