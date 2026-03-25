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25 Greatest Premier League Players GFXGOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Thierry Henry, Kevin De Bruyne e os 25 melhores jogadores da Premier League do século XXI até agora – classificação

Opinion
K. De Bruyne
W. Rooney
T. Henry
Premier League
Especiais e Opinião
Liverpool
Chelsea
Manchester City
Manchester United
Arsenal
Tottenham
M. Salah
F. Lampard
S. Gerrard

A GOAL se propõe a uma tarefa impossível ao classificar os melhores jogadores de futebol que atuaram na primeira divisão inglesa desde 2000

Escolher os 25 melhores jogadores da Premier League do século XXI até agora — isso sim é uma tarefa ingrata. Não há campeonato mais popular no planeta e, portanto, nenhum mais analisado. Ou mais discutido. Seria difícil encontrar um torcedor de futebol em qualquer lugar do mundo que não torça por um time da Premier League — ou que, pelo menos, assista aos jogos diariamente, o que significa que todos têm uma opinião sobre os maiores times e jogadores da EPL.

É, portanto, inevitável que a lista a seguir — baseada em uma combinação de títulos, talento, longevidade e impacto — vá provocar uma avalanche de críticas. Grandes nomes da era moderna como Robert Pires, Nemanja Vidic, Sol Campbell, Gareth Bale e Robin van Persie nem sequer entraram na lista, pelo amor de Deus!

É importante observar que conquistas e atuações anteriores a 1º de janeiro de 2000 não foram levadas em consideração, o que exclui os anos de auge de lendas da Premier League como Ryan Giggs, Alan Shearer e Roy Keane, que seriam escolhas certas para um time dos melhores de todos os tempos — mas essa ressalva dificilmente nos poupará das reações mais amargas. Há simplesmente muitas decisões controversas e argumentos convincentes a favor da inclusão — ou da exclusão.

Então, o que você está esperando? Quanto mais cedo você começar a ler, mais cedo poderá expressar sua indignação na seção de comentários!

  • Yaya Toure Manchester City 2018 Premier LeagueGetty

    25Como você está, Toure?

    Talvez o jogador mais influente na ascensão do Manchester City ao topo do futebol inglês, Yaya Touré chegou do Barcelona em 2010 e rapidamente se tornou o pilar do clube no meio-campo. O marfinense tinha absolutamente tudo: uma combinação intimidadora de técnica e físico, o que o tornava quase impossível de ser desarmado.

    Touré foi nomeado para a Seleção do Ano da PFA ao final das duas primeiras conquistas do título da Premier League pelo City, em 2011-12 e 2013-14, marcando impressionantes 20 gols na última campanha. Quando ele deixou o Etihad em 2018, o capitão Vincent Kompany disse: “Só quero agradecer ao Yaya. Se alguém vai ser considerado uma lenda neste clube, é ele.”

    • Publicidade
  • Cesc Fabregas Arsenal Getty Images

    24Cesc Fàbregas

    Cesc Fàbregas tinha apenas 16 anos quando estreou pelo Arsenal. Ficou imediatamente claro que os Gunners haviam contratado um talento verdadeiramente especial vindo do Barcelona: um meio-campista elegante, mas combativo, que desmentia sua tenra idade com a impressionante serenidade e a qualidade de suas atuações. De fato, não foi surpresa ver Arsène Wenger nomear Fàbregas capitão do clube em 2008 — quando o espanhol tinha apenas 21 anos.

    Embora Fàbregas tenha feito sua estreia profissional durante a temporada 2003-04 dos “Invincibles”, ele não recebeu uma medalha, pois nunca disputou uma partida da Premier League. No entanto, ele conquistou dois títulos após retornar à Inglaterra para se juntar ao Chelsea em 2014 e continuou a impressionar o público com sua incrível variedade de passes, terminando com 111 assistências na Premier League — o que o coloca em terceiro lugar no ranking histórico.

  • Luis Suarez LiverpoolGetty

    23Luis Suárez

    Sem dúvida, uma escolha controversa — por diversos motivos. O uruguaio irritava, ofendia e, às vezes, até mordia as pessoas durante sua carreira como jogador. Suárez também passou apenas três temporadas e meia na Premier League — mas foi nomeado para a seleção do ano duas vezes e chegou a ser eleito o Melhor Jogador da Temporada em 2013-14, após marcar 31 gols — um recorde — em apenas 33 partidas.

    O ex-atacante do Liverpool era algo que o futebol inglês nunca tinha visto antes, uma força da natureza aterrorizante, capaz de marcar todos os tipos de gols de todos os ângulos possíveis. Ele atormentava os zagueiros com sua pressão incessante e os confundia com sua incrível habilidade de encontrar espaço onde parecia não haver nenhum. “É uma combinação rara”, disse Steven Gerrard mais tarde sobre Suárez, “ser um jogador de futebol milagroso que está disposto a usar seus dons para, de forma altruísta, dar assistências e criar gols para um companheiro de equipe.”

  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    22Ashley Cole

    Ashley Cole sempre foi uma figura polêmica. Não foram apenas os torcedores do Arsenal que criticaram a forma como se desenrolou sua prolongada transferência para o Chelsea, rival londrino, em 2006. No entanto, ninguém contestaria a afirmação de que “Cashley” foi um jogador excepcional e, sem dúvida, o melhor lateral-esquerdo do mundo durante uma parte significativa de sua carreira.

    Ele se revelou uma verdadeira surpresa ao entrar no time titular do Arsenal ainda na adolescência e foi peça fundamental em duas equipes campeãs. Após sua saída conturbada, ele conquistaria o troféu da Premier League pela terceira vez em Stamford Bridge, além de ser eleito pela quarta vez para a Seleção do Ano da PFA.

    “Ele é certamente o melhor lateral-esquerdo da história da Premier League”, disse recentemente Arsène Wenger. “Quando você analisa o que ele fez em nível de clube, vê-se uma consistência notável — e isso é sempre a marca de um grande jogador.”

  • Petr Cech Chelsea Premier League trophyGetty

    21Petr Cech

    Petr Cech basicamente tomou o lugar de Peter Schmeichel como o melhor goleiro da Premier League e, sem dúvida, superou as notáveis conquistas do dinamarquês. De fato, quando se trata de jogos sem sofrer gols, Cech está realmente em uma categoria à parte.

    Ele conseguiu 202 jogos sem sofrer gols durante seus 15 anos na Premier League — 33 a mais que seu rival mais próximo — e conquistou um recorde conjunto de quatro Luvas de Ouro, com dois clubes diferentes (Chelsea e Arsenal). Também é altamente improvável que qualquer goleiro titular venha a bater seu recorde de 24 jogos sem sofrer gols em uma única temporada.

    Cech pode ter jogado atrás de algumas defesas brilhantes na Inglaterra, mas vale lembrar que o grande Gigi Buffon considera o tetracampeão da Premier League o melhor goleiro versátil de sua geração.

  • Virgil van Dijk Liverpool 2024-25Getty Images

    20Virgil van Dijk

    Quando Virgil van Dijk se aposentar, ele poderá muito bem ter se tornado um forte candidato a ser considerado o melhor zagueiro da história da Premier League, pois, aos 33 anos, ele ainda parece ser o melhor zagueiro central do futebol mundial.

    Obviamente, muito dependerá de o holandês prolongar sua permanência em Anfield para além do verão, mas já podemos afirmar que Van Dijk é uma lenda do Liverpool, uma contratação transformadora vinda do Southampton que ajudou a transformar os Reds na melhor equipe do mundo — e, de quebra, a acabar com a seca de títulos ingleses.

    Com o jogador da seleção holandesa agora pronto para capitanejar o Liverpool rumo a mais um título, Vincent Kompany acredita que Van Dijk, que foi incluído na Seleção do Ano da PFA quatro vezes e nomeado Jogador do Ano em 2018-19, está acima não apenas dele mesmo, mas também de nomes como Rio Ferdinand e John Terry na lista dos maiores zagueiros centrais da EPL. “Havia um Liverpool antes de Virgil e outro depois dele... Vou dar a ele o primeiro lugar por esse motivo”, disse o ícone do City.

  • Erling Haaland playing for Manchester City in the 2024-25 Premier League seasonGetty

    19Erling Haaland

    Erling Haaland está na Inglaterra há menos de três temporadas completas e, mesmo assim, o atacante do Manchester City já é apontado por alguns como o maior artilheiro que a Premier League já viu. É fácil entender o porquê. Os números de Haaland são sensacionais, beirando o absurdo, na verdade.

    Ele tem uma média de pouco menos de um gol por jogo (84 em 94 até o momento) e já conquistou duas Chuteiras de Ouro. Ele também marcou tantos hat-tricks (oito) quanto Harry Kane conseguiu em toda a sua carreira na Premier League.

    Se ele permanecer no City e evitar lesões graves (atualmente, ele está afastado dos gramados devido a um problema no tornozelo), o norueguês quebrará todos os recordes de gols da história do futebol inglês. “Ele é uma máquina incrível”, diz Pep Guardiola, e o técnico do City acredita que ele vai competir com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi em termos de gols”.

  • Harry Kane Tottenham 2017-18Getty Images

    18Harry Kane

    O que parecia ser apenas um “fenômeno de uma temporada” acabou se tornando um dos jogadores mais consistentes da história da Premier League! Harry Kane não era, de forma alguma, considerado destinado à grandeza. Ele passou por empréstimos no Leyton Orient, Millwall, Norwich City e Leicester durante seus primeiros anos no Tottenham, mas depois de marcar 21 gols em 34 partidas na temporada 2014-15, ele nunca mais olhou para trás — e nunca mais parou de marcar.

    Quando se transferiu para o Bayern de Munique no ano passado, Kane era o segundo na lista de artilheiros da Premier League, com 208 gols. Ele também conquistou três Chuteiras de Ouro e foi incluído na Seleção do Ano da PFA seis vezes no total.

    Ele pode não ter conquistado o troféu da Premier League (ou qualquer troféu, aliás), mas Kane é, sem dúvida, um grande nome da Premier League, hoje amplamente considerado um dos atacantes mais completos do mundo.

  • John Terry ChelseaGetty

    17John Terry

    John Terry divide opiniões como pessoa, mas, como jogador, praticamente todos os torcedores da Premier League concordariam que ele é um dos maiores de todos os tempos. Depois de passar pelas categorias de base do Chelsea, o zagueiro central intransigente tornou-se a força dominante em um vestiário repleto de jogadores de nível mundial contratados a custos elevados por Roman Abramovich.

    José Mourinho nomeou Terry capitão assim que assumiu o comando em Stamford Bridge, em 2004, e essa decisão foi quase imediatamente justificada, com o inglês a inspirar os Blues a conquistar dois títulos consecutivos. No final da carreira, Terry tinha conquistado a Premier League cinco vezes e também marcado 41 golos — o maior número de qualquer defesa na história da competição. Não é de se admirar, então, que para os torcedores do Chelsea ele continue sendo seu “capitão, líder, lenda”.

  • Rio Ferdinand Man UtdGetty

    16Rio Ferdinand

    Um zagueiro central inglês atípico, Rio Ferdinand era a própria definição de serenidade com a bola, um defensor que nunca teve qualquer dificuldade em levar a bola da defesa até o meio-campo. No entanto, embora o seis vezes campeão da Premier League costumasse formar dupla com um “stopper” como Nemanja Vidic, o ex-jogador do West Ham também sabia fazer o “trabalho sujo”, já que era forte tanto no jogo aéreo quanto na disputa física.

    Ferdinand também era incrivelmente consistente. Em exatamente metade de suas 12 temporadas em Old Trafford, ele foi nomeado para a Seleção do Ano da PFA. “Ele foi, sem dúvida, o melhor zagueiro central com quem já joguei”, revelaria Paul Scholes mais tarde. “Eu diria que, por um tempo, ele também foi o melhor zagueiro central do mundo. Jogar na frente dele tornava o trabalho muito fácil.”

  • Rodri Manchester City 2024Getty Images

    15Rodri

    Antes da chegada de Rodri, a Premier League não produzia um vencedor da Bola de Ouro desde a primeira passagem de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United. No entanto, o craque do Manchester City e da Espanha conquistou o prestigioso prêmio individual em outubro passado e, embora o Real Madrid e Vinícius Júnior tenham ficado furiosos com o resultado da votação, Rodri foi um vencedor mais do que merecido, graças a mais uma temporada brilhante tanto pelo clube quanto pela seleção.

    Ele não só inspirou o City a conquistar um histórico quarto título consecutivo, como também venceu o Campeonato Europeu com a Espanha, e a Bola de Ouro foi justa e há muito esperada para um dos volantes mais elegantes e eficazes da era moderna. Não houve jogador mais consistente ou influente no futebol mundial nos últimos anos, tendo levado seu jogo versátil a um nível totalmente diferente desde que foi contratado por Pep Guardiola em 2019. De fato, o tetracampeão, que também pode atuar na zaga, recentemente acrescentou gols ao seu repertório, o que significa que agora ele é praticamente um jogador completo. “Ele é capaz de fazer tudo”, como diz Guardiola. “Um jogador incrível.”

  • Didier Drogba Chelsea Getty Images

    14Didier Drogba

    A Premier League já viu algum atacante mais intimidador? Didier Drogba tinha todas as características físicas que se poderia desejar em um camisa 9: altura, velocidade e força. O marfinense também era um competidor temível e incrivelmente altruísta, o que o tornava um pesadelo para os adversários e um sonho para os companheiros.

    Carles Puyol admitiu abertamente que Drogba foi o adversário mais difícil que já enfrentou, enquanto o ex-companheiro de equipe Frank Lampard destacou que Drogba jogava ainda melhor em partidas importantes. “Era um Didier diferente”, disse o inglês. “Ele era como um animal.”

    Drogba conquistou duas Chuteiras de Ouro ao marcar 104 gols na Premier League em duas passagens pelo Chelsea, liderou a tabela de assistências na temporada 2005-06 e também conquistou quatro títulos. Em resumo, um atacante que fez sucesso porque muitas vezes era imparável.

  • Stoke City v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Vincent Kompany

    Vincent Kompany chegou ao Manchester City em 2008 como volante. Ele deixou o clube 11 anos depois, aclamado como um dos melhores zagueiros centrais que a Premier League já viu. Com sua presença imponente, Kompany era, sem surpresa, dominante no jogo aéreo, mas o grandalhão belga também era um fantástico distribuidor de bola e um organizador magistral dos jogadores ao seu redor. Lesões costumavam ser um problema, especialmente durante seus últimos anos no Etihad, mas Kompany quase sempre estava à altura quando seus companheiros precisavam dele.

    De fato, o ex-capitão do City marcou dois dos gols mais importantes da história do clube: uma cabeçada poderosa contra o Manchester United em 2012 e um chute impressionante de longa distância contra o Leicester City em 2019, que efetivamente garantiram o título. O membro do Hall da Fama da Premier League era, como disse Kevin De Bruyne, um “grande jogador, grande personalidade e um grande líder”.

  • Eden Hazard Chelsea Premier LeagueGetty

    12Eden Hazard

    O dramático declínio de Eden Hazard no Real Madrid foi tão surpreendente quanto triste, pois ele havia sido, sem dúvida, o melhor jogador da Premier League durante a maior parte de suas sete temporadas no Chelsea.

    Com seu baixo centro de gravidade, brilhante controle de bola e habilidades excepcionais de drible, o belga rapidamente se tornou um herói em Stamford Bridge após sua transferência do Lille em 2012 e inevitavelmente foi comparado ao grande Gianfranco Zola — inclusive pelo próprio italiano.

    Hazard levou o Chelsea a duas conquistas do título e foi eleito o Jogador da Temporada da Premier League em 2014-15, além de ter sido incluído na Seleção do Ano em outras três ocasiões. Ele poderia ter conquistado ainda mais? Com certeza, Hazard era um “péssimo jogador de treino”. Mas, como Gary Neville disse certa vez, vê-lo jogar era como testemunhar poesia em movimento.

  • Sergio Aguero Manchester City 2011Getty

    11Sergio Agüero

    O homem responsável pelo gol mais famoso da história da Premier League, quando Aguero mandou a bola para o fundo da rede do QPR com sua potência e precisão características, garantindo o título de 2011-12 para o Manchester City da maneira mais dramática possível. Foi o primeiro de cinco títulos da Premier League conquistados pelo atacante argentino, que marcou 184 gols no total, o que o coloca em quinto lugar na lista dos maiores artilheiros de todos os tempos.

    Aguero estaria ainda mais bem classificado se não tivesse sido regularmente prejudicado por lesões, mas este atacante pequeno, porém explosivo, ao estilo de Romário, será para sempre lembrado como um dos melhores atacantes que o futebol inglês já viu. “Os números de Aguero falam por si”, destacou certa vez Pep Guardiola. “Ele é uma lenda, parte da história do clube.” E da Premier League.

  • David Silva Manchester City 2019Getty

    10David Silva

    Durante dez temporadas mágicas, o craque apelidado de “Merlin” iluminou a Premier League com sua varinha mágica que era o pé esquerdo. Era uma alegria ver Silva em campo, uma presença esquiva e ágil que se movia com destreza entre as linhas, causando o caos por onde passava com suas habilidades de drible e passes precisos.

    Roberto Mancini não conseguia entender como o Manchester City havia conseguido contratar o espanhol, que, segundo ele, deveria estar no Barcelona ao lado de nomes como Andrés Iniesta e Xavi — ambos admiradores de seu colega de seleção.

    No fim das contas, porém, acabaram erguendo uma estátua de Silva no Etihad porque a era de sucesso sem precedentes do clube simplesmente não teria acontecido sem um jogador que conquistou quatro títulos da Premier League, foi eleito três vezes para o Time da Temporada e ocupa o sétimo lugar na classificação histórica de assistências.

  • Cristiano Ronaldo Manchester UnitedGetty

    9Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo pode ter manchado seu legado no Manchester United durante sua conturbada segunda passagem por Old Trafford, mas ninguém jamais esquecerá como foi ver o português passar de jogador de exibição a atacante mais completo do planeta durante sua primeira passagem pela Inglaterra. “Houve alguns jogadores descritos como ‘o novo George Best’ ao longo dos anos, mas esta é a primeira vez que isso é um elogio para mim”, brincou o norte-irlandês lá em 2003.

    Ronaldo realmente provou ser o mais digno detentor da camisa nº 7 do United. O ponta com pés de dançarino e finalização impressionante foi eleito o Jogador da Temporada em duas das três conquistas consecutivas do título da Premier League pelos Red Devils antes de sua saída para o Real Madrid em 2009 — além de conquistar a Chuteira de Ouro e a Chuteira de Ouro Europeia no final da campanha 2007-08, após marcar 31 gols em apenas 34 jogos.

  • Patrick Vieira Arsenal Getty Images

    8Patrick Vieira

    Patrick Vieira era o típico meio-campista moderno. Alto, mas dotado de grande habilidade técnica, era um atleta elegante e versátil que sabia tanto recuperar a bola quanto utilizá-la com eficiência. Consequentemente, o temível francês tornou-se o coração pulsante dos “Invencíveis” de Arsène Wenger, a força incansável que movia toda a equipe.

    Vieira alcançou um nível de excelência sustentada que poucos outros jogadores conseguiram igualar — como ilustra maravilhosamente o fato de que o ex-capitão do Arsenal foi nomeado para a Seleção do Ano da Premier League da PFA por seis temporadas consecutivas (e cinco vezes na década de 2000).

    “Ele foi um jogador excepcional para nós”, diria Wenger mais tarde sobre Vieira, que também atuou pelo Manchester City no final de sua carreira. “No Arsenal, seremos eternamente gratos pela contribuição de Patrick. Ele era especial.”

  • Frank Lampard Chelsea 2005Getty

    7Frank Lampard

    É engraçado pensar nisso agora, mas os torcedores do Chelsea estavam bastante céticos quando o clube contratou Frank Lampard, vindo do West Ham, em 2001. No entanto, ele rapidamente se tornou um ícone em Stamford Bridge e um dos jogadores mais temidos e reverenciados do futebol mundial. Lampard chegou até a ficar em segundo lugar na votação do Ballon d'Or de 2005, atrás apenas de Ronaldinho, depois de marcar 13 gols na conquista do primeiro título da primeira divisão inglesa do Chelsea desde 1955, além de liderar a tabela de assistências.

    Lampard marcou 16 gols quando os Blues mantiveram o título no ano seguinte e, no total, chegou a dois dígitos em 10 temporadas consecutivas da Premier League — o que é prova não apenas de sua excelente finalização, mas também de sua notável consistência. Com mais de 100 gols e assistências, Lampard é justamente considerado um dos meio-campistas mais completos que a Inglaterra já produziu.

  • Liverpool's English midfielder Steven GeAFP

    6Steven Gerrard

    Amado pelos torcedores do Liverpool, mas odiado pelos rivais, Steven Gerrard continua sendo uma figura bastante polêmica na história da Premier League. De fato, há quem argumente que ele nem deveria estar nesta lista, pois nunca conseguiu levantar o troféu, tendo seu infame deslize contra o Chelsea em 2014 desempenhado um papel fundamental na perda do título pelos Reds de Brendan Rodgers.

    No entanto, Gerrard estava, com razão, entre o primeiro grupo de indicados ao Hall da Fama da Premier League, pois integrou a seleção da temporada da PFA por oito vezes — um recorde ainda imbatível. O verdadeiro “Roy of the Rovers” do Liverpool era um meio-campista multifacetado que repetidamente se destacava nas horas decisivas — e muitas vezes cercado por companheiros de equipe muito inferiores. De fato, até mesmo o grande Paul Scholes admitiu que não teria sido capaz de carregar um clube da mesma forma que seu compatriota fez por tantos anos em Anfield.

  • Salah LiverpoolGetty Images

    5Mohamed Salah

    O “Rei Egípcio” do Liverpool não era considerado um jogador particularmente prolífico quando chegou a Anfield vindo da Roma em 2017, mas quebrou imediatamente o recorde de gols em uma única temporada da Premier League ao marcar 32 vezes em apenas 36 jogos. Seguiram-se mais três Chuteiras de Ouro, e ele tem sido, sem dúvida, o rosto do período de maior sucesso dos Reds no século XXI.

    Tendo sido a força motriz por trás da conquista do título do Liverpool na temporada 2024-25, não resta dúvida de que Salah é de fato o melhor ponta que a Premier League já viu. Como Klopp disse certa vez: “Quando ele estiver em um estúdio daqui a alguns anos como comentarista, todos saberão o quão bom ele foi. Para nós, porém, está claro. Ele é um dos maiores de todos os tempos.”

  • Manchester City FC v Ipswich Town FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Kevin De Bruyne

    O Manchester City não é exatamente o time mais popular da Premier League, mas seria difícil encontrar alguém que não goste de ver Kevin De Bruyne em ação. O elegante belga é um deleite para os olhos quando está em plena forma e no seu melhor, um jogador maravilhosamente elegante, capaz de dar passes que os outros nem conseguem ver — o que ajuda a explicar por que ele ganhou o prêmio de Melhor Armador do Ano da Premier League por três vezes.

    Ele teria conquistado ainda mais se não fosse prejudicado regularmente por lesões, mas o currículo de De Bruyne é tão impressionante quanto sua combinação imparável de intensidade e inovação. Ele tem seis títulos da Premier League em seu nome e foi nomeado para a Seleção do Ano cinco vezes. De Bruyne é, simplesmente, um dos melhores jogadores de futebol que já passaram pelo futebol inglês e “O Padrinho dos meias-atacantes”, como Joe Cole disse certa vez. Ele fará muita falta quando deixar o Etihad no final da temporada 2024-25 — e não apenas para os torcedores do City.

  • Wayne Rooney Man UtdGetty

    3Wayne Rooney

    Quando Wayne Rooney, aos 16 anos, pôs fim à série de 30 jogos sem derrota do Arsenal com um gol espetacular pelo Everton no Goodison Park, em 19 de outubro de 2002, Arsène Wenger proclamou o atacante, que já estava totalmente formado, como “o maior talento inglês” que havia visto durante seu tempo no comando dos Gunners. Sir Alex Ferguson ficou igualmente encantado e contratou o jogador de rua de Liverpool para o Manchester United apenas dois anos depois por 25 milhões de libras — o que se revelou uma verdadeira pechincha. Rooney conquistou 16 troféus em Old Trafford, incluindo cinco títulos ingleses, e tornou-se o maior artilheiro de todos os tempos do United (208 gols).

    Quando se trata de Rooney, há sempre aquela sensação incômoda de que ele poderia ter conquistado ainda mais se tivesse se cuidado melhor, mas ainda estamos falando de um atacante versátil verdadeiramente excepcional, que ocupa o segundo lugar em gols e o quarto em assistências na classificação histórica da Premier League.

  • Manchester City v Manchester United - FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    2Paul Scholes

    Paul Scholes conquistou 11 títulos da Premier League (sendo oito a partir de 2000), o que faz dele um dos jogadores mais bem-sucedidos da história do futebol inglês. O que é, sem dúvida, ainda mais impressionante do que sua coleção de troféus, porém, é a estima com que é visto por seus colegas. Thierry Henry considerou Scholes o melhor jogador da Premier League, Zinedine Zidane disse que ele foi seu adversário mais difícil, enquanto Xavi o chamou de “exemplo a seguir”.

    Scholes era capaz de enxergar e dar todos os passes possíveis, além de possuir um chute fulminante, o que lhe permitiu marcar 107 gols na Premier League — muitos deles espetaculares. É claro que as habilidades de Scholes nunca foram devidamente utilizadas em nível internacional pela Inglaterra, mas Sir Alex Ferguson sabia exatamente como tirar o melhor proveito do “Príncipe Ruivo”, a quem ele até convenceu a sair da aposentadoria para conquistar mais um título em 2013. “Ele era um jogador absolutamente perfeito”, entusiasmou-se o escocês.

  • FBL-ARSENAL-KEOWN-TESTIMONIALAFP

    1Thierry Henry

    Compilar o resto da lista pode ter sido incrivelmente difícil, mas nunca houve dúvidas sobre quem seria o número 1. Henry não é apenas o maior jogador da Premier League deste século; ele é o melhor jogador de futebol que a liga já viu.

    Um finalizador letal, dotado de uma velocidade impressionante que era tão eficaz quanto elegante, o maior artilheiro de todos os tempos do Arsenal era capaz de destruir um time sozinho. “Era constrangedor para os zagueiros: ele simplesmente marcava quando queria”, disse o ex-técnico dos Gunners, Arsène Wenger, que transformou seu compatriota de ponta-direita em atacante.

    Henry estava no auge de sua forma incomparável durante a histórica temporada 2003-04, quando marcou 30 gols pelos “Invincíveis”, e o atacante francês continua sendo o único jogador a registrar 20 gols e 20 assistências na mesma campanha — a prova perfeita de sua excelência em todos os aspectos.