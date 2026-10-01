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Thierry Henry faz alerta direto a Bradley Barcola, enquanto contratação de £ 123 milhões do Liverpool tem dificuldades para se adaptar em Anfield
Um início lento em Merseyside
Barcola trocou Paris por Merseyside neste verão em um enorme negócio de £123 milhões, que incluía £17 milhões em possíveis bônus. No entanto, o jogador de 24 anos ainda não marcou nem causou impacto significativo em suas cinco primeiras partidas na Inglaterra.
O Liverpool como um todo teve um início de campanha um tanto irregular. Sob o comando do recém-nomeado técnico Iraola, o Liverpool segue invicto em seus primeiros cinco jogos da Premier League, mas já empatou três vezes.
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Henry destaca obstáculo na adaptação
O ex-atacante do Arsenal Henry acredita que Barcola precisa de tempo para se adaptar ao futebol inglês. Ele observou a transição do ponta do sistema estruturado de Luis Enrique no Paris Saint-Germain para um ambiente muito mais intenso na Premier League.
"Nem sempre é fácil quando você está acostumado a um determinado sistema e a uma forma de jogar, em que todo mundo sabe o que está acontecendo o tempo todo", disse Henry à Betway. "Ele acabou de chegar a Liverpool, não fala inglês, e é um estilo de jogo diferente, com uma intensidade diferente na liga. Dá para ver que todo mundo que entra no sistema de Luis Enrique se destaca: [Khvicha] Kvaratskhelia, [Ousmane] Dembele, [Desire] Doue, Barcola."
Recorrendo à própria mudança para a Inglaterra, Henry acrescentou: "Eu tive que lidar com isso da mesma forma, e então aquela pequena virada aconteceu e eu fiquei mais confortável. Você começa a falar inglês, consegue brincar no vestiário, fica um pouco menos tímido e as pessoas começam a entender como você é.
"Não é um lugar fácil para começar, e ele não pediu pelo valor da transferência dele, mas isso está nas costas dele. Todos nós sabemos que, no um contra um, ele é letal, e tem velocidade. A única coisa em que ele precisa trabalhar é na finalização, mas isso é normal. Se você comparar a minha finalização quando eu tinha 19 ou 20 anos com a do fim da minha carreira, era muito diferente. Passei a ter muito mais segurança no meu jogo."
Henry enfatizou que o histórico de Barcola e a alta taxa de transferência significam que a paciência será curta. "Com dois títulos seguidos da Champions League, jogando pela França, com o valor da transferência e a qualidade que ele tem, as pessoas não vão esperar ele se tornar um jogador completo, então ele vai ter que entregar", alertou o francês. "Vai haver um nível de expectativa, e às vezes ele ainda é um pouco cru na finalização, mas cria coisa demais."
Jacquet brilha ao lado de Van Dijk
Por outro lado, o zagueiro Jeremy Jacquet, de 21 anos, tem se destacado ao lado de Virgil van Dijk desde que chegou vindo do Rennes. Henry revelou que acompanha há muito tempo a evolução do defensor: "Sempre foi muito alta. Quando eu era o técnico da seleção sub-21 da [França], eu queria convocá-lo, ele tinha só 16 ou 17 anos, mas não veio porque precisava fazer suas provas. Por mais que ele estivesse concentrado no futebol, também estava concentrado em obter seus diplomas.
"Ele é muito centrado mentalmente, e a família dele sabe o que ele precisa fazer e como pode ter sucesso. Disseram-me que ele sempre foi visto como 'o cara', mas nem sempre funciona assim. Muitas vezes vi jogadores que eram 'o cara' nessa idade acabarem não sendo o cara, enquanto às vezes acontece o contrário."
Henry acrescentou que atuar ao lado de um parceiro de elite acelerou sua adaptação. "Dá para ver que ele já entende o que precisa fazer, especialmente na parte física do jogo", disse. "Também ajuda se você joga ao lado de Virgil. Mas estou surpreso com a forma como ele lida com o nível de expectativa? Não, nem tanto, porque ele sempre esteve nessa situação nas categorias de base na França."
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Compromissos internacionais aguardam sob o comando de Zidane
Tanto Barcola quanto Jacquet estão atualmente integrados à renovada seleção francesa de Zinedine Zidane. A dupla do Liverpool foi titular na vitória por 1 a 0 sobre a Bélgica na segunda-feira.
Agora, eles tentarão voltar a impressionar no cenário internacional enquanto a França se prepara para enfrentar a Itália na sexta-feira, antes de um reencontro rápido com a Bélgica na próxima segunda-feira.
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