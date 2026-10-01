O ex-atacante do Arsenal Henry acredita que Barcola precisa de tempo para se adaptar ao futebol inglês. Ele observou a transição do ponta do sistema estruturado de Luis Enrique no Paris Saint-Germain para um ambiente muito mais intenso na Premier League.

"Nem sempre é fácil quando você está acostumado a um determinado sistema e a uma forma de jogar, em que todo mundo sabe o que está acontecendo o tempo todo", disse Henry à Betway. "Ele acabou de chegar a Liverpool, não fala inglês, e é um estilo de jogo diferente, com uma intensidade diferente na liga. Dá para ver que todo mundo que entra no sistema de Luis Enrique se destaca: [Khvicha] Kvaratskhelia, [Ousmane] Dembele, [Desire] Doue, Barcola."

Recorrendo à própria mudança para a Inglaterra, Henry acrescentou: "Eu tive que lidar com isso da mesma forma, e então aquela pequena virada aconteceu e eu fiquei mais confortável. Você começa a falar inglês, consegue brincar no vestiário, fica um pouco menos tímido e as pessoas começam a entender como você é.

"Não é um lugar fácil para começar, e ele não pediu pelo valor da transferência dele, mas isso está nas costas dele. Todos nós sabemos que, no um contra um, ele é letal, e tem velocidade. A única coisa em que ele precisa trabalhar é na finalização, mas isso é normal. Se você comparar a minha finalização quando eu tinha 19 ou 20 anos com a do fim da minha carreira, era muito diferente. Passei a ter muito mais segurança no meu jogo."

Henry enfatizou que o histórico de Barcola e a alta taxa de transferência significam que a paciência será curta. "Com dois títulos seguidos da Champions League, jogando pela França, com o valor da transferência e a qualidade que ele tem, as pessoas não vão esperar ele se tornar um jogador completo, então ele vai ter que entregar", alertou o francês. "Vai haver um nível de expectativa, e às vezes ele ainda é um pouco cru na finalização, mas cria coisa demais."