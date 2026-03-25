Thierry Henry, Kevin De Bruyne e os 25 melhores jogadores da Premier League do século XXI até agora – classificação

Escolher os 25 melhores jogadores da Premier League do século XXI até agora — isso sim é uma tarefa ingrata. Não há campeonato mais popular no planeta e, portanto, nenhum mais analisado. Ou mais discutido. Seria difícil encontrar um torcedor de futebol em qualquer lugar do mundo que não torça por um time da Premier League — ou que, pelo menos, assista aos jogos diariamente, o que significa que todos têm uma opinião sobre os maiores times e jogadores da EPL.

É, portanto, inevitável que a lista a seguir — baseada em uma combinação de títulos, talento, longevidade e impacto — vá provocar uma avalanche de críticas. Grandes nomes da era moderna como Robert Pires, Nemanja Vidic, Sol Campbell, Gareth Bale e Robin van Persie nem sequer entraram na lista, pelo amor de Deus!

É importante observar que conquistas e atuações anteriores a 1º de janeiro de 2000 não foram levadas em consideração, o que exclui os anos de auge de lendas da Premier League como Ryan Giggs, Alan Shearer e Roy Keane, que seriam escolhas certas para um time dos melhores de todos os tempos — mas essa ressalva dificilmente nos poupará das reações mais amargas. Há simplesmente muitas decisões controversas e argumentos convincentes a favor da inclusão — ou da exclusão.

Então, o que você está esperando? Quanto mais cedo você começar a ler, mais cedo poderá expressar sua indignação na seção de comentários!